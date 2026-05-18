La Princesa de Asturias recibirá el curso de paracaidismo en la Base de Alcantarilla y saltará desde 400 metros de altura

La Princesa de Asturias protagonizará un hito al convertirse en la primera miembro de la Casa Real que extiende su formación castrense hasta el paracaidismo. Desde la Oficina de Comunicación del Ejército del Aire y del Espacio confirman a EL ESPAÑOL que Leonor de Borbón y Ortiz "recibirá formación" en la Base Aérea de Alcantarilla.

Lo hará a partir de "esta semana" en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada. La Princesa de Asturias aprenderá a saltar en paracaídas, algo que no hizo ni su padre -el rey Felipe VI- ni tampoco su abuelo -el rey emérito Juan Carlos I-.

La Princesa de Asturias, bautizada con cariño por la prensa como la princesa 'Top Gun' tras haber aprendido a volar en un Pilatus PC-21, volverá a ponerse a prueba a sí misma porque deberá realizar un salto desde 400 metros de altura.

En la Academia General del Aire demostró que no quería privilegios por pertenecer a la Casa Real y ahora vuelve a hacerlo porque por iniciativa propia ha decidido seguir los pasos de sus compañeros de promoción.

"El salto en paracaídas forma parte del plan de formación que siguen los alumnos de cuarto curso de la AGA de San Javier", según precisa la Oficina de Comunicación del Ejército del Aire y del Espacio.

La citada fuente precisa a este diario que Leonor de Borbón y Ortiz realizará "el curso básico de paracaidismo", en el que se forma a los alumnos en las técnicas básicas de lanzamientos paracaidistas en apertura automática.

El plan de formación de la Princesa de Asturias se prolongará dos semanas y comenzará por lo más básico: un test físico y aprender a caer en el suelo, antes de empezar a simular los saltos en altura desde la torre del campo de instrucción. Esa será la antesala al momento clave: subirse a un avión para lanzarse desde 1.300 pies de altura.

La Base Aérea de Alcantarilla es puntera en la formación de los 'paracas', como así lo demuestra que sus instalaciones albergan a la Patrulla Acrobática de Paracaidismo (PAPEA), cuyas formaciones, como el relativo campana o los espejos, desafían la ley de la gravedad.

Dos miembros de la PAPEA durante una de sus exhibiciones.

Los miembros de la PAPEA son conocidos a nivel internacional por su sincronización para realizar coreografías y formaciones a 300 kilómetros por hora en caída libre, mostrando una precisión milimétrica cuando aterrizan, algo que les ha valido premios a nivel individual y por equipos en todo el mundo. Incluso cuentan en su palmarés con dos récords mundiales de figuras en formaciones.

Además, las instalaciones donde la Princesa de Asturias aprenderá los lanzamientos paracaidistas en apertura automática también albergan al EZAPAC: el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, una unidad de operaciones especiales del Ejército del Aire y del Espacio.

Lo normal es que la Princesa Leonor siga la rutina del resto de sus compañeros del cuarto curso de la AGA y pernocte en San Javier, para desplazarse a diario hasta Alcantarilla para formarse en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, fundada en julio de 1947, y cuyo nombre está dedicado a José Méndez Parada, capitán de artillería destinado en el Servicio de Aviación Militar, fallecido en 1930, tras salvar la vida a un alumno que quedó enganchado en el patín de cola del avión.

Cursos OTAN

En las instalaciones de Alcantarilla se imparten cursos de paracaidismo para la OTAN y el Ejército del Aire y del Espacio define a esta escuela como "una referencia", "encontrándose entre las más avanzadas del mundo" porque cuenta con una torre de lanzamiento y un túnel de viento donde pueden entrar hasta seis saltadores, simulando la caída libre para una apertura automática. Esto les permite experimentar la sensación de la salida del avión hasta la apertura de la campana.

La Princesa de Asturias tuvo la oportunidad de utilizar los simuladores de la AGA, como paso previo a su primer vuelo con un avión Pilatus PC-21, y la tecnología también ocupa una cuota importante en la formación de la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada. Así lo explica en su página web:

"Para la enseñanza del paracaidismo militar en la modalidad de apertura manual, así como su posterior entrenamiento, se puso en funcionamiento a principios del año 2007, el conjunto de simuladores de entrenamiento de paracaidismo militar en esa modalidad. Este conjunto consta de dos simuladores: el simulador virtual de paracaidismo (PARASIM) y el simulador de caída libre, coloquialmente conocido como túnel de viento.

"El PARASIM es un sistema que, mediante técnicas de realidad virtual, permite al alumno la práctica de distintas emergencias en el proceso de apertura de la campana del paracaídas, y posteriormente, entrenar la navegación con campana abierta, desde la altura de apertura hasta el punto de aterrizaje. Este simulador, con capacidad para nueve saltadores, permite su utilización para entrenamiento individual o interconectar los nueve equipos para simular la navegación en patrulla".

Todo está listo en la Base Aérea de Alcantarilla para recibir a la Princesa de Asturias, para que siga alargando su leyenda castrense haciendo suyo el lema de la PAPEA: 'Lo único imposible es aquello que no intentas'.