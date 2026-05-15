Herida grave una agente de la Guardia Civil al ser atropellada y desplazada siete metros por un autobús en Madrid

Una agente de la Guardia Civil en Madrid, perteneciente al Destacamento de Tráfico, ha sido atropellada y desplazada siete metros por un autobús mientras investigaba un accidente de tráfico en el municipio de Paracuellos del Jarama.

La uniformada, que responde al nombre de Minerva, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Ramón y Cajal.

"Su historia es la de miles de compañeros que cada día se ponen entre el peligro y la sociedad, sin los medios ni el reconocimiento que merecen", recoge un comunicado de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), la mayoritaria entre los agentes del Cuerpo Armado.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de mayo por la tarde en una vía de servicio del citado municipio madrileño. La agente investigaba un accidente de tráfico cuando el autobús la arrolló.

"Su compañero lo vio venir. Tenía una linterna en la mano y la agitaba con fuerza. Gritó. Hizo todo lo que se puede hacer cuando tienes un autobús encima y ninguna barrera entre tú y él. El autobús esquivó el coche parado. A ella no llegó a tiempo", añade la AUGC.

La asociación señala que los facultativos le han tenido que intervenir la arteria aorta, la más grande y principal del cuerpo humano y que "le quedan más operaciones por delante".

💚 Un compañero agitaba una linterna. Gritaba. El autobús no frenó.



Nuestra compañera salió volando siete metros.



Está en la UCI con la aorta intervenida.



Ella estaba ahí para proteger a otros.



❤️🩹Recupérate Minerva, te queremos de vuelta.



🔗 https://t.co/wgesJLOO3R — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) May 15, 2026

"Está estable, afortunadamente. Pero "estable" es una palabra muy fría para lo que significa sobrevivir a que un vehículo de varias toneladas te lance por los aires mientras haces tu trabajo", continúa el comunicado.

Especialidad con más muertes

De todas las especialidades que integran al Instituto Armado, el Destacamento de Tráfico es la que registra un mayor índice de siniestralidad, debido a la elevada exposición de sus funcionarios en carretera.

Más de 300 agentes han perdido la vida en las carreteras mientras atendían a la ciudadanía desde que se creó la Agrupación en 1959.

Esta unidad la componen más de 10.000 agentes.

Por ello, desde la AUGC solicitan de manera urgente al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, que se reconozca su profesión de riesgo.