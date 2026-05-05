España bate su propio récord con 677 playas con bandera azul este año: se suman 35 más que en 2025

España vuelve a liderar en 2026 el ranking mundial de banderas azules, el distintivo que premia a las playas por su calidad del agua, accesibilidad, seguridad y compromiso ambiental.

Este año son 677 las playas galardonadas repartidas entre los más de 4.000 km de playas. Para este verano se suman 35 nuevas playas a esta lista de premiadas que en 2025 era de 642.

Este dato solo mejora cada año, 677 playas con bandera azul supone el mejor resultado desde el inicio de esta iniciativa medioambiental en 1987 cuando solo había 26 playas que tenían este título.

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), promotora del programa en España, ha publicado este martes los datos de 2026.

En España hay 4.027 playas marítimas y 1.737 zonas de baño incluidas en el censo de calidad de aguas de baño y en esta edición se han presentado 713 playas, de las que 677 han conseguido el premio, el 95%, lo que demuestra el alto nivel de las candidaturas presentadas.

Banderas azules en playas

Por territorios, la Comunidad Valenciana encabeza la lista con 151 distintivos, nueve más que en 2025, en 48 municipios; seguida de Andalucía, con 143, cinco más, también en 48 municipios; Galicia, con 118, diez más, en 38 municipios; y Cataluña, con 101, la misma cifra que el año anterior, en 40 municipios.

A continuación se sitúan Canarias, con 52 banderas, cinco más, en 29 municipios; Baleares, con 33, una más, en 15 municipios; y la Región de Murcia, con 33, cuatro más, en seis municipios; Asturias alcanza 16, dos más, en nueve municipios; Cantabria mantiene 11 en cinco municipios; y Extremadura suma 8, una más, en ocho municipios.

Completan el listado Melilla, con 3 banderas azules, una menos, en un municipio; el País Vasco, con 4, las mismas que en 2025, en cuatro municipios; Ceuta, con 2, sin cambios, en un municipio; y Madrid, con 1, también sin variación, en un municipio.

Puertos deportivos

Esta asociación no solo premia a las playas, en esta edición también se han concedido 111 banderas a puertos deportivos, nueve más que en 2025, y seis a embarcaciones turísticas repartidas en 9 comunidades autónomas.

Cataluña encabeza la lista con 24 distintivos, uno más que en 2025, en las provincias de Barcelona, Girona y Tarragona. Le siguen Andalucía, con 22, dos más, en Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga; y la Comunidad Valenciana, con 20, uno más, en Alicante, Castellón y Valencia.

Baleares, logra 14 Banderas Azules, las mismas que el año anterior, Galicia, con 11, una menos, Canarias, con 10, seis más y la Región de Murcia, con 8, una más.

Completan el listado Asturias y Badajoz (Extremadura), con una Bandera Azul cada una, sin cambios respecto a 2025.

Entre los municipios españoles con mayor número de banderas en 2026 destaca Sanxenxo (Pontevedra), con 21 distintivos, de los que 18 son de playas y 3 puertos deportivos.

Playas de récord

A nivel mundial, este galardón está presente en 51 países, y España es el país con más distintivos para playas. De hecho el 15 % de las playas con bandera azul del mundo se encuentran en territorio español.

Esto significa que mantenemos el título de ser líderes mundiales en cuanto a la calidad de playas desde hace casi 20 años, detrás están Grecia, Turquía e Italia.

Como dato curioso, en el mundo, solo 7 playas y 2 puertos deportivos mantienen la bandera de forma consecutiva desde 1987 y se encuentran en España, la mayoría en la Comunidad Valenciana.

Estas son las de Alcalá de Xivert (playa El Carregador), Alicante (playa Sant Joan), Calpe (playa La Fossa), Cullera (playa Sant Antoni), El Campello (playa Carrer la Mar), Gandía (playa Nord), Oleiros (playa Bastiagueiro), en Galicia.

Los dos puertos deportivos con este distintivo prácticamente permanente son el Club Náutico de Altea y Real Club Náutico Calpe.

En el acto, Sánchez ha calificado de "excelente" los objetivos perseguidos por este programa de banderas y que están "perfectamente alineados" con la Estrategia España Turismo 2030, con la que “España aspira a liderar la sostenibilidad del turismo a nivel mundial".

El presidente de Adeac, José Palacios Aguilar, ha subrayado que "España nunca había conseguido resultados tan excelentes en el programa Bandera Azul".

Señala que este éxito es, "una vez más", fruto de la colaboración de entidades municipales, autonómicas y estatales, puertos deportivos, empresas, universidades, fundaciones, asociaciones, turistas y ciudadanos.

"La base para lograr un futuro sostenible es la educación", ha añadido Palacios, antes de recordar que "nuestra vida y nuestra salud" dependen directamente del respeto, el cuidado, la conservación y la recuperación de nuestro entorno natural.

Durante el acto, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha reconocido la labor de Adeac en el 40 aniversario de Bandera Azul y ha destacado que, "cuando todavía nadie hablaba de sostenibilidad ni de certificaciones ambientales, desde Adeac ya tenían clara la importancia de preservar el planeta".