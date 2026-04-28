A puñetazos para obtener un certificado de vulnerabilidad en Murcia para la regularización de inmigrantes del Gobierno

Dos ciudadanos inmigrantes, este martes, peleándose por hacerse con un hueco en la cola para lograr un certificado de vulnerabilidad en Murcia.

Está caro hacerse hueco en el cupo de 500.000 personas que establece el Gobierno en su proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes. Tanto es así que se han liado a puñetazos dos ciudadanos extranjeros para conseguir un certificado de vulnerabilidad en Murcia.

Este martes, varios zetas de la Policía Nacional se han desplegado por la calle Urano porque dos solicitantes del citado certificado han comenzado a pegarse, para hacerse un hueco en la cola, tal y como se desprende de las imágenes.

La pelea se ha desencadenado mientras esperaban a que la Asociación Rumiñahui abriera sus puertas, para atender a los interesados en solicitar el modelo de certificado para acreditar su situación de vulnerabilidad en territorio español.

Todo ello, a pesar de que el Ministerio de Migraciones explica en su página web que "no es necesario que todas las personas que accedan al proceso de regularización extraordinaria presenten este certificado".

"Solo es necesaria su presentación en el supuesto de encontrarse en situación de vulnerabilidad, recogido en la disposición adicional vigesimoprimera del Real Decreto, relativa a la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, por razón de arraigo extraordinario".

Pero aquellos ciudadanos inmigrantes que se encuentran en situación irregular en España, a la vista de las imágenes, o desconocen que no es un requisito obligatorio, o las decenas de personas que se agolpaban en el Barrio de San Pío están en situación de vulnerabilidad. Lo que es evidente es que dos solicitantes han llegado a las manos por un certificado ante la mirada impasible del resto.

Dos ciudadanos inmigrantes, este martes, peleándose en el Barrio de San Pío en Murcia, por conseguir certificado de vulnerabilidad,

Rumiñahui es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en 1997 por ciudadanos de Ecuador y España, y está brindando asesoramiento personalizado en los trámites del proceso de regularización en sus sedes en Madrid, Navarra, Valencia y Murcia.

Este martes, cuando su oficina en la capital del Segura aún no estaba abierta, en la calle Urano se acumulaban decenas de migrantes que por el audio del vídeo podrían ser naturales de Marruecos o Argelia. No había un orden de cola y un par de ciudadanos han empezado a pelearse, dándose puñetazos, patadas y revolcándose por el suelo.

La violencia era desmedida y cinco compatriotas han tenido que intervenir para separar a los contendientes. Una fuente de la Delegación del Gobierno de Murcia ha confirmado que "la Policía Nacional ha intervenido para despejar un poco la zona y ordenar a los que hacían cola".

Los agentes no han arrestado a nadie: "No ha habido incidentes mayores". "No hay ningún detenido". "Se ha actuado para atender una incidencia puntual en una fila en el Barrio de San Pío y la situación se ha normalizado".

300 solicitudes

Desde la Delegación recuerdan que los certificados de vulnerabilidad también "los validan" los ayuntamientos, de forma que se pueden evitar este tipo de aglomeraciones de personas frente a entidades habilitadas -como Rumiñahui-.

Desde que entró en vigor el Real Decreto, en las oficinas de la Seguridad Social y de Extranjería de la Región de Murcia se han registrado 300 solicitudes, a las que hay que sumar las realizadas en las oficinas de Correos y por vía telemática al Ministerio.

"No se ha producido ningún incidente grave que destacar", según insiste la Delegación del Gobierno, debido a que desde cuentas afines a la extrema derecha se está haciendo circular el vídeo que figura en este reportaje, para alimentar la alarma social entre los vecinos de Murcia. "La tónica general en todas las oficinas y entidades habilitadas es de absoluta normalidad".

A pesar de todo, se mantiene "de forma preventiva" un dispositivo con patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en varias localidades murcianas.

"Están haciendo labores de vigilancia en el entorno de todas las oficinas habilitadas. Se estaba haciendo ya antes del incidente en San Pío y se mantendrá el dispositivo".