Aldo Martínez, preparador de Ilia Topuria y embajador de la UCAM, presenta su libro: 'Fuerza, elixir de la vida'

El embajador de la UCAM Aldo Martínez ha presentado su libro Fuerza, elixir de la vida, una obra que expone más de veinte años de experiencia en el ámbito de la preparación física y del estudio de las Ciencias del Deporte.

La publicación propone una visión del entrenamiento de fuerza, al que sitúa como un pilar esencial no solo para el rendimiento deportivo, sino también para la prevención de enfermedades, la mejora del metabolismo, el fortalecimiento mental y el mantenimiento de una vida saludable a largo plazo.

La presentación ha tenido lugar en el Campus de Los Jerónimos, donde Martínez ha realizado una visita institucional como alumni y profesor de la UCAM.

Especialista en alto rendimiento deportivo, el preparador físico de Ilia Topuria, doble campeón mundial de la UFC, ha aprovechado la ocasión para hacer entrega de un ejemplar firmado de su obra a María Dolores García, presidenta de la Universidad Católica de Murcia.

Aldo Martínez entrenando junto a Ilia Topuria

Conocido también por su labor de divulgación en redes sociales bajo el nombre de ‘Doctor Aldo’, Martínez ha desarrollado una trayectoria marcada por la formación, la investigación y la aplicación práctica de sus conocimientos en contextos de alta exigencia deportiva.

Su nuevo libro nace precisamente de esa experiencia acumulada y de la necesidad de acercar al público general los beneficios del trabajo de fuerza, tanto en el deporte de élite como en la vida cotidiana.

A través de Fuerza, elixir de la vida, el autor defiende que el entrenamiento de fuerza debe dejar de entenderse únicamente como una herramienta orientada al aumento de masa muscular o al rendimiento competitivo, para ser considerado también un recurso clave en la promoción de la salud.

En este sentido, la obra aborda su impacto en diferentes ámbitos, desde la prevención de patologías hasta la mejora de la autonomía funcional y el bienestar general.

Martínez compagina su labor profesional con la docencia en el Máster en Alto Rendimiento Deportivo: Fuerza y Acondicionamiento Físico de la UCAM, donde contribuye a la formación de futuros especialistas en este campo.

Su vínculo con la universidad refuerza el carácter académico y divulgativo de esta publicación, que combina experiencia práctica, conocimiento científico y una clara vocación pedagógica.