Jonpe, el profe "macarra" que dedicaba canciones a etarras e irá 4 años preso por "sexual grooming" a 3 alumnas menores

Jon Perurena (Oiartzun, 1972) pasó de ser la estrella de un reality en el País Vasco a verse condenado a cuatro años de prisión por un delito de acercamiento sexual a menores de 16 años a través de internet y otro de amenazas condicionales.

El caso se ha mediatizado porque el denunciado ejercía como profesor en un colegio de Irún, y las víctimas de los delitos sobre los que la Audiencia Provincial de Guipúzcoa ha dictado sentencia son tres de sus exalumnas.

Los hechos se remontan al curso 2023-2024, en el que Perurena habría "buscado la compañía y cercanía" de las víctimas mediante una cuenta con pseudónimo en Instagram, a través de la cual se comunicaba con ellas, según confirmó la Ertzaintza.

Además, presuntamente, el acusado les pedía a las menores que borrasen los mensajes, que no les contasen nada a nadie y les preguntaba si sus padres solían revisarles el móvil.

Contra esta sentencia cabe recurso, y el abogado de Jon Perurena confirma a EL ESPAÑOL su disposición de mantener la batalla judicial: "A falta de examinar en profundidad la sentencia, la idea inicial es recurrir, sí".

Alias 'Jonpe'

Esta polémica ha vuelto a sacar a la luz a este profesor que se hizo popular al convertirse en la estrella del reality Tú al norte y yo al sur, emitido por EITB.

Perurena, que se hace llamar 'Jonpe', es ingeniero industrial y docente desde hace más de 25 años. Además, aficionado al remo y al rock duro.

En una de sus apariciones en el programa de televisión emitido en 2015, hablaba de que llevaba"15 años de profe con estas pintas", haciendo referencia a su estilo de vestir: con tirantes, peinado mohicano y tatuajes.

Jon Perurena atiende a los medios durante el juicio, frente a una pancarta en defensa de sus denunciantes. Juan Herrero EFE

"Pero con los chavales me llevo muy bien", matizó.

A lo largo del reality, se mostró como un hombre decidido, con buen humor, por lo que se ganó el mote de "el macarra". Una personalidad que conquistó a buena parte del público del programa.

Pero más allá de su paso por la pequeña pantalla, 'Jonpe' también es escritor. En 2020 publicó el libro Fucking mobbing. Crónicas de una víctima de acoso laboral.

En la descripción de este relato de 350 páginas se describen "las aventuras y desventuras de un profesor de enseñanza secundaria en su viaje de ida y vuelta hacia el infierno emocional mediante unos prolongados actos de acoso laboral con objetivo eliminador mediante agresiones emocionales, mentiras y manipulaciones".

"Muestra la crudeza impune de los seres que habitan en los oscuros rincones de los entornos laborales y en los sistemas de gobierno. Muestra los motivos de elección de la víctima, las razones que empujan a unas personalidades mediocres a perpetrar los citados actos de eliminación del prójimo, sus carencias y sus debilidades", amplía la sinopsis.

No era esta, sin embargo, su primera aventura literaria. Ya en el 2004 editó su primera obra: Adixkide bat bazen, que hoy es imposible de encontrar en la red.

Tampoco es la escritura su única ocupación más allá del trabajo, porque también es compositor de rock duro. En las redes sociales especializadas en música se le puede localizar con el nombre artístico de Jonpe Ta Zetas.

Entre sus obras, hay álbumes titulados Kale Borroka y Eusko Gudariak (guerreros vascos). En este último, hay canciones cuyos títulos llevan los nombres de los etarras Josu Ternera y Miren Maitane Sagastume.

Sin embargo, estas canciones tienen letras confusas, en las que no se detectan connotaciones que busquen exaltar sus figuras. En el caso del tema dedicado a Ternera, ni siquiera habla del terrorista ni de sus actos.

Versión de las denunciantes

Durante el desarrollo del juicio, Jonpe no se escondió. Acudió al juzgado con la cara destapada, con su último libro en las manos y atendiendo a los medios de comunicación.

"He estado así siempre. Si una chavala se escapa del centro y se lleva muy bien conmigo, me investigan a mí. Si otra se lleva bien conmigo y se suicida, me investigan a mí...", dijo ante los medios, enseñando una carpeta con "un montón de denuncias", en una estrategia en la que intentaba mostrarse como víctima de una persecución y quitar importancia a las acusaciones que pesaban sobre él, hoy convertidas en sentencia.

Por su parte, las denunciantes a las que la Justicia ha dado la razón por el momento, declararon que el que había sido su profesor les hacía comentarios lascivos en clase.

"Tú de mayor vas a ser un bollito, tú qué talla de sujetador utilizas...", explicó Claudia Pérez, una de sus exalumnas.

"Nos decía comentarios fuera de lugar, veíamos porno en clase... En ese momento teníamos de 11 a 12 años".

La batalla legal se ha cerrado en la Audiencia de Guipúzcoa, pero queda una puerta abierta: la del posible recurso que está estudiando la defensa de Jon Perurena.