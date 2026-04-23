El perito, sobre la pasarela mortal de Santander: "Con 12 años de antigüedad, debió pasar 10 inspecciones y no me consta"

Hubo doce años para evitar la muerte de seis chavales en la pasarela de El Bocal y todo apunta a que no se hizo nada. La Demarcación de Costas de Cantabria realizó cero inspecciones al estado de una estructura que data de 2014 y que estuvo expuesta a diario al salitre, a la humedad y al ambiente corrosivo de los acantilados de Santander.

Así lo sostiene el ingeniero de caminos, designado como perito por la magistrada que instruye la tragedia de El Bocal, en su informe que ha entregado al juzgado y que obra en poder de EL ESPAÑOL.

"Dada la edad de la estructura, casi doce años, lo previsible es que hubiera pasado al menos dos inspecciones periódicas, además de la inspección final de obra y unas siete inspecciones rutinarias. No tengo constancia de que esas inspecciones se hayan realizado", tal y como subraya este ingeniero en su informe pericial.

Todo ello, a pesar de que el amplio reportaje fotográfico que realiza durante su inspección, pone de manifiesto la existencia de numerosas deficiencias en la pasarela de El Bocal, como una "corrosión evidente" de sus anclajes, estribos, tornillos pasantes, incluso en la cara superior de una viga principal detecta la "presencia de hongos y líquenes".

Una de las imágenes del reportaje fotográfico que realizó el ingeniero de caminos.

El perito también detecta que la viga principal de la pasarela, en su cara sur, presentaba una "delaminación con fisuras de más de dos metros".

Durante su inspección en la zona donde cayeron al vacío Elena, Celia, Lucía, Lluna, Eunate, Xabi y Ainara, estudiantes del CIFP La Granja, este ingeniero también detecta la presencia de "restos de herraje y cabeza de tirafondo encontrados por el terreno".

Cada foto va acompañada de un análisis técnico: “Todos los herrajes se encuentran en muy mal estado, con pérdidas notables de sección por corrosión, lo que imposibilita medir el espesor de la pieza”.

"Se ve desgarro de la chapa y marcas en viga principal". "En el terreno del estribo oeste se ven marcas de arrastrede la estructura sobre el terreno". "Muchos de los tirafondos presentan signos de corrosión en un mayor o menor estado de avance"...

La plataforma de la pasarela de El Bocal se convirtió en un tobogán mortal con una caída al vacío a un acantilado.

Este ingeniero de caminos expone en su informe pericial a la magistrada que “resulta obligado" realizar el mantenimiento de cualquier estructura, "mediante la aplicación de un plan de inspección y mantenimiento que garantice la seguridad estructural y la aptitud para el servicio a lo largo de la vida útil de la estructura”.

"La Administración propietaria de la pasarela de madera debería tener un sistema de gestión para dicha estructura que incluyera inspecciones básicas, periódicas y labores de mantenimiento programadas de acuerdo con el plan de mantenimiento de la estructura”.

La Demarcación de Costas de Cantabria instaló la pasarela de El Bocal y debía supervisar el mantenimiento de una estructura que formaba parte de una red de pasarelas y miradores, incluido en el proyecto de la senda peatonal del Faro de Cabo Mayor a la Virgen del Mar.

De forma que el perito sostiene que Costas pudo tomar como referencia el sistema de gestión y mantenimiento de puentes del Ministerio de Fomento, para llevar a cabo en las estructuras de la senda costera tanto inspecciones básicas como inspecciones periódicas. Incluso detalla la periodicidad "exigible" a cada revisión.

"Las inspecciones básicas o rutinarias que permitan asegurar el correcto funcionamiento de los elementos vinculados a la operación y también la durabilidad de la obra. Son inspecciones fundamentalmente visuales realizadas por personal no especializado. La frecuencia de estas inspecciones está fijada en 15 meses”.

“Las inspecciones principales son las realizadas por técnicos cualificados y con experiencia [...]. Se realiza una inspección visual minuciosa de todos los elementos del puente. Se busca la obtención sistemática de datos cualitativos y cuantitativos sobre los deterioros existentes, evaluándolos de manera que se pueda determinar el nivel de deterioro que presenta la estructura y así compararlo con el nivel de deterioro previsible a esa edad. La frecuencia de estas inspecciones será de 5 años".

Una panorámica lateral de la pasarela que figura en el informe pericial.

De las inspecciones básicas y periódicas se puede concluir la necesidad de someter a un puente a una prueba de carga. Sin embargo, el perito de esta causa judicial remarca que desde 2014 hasta 2026, no se han realizado las 10 inspecciones que debería acumular la pasarela del Bocal, según sus cálculos, al contar con doce años de antigüedad.

"No tengo constancia de que esas inspecciones se hayan realizado". "De haber realizado las inspecciones previsibles, los deterioros, especialmente el de los herrajes se habrían detectado y se hubiera propuesto una actuación de mantenimiento sobre los mismos que hubiera evitado el siniestro".

"Tampoco tengo constancia de que se hayan realizado labores de mantenimiento programado, ni de que haya un plan de mantenimiento de la estructura", según prosigue analizando el perito.

"La conclusión es que no hay constancia de la existencia de un plan de mantenimiento, el mantenimiento realizado fue insuficiente y la labor de inspección fue negligente, si es que se llegó a hacer", tal y como expone el informe pericial por el que serán interrogados los tres funcionarios de Costas, investigados por seis homicidios por imprudencia grave y un delito de lesiones por imprudencia grave.

Los funcionarios que serán interrogados son el jefe de Servicio de Proyectos y Obras en el año2014, cuando se instaló la pasarela de El Bocal con la oposición vecinal; su sustituto en el cargo tras jubilarse, y José Antonio Osorio, director de obras del funesto proyecto de la senda costera y actual jefe de la Demarcación de Costas.

La de viga secundaria tiene zonas sin tornillos que han desaparecido por la corrisión.

El próximo 15 de mayo, lo previsible es que se les pregunte a los funcionarios investigados por cuestiones sangrantes, reflejadas en este informe pericial que ordenó la juez de la Plaza Número 1 del Tribunal de Instancia de Santander, con el objetivo de completar con el criterio técnico de un ingeniero de caminos el atestado de la Policía Nacional.

Algunas de sus apreciaciones son lapidarias, en base a que la estructura ha estado expuesta a "una humedad elevada" y "a ciclos de humedad-sequedad" durante 12 largos años. "El visible mal estado de estos herrajes requiere una actuación de mantenimiento urgente".

"Los herrajes de apoyo de las vigas secundarias y primarias presentan signos evidentes de corrosión. Este deterioro puede no resultar visible para un usuario normal de la pasarela, pero sin duda alguna, no habría pasado desapercibido en una inspección visual bajo el tablero del puente o por un costado del mismo".

De la lectura del informe se desprende que esta pasarela, promocionada a los turistas en Fitur, se convirtió en una ruleta rusa que podía dispararse en cualquier momento y le tocó a siete jóvenes de 19 a 22 años: Elena, Celia, Lucía, Lluna, Eunate, Xabi y Ainara. Solo se salvó Ainara.

"Los herrajes de apoyo de las vigas primarias se encuentran mal y requieren intervención, pero los herrajes o estribos de las vigas secundarias se encuentran en pésimo estado, debiendo haber sido sustituidas tiempo atrás". Pero eso no ocurrió y deberán explicarlo el trío de altos funcionarios.

La pasarela de El Bocal tras colapsar impidió a los siete jóvenes agarrarse a su estructura para evitar cae al acantilado.

El rosario de defectos abarca varios anexos. "La viga principal del lado del sur presenta numerosas muestras de fallo en el encolado, con delaminación o formación de huecos de separación entre las láminas".

"Este defecto no ha sido la causa del accidente, pero es suficientemente grave para requerir un estudio estructural valorando la reducción de capacidad resistente que supone”.

“Hay otros defectos visibles, de menor entidad, pero que demandan alguna actuación de mantenimiento, como la presencia de hongos y líquenes en las superficies horizontales expuestas, la formación de pelusa de celulosa en la viga principal norte o la corrosión de la tornillería”.

La instrucción judicial de la tragedia del Bocal arrancó con una agente de la Policía Local de Santander, como primera investigada, por la llamada que le derivó una operadora del 112, el lunes 2 de marzo, justo 24 horas antes de que se viniera abajo la pasarela con los siete estudiantes.

El vecino que llamó al 112 alertaba del mal estado de la estructura y la operadora también ha terminado como investigada, debido a que supuestamente tuvo que remitir esa alerta a los bomberos, para cumplir con el protocolo del Servicio de Emergencias de Cantabria: “Accidente en industria / fallo de estructura / explosión con personas atrapadas. En todos los casos, se movilizará al jefe de guardia”.

El contenido de este informe pericial pone en un brete penal a los tres funcionarios de Costas porque el ingeniero que lo suscribe no está conforme ni con la ejecución ni con el diseño de la pasarela de marras, incluida en el proyecto de la senda costera que "no está visado" por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales.

Las tablas de madera que conforman el suelo de la pasarela tienen hongos y los tornillos han perdido grosor por la oxidación y su exposición al ambiente marino.

“En este proyecto, los herrajes de sujeción de las vigas secundarias deberían ser de acero inoxidable, que por cercanía al mar, debería ser un acero AISI 316, no de acero galvanizado como figuran en el proyecto”.

"De haberse ejecutado los rastreles en una sola pieza de diez metros de longitud, la rotura habría sido un poco más lenta, menos brusca", según sostiene el ingeniero en su análisis del proyecto.

“Este diseño se diferencia notablemente del diseño de la pasarela original que constaba de tres vigas principales (200x400 mm), que apoyan en los estribos sobre sendas correas de madera (400x300 mm), ancladas a cimentación en tres puntos cada una”.

“Sobre el diseño, mi valoración es que no se cumple el requisito fundamental de robustez, que consiste en que una estructura esté concebida de manera que las consecuencias de acciones o eventos excepcionales no produzcan daños desproporcionados con la causa que los origina”.

La 'promesa' de Morán

El secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, mientras los buceadores buscaban cadáveres en El Bocal, se comprometió a informar con transparencia de lo sucedido, pero EL ESPAÑOL aguarda desde el 4 de marzo a que el Ministerio de Transición Ecológica responda a una batería de preguntas por correo y por WhatsApp.

Ahora no hacen falta las respuestas porque este diario ha accedido al informe pericial que figura en la instrucción judicial y es contundente: “La corrosión de los herrajes de las vigas secundarias son la causa del accidente. Dado el muy avanzado estado de la corrosión, estos herrajes ya llevaban bastante tiempo en mal estado".