Lasi, la exsecretaria ghanesa de Sánchez que le denuncia por acoso laboral: se negó "a acatar servilmente sus dictados"

La exsecretaria de la Internacional Socialista (IS), Benedicta Lasi, agitó hace dos años el tablero socialista con su salida de la formación.

La marcha no fue voluntaria. Pedro Sánchez la cesó de manera fulminante.

Y ahora, esta mujer vuelve a estar en el foco mediático.

La salida por la ventana de la ghanesa se produjo, y siempre de acuerdo con su relato, debido a los desencuentros y la difícil relación que ha mantenido siempre con el presidente de la IS y al mismo tiempo del Ejecutivo español.

El tándem político compuesto por Lasi y Sánchez asumió la dirección de la IS en el Congreso celebrado en Madrid el pasado mes de noviembre de 2022.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y la secretaria general de la Internacional Socialista, Benedicta Lasi, durante la última jornada del XXVI Congreso de la Internacional Socialista (IS), en Madrid. Europa Press

Pero todo ha dado un giro en estos cuatro años.

Denuncia por acoso

Hace dos días, Lasi volvió a saltar a la palestra mediática tras haber interpuesto una denuncia por acoso laboral contra el huésped de la Moncloa.

Según ha adelantado Artículo 14, Lasi denunció al líder del Ejecutivo tras la cumbre con los mandatarios de izquierda celebrada en Barcelona este fin de semana, el Global Progressive Mobilisation.

La mujer denunció a Sánchez en Londres, donde se sitúa la tradicional sede de la oficina de la IS.

EL ESPAÑOL ha tratado de ponerse en contacto con Benedicta Lasi, pero la ghanesa no ha contestado a las peticiones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la exsecretaria general de la Internacional Socialista, Benedicta Lasi, durante la última jornada del XXVI Congreso de la Internacional Socialista (IS), en Madrid, a 27 de noviembre de 2022. Europa Press

"Llegaron los africanos"

Lo curioso es que cuando Sánchez cesó de forma radical a Lasi fue el preciso día que estalló el denominado caso Koldo, el 24 de febrero de 2024.

Este día, a Lasi no le permitieron la entrada al Congreso socialista celebrado en Madrid.

La damnificada no pudo acceder al feudo socialista de Ferraz y fue retenida en la entrada junto a varios miembros del Comité Africano.

Allí, a las puertas de la sede, "se vivieron grandes momentos de tensión" cuando se le espetó a Lasi junto a su equipo: "Llegaron los africanos, llamen a la Policía".

Estos hechos los denunció el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en una carta dirigida a Paulina Lampsa, presidenta del Comité de Ética de la Internacional Socialista.

Se puso en copia a Sánchez, al Presidium (el órgano en el que están representados todos los partidos que forman parte de la Internacional) y al resto de formaciones que componen la IS.

Este congreso tuvo lugar apenas unos días después de que Sánchez comunicara a Lasi su cese en privado.

La mujer explicó que a lo largo de su último año en la IS, 2023, se vio ninguneada por Sánchez y por la secretaria de política internacional del PSOE, Jana Halloul.

La afectada también alegó que torpedearon su labor.

La exportavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, junto a Benedicta Lasi y la secretaria de Política Internacional del PSOE, Hana Jalloul, el 3 de febrero de 2023 en Madrid. Europa Press

"Beneplácito del presidente Sánchez"

"La recién electa secretaria general Benedicta Lasi sufrió también un juicio sumario orquestado con el beneplácito del presidente Sánchez e instrumentado por su grupo cercano, para sustituirla e impedirle que continuara hasta culminar el período para el cual fue electa", subraya el PRI.

A Lasi la sustituyó la camerunesa Chantal Kambiwa, a pesar de que su formación no pertenece a la Internacional Socialista.

Esta mujer acudió al encuentro celebrado en la Ciudad Condal organizado por Sánchez, el Global Progressive Mobilisation.

En una carta enviada el pasado 8 de febrero de 2024 al Comité de Ética de la IS, se pone de manifiesto que nunca se llegaron a concretar los motivos del cese fulminante, a pesar de que allegados a ella dijeron que se "negó a acatar servilmente los dictados de Pedro Sánchez".

La salida se produjo sin que ella pudiera defenderse, a pesar de que Lasi se presentó en la sede de Ferraz y fue cuando escuchó las proclamas racistas.

Otro frente judicial

Pero lo cierto es que además de la denuncia de Lasi, el jefe del Ejecutivo podría encarar otro frente judicial.

El PRI, que pertenecía a la IS desde 2003, abandonó la institución el pasado mes de diciembre tras acusar a Sánchez de una "gestión corrupta y autoritaria", según recoge Artículo 14.

Ahora, estudia denunciarle por presuntas "irregularidades financieras".

Pero los problemas de Lasi con Sánchez vienen de antes.

Justo antes de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, Sánchez promovió la apertura de una oficina en España de la IS.

Se planteó abrir una cuenta bancaria española para el pago de cuotas.

Lasi consideró que este proceso no se hizo de la forma más ajustada: "Tenía previsto viajar a España la primera semana de junio de 2023 para autorizar la cuenta bancaria".

"Desafortunadamente, enfermé y estuve hospitalizada más de 12 días. Posteriormente, informé a Hana Jalloul de mi estado y tuve que cancelar mi viaje a Madrid", agregó Lasi en su carta.

Benedicta Lasi y Pedro Sánchez, el pasado mes de noviembre de 2022 en Madrid, durante el Congreso en el que fueron nombrados secretaria general y presidente de la Internacional Socialista (IS). Europa Press

Ni una reunión

En el Congreso celebrado en Madrid en noviembre de 2022, Sánchez fue designado presidente de la IS y Lasi se convirtió en su mano derecha.

En aquel acto, Sánchez prometió hacer de la Internacional una plataforma para combatir "el capitalismo depredador".

Pero muy pronto comenzaron las desavenencias entre Sánchez y su número 2, tal como explica Lasi en la carta que dirigió a todos los miembros del Presidium.

La política africana explica que, desde el Presidium celebrado el 3 de febrero de 2023, no pudo reunirse ni una sola vez con Sánchez en ocho meses, pese a que la relación entre ambos debería ser fluida como presidente y secretaria general de la Internacional.

Finalmente, el encuentro se produjo el pasado 3 de octubre de 2023 y durante su transcurso Sánchez le comunicó que ya "no podía trabajar más" con ella", por lo que cualquier contacto debía efectuarse a través de la secretaria de política internacional del PSOE, Hana Jalloul.

"Aunque mis esfuerzos fueron bienvenidos desde el principio", explica Benedicta Lasi, "Hana Jalloul comenzó a cuestionar algunos de los pasos que tomé y comenzó a informar a algunos vicepresidentes [de la Internacional] de que estaba tomando decisiones políticas, en lugar de centrarme en el papel puramente administrativo que debía desempeñar".

Multidisciplinar

Nacida en Acra (Ghana) el 15 de agosto de 1987, lo cierto es que Lasi tiene una trayectoria meteórica, ya que posee una formación multidisciplinar que combina el mundo del Derecho, la Economía y la Seguridad.

Trabajó en el sector legal para diversas firmas de Ghana. También desempeñó labores de asesoría en transacciones para el Africa Investment Consortium.

En cuanto a sus inicios en el mundo político, antes de llegar a la Internacional Socialista fue vicepresidenta de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas y coordinadora del Comité de África entre 2016 y 2021.

En noviembre de 2022, hizo historia al ser elegida secretaria general de la Internacional Socialista. Se convirtió en la primera mujer africana en ocupar el cargo.