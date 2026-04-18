Malas compañías, infidelidades, desapariciones y micrófonos en casa: el descenso a los infiernos de Óscar Freire desde el arcoíris

El nombre de Óscar Freire ha pasado de ser un sinónimo de excelencia deportiva a estar en el epicentro de una polémica tras haber sido condenado este lunes por un delito leve de vejaciones.

Una pena que es consecuencia del controvertido episodio que protagonizó a la salida de una misa, cuando tras una discusión insultó a su mujer, Laura Cobo, diciendo en voz alta la expresión "se está follando a todos".

Así se recoge en la sentencia del caso, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, y que ha marcado un antes y un después en la imagen pública del laureado ciclista.

Oscar Freire

En ella, el magistrado le condena a una pena de nueve días de localización permanente y le prohíbe aproximarse a menos de 200 metros tanto de su esposa como de cualquier lugar que frecuente.

Esta resolución dictada por el Tribunal de Instancia de Torrelavega, que tiene carácter firme, ha sacado a la luz las controversias que rodean al matrimonio del deportista, que está en proceso de divorcio.

En Santillana del Mar, el municipio cántabro donde reside Freire, la noticia es la comidilla entre los vecinos.

"Era un buen hombre, pero en algún momento empezó a juntarse con malas compañías y se le fue la cabeza", expresa a este diario una vecina que trabaja en un negocio hostelero. "Le ponía a su mujer micrófonos por todas partes".

Aunque también subrayan que la relación entre el hermano y los padres del ciclista con su esposa "sigue siendo muy buena".

El barrio de Santillana del Mar donde reside Óscar Freire. J. I. M.

Este diario ha contactado con la abogada de Óscar Freire, María José Puente, para conocer su versión sobre las polémicas que están trascendiendo más allá de la propia sentencia.

Sin embargo, la letrada se limita a remitirse al comunicado que difundió el hermano del deportista en varios medios de comunicación pidiendo que se respete su "presunción de inocencia".

En esta misma nota, se afirmaba que "parte de los datos y afirmaciones que se están difundiendo no se corresponden fielmente con la realidad de los hechos".

Y sobre esta declaración, EL ESPAÑOL también consultó a la abogada del ciclista para desmentir cuáles son los datos y afirmaciones que, a su juicio, no son ciertos. Pero también se limitó a señalar el comunicado.

Óscar Freire, con Bettini a la derecha de la imagen. EFE

PREGUNTA.– ¿Cuáles son las afirmaciones que se están difundiendo que no son verdad?

RESPUESTA.– Únicamente puedo decirle que me remito al comunicado.

Versión de la parte denunciante

Este periódico también se ha puesto en contacto con la abogada de Laura Cobo, María Mendieta, quien en declaraciones a este diario mostró su disconformidad con una parte de la nota enviada por el hermano del ciclista a los medios.

"En ella, habla de respetar la presunción de inocencia de Óscar Freire, pero a nuestro juicio no se puede hablar de presunción de inocencia cuando tenemos una sentencia firme".

La letrada expone, además, que en el juicio rápido que tuvo lugar este lunes "se intentó llegar a una sentencia de conformidad en aras de la paz familiar, de preservar la intimidad de sus hijos y de que esto no fuera a más".

Y es que el matrimonio tiene tres hijos en común, dos de ellos, aún menores de edad.

P.– En el comunicado se dice: "Parte de los datos y afirmaciones que se están difundiendo no se corresponden fielmente con la realidad de los hechos". ¿Cuáles son las afirmaciones que se están difundiendo que no son verdad?

R.– Ninguna. A juicio de lo que yo he leído, creo que lo que se publica obedece al atestado de la Guardia Civil.

La sentencia es por un delito leve que ocurrió en la misa del día 12 de abril en la parroquia de Puente San Miguel.

Y por acuerdo del Ministerio Fiscal con las partes para que esto no fuera a más, únicamente se juzgó este incidente, dejando fuera del procedimiento hechos acaecidos anteriormente, para que esto no fuera una pelota más grande.

Es decir, que según la versión de la abogada de Laura Cobo, ella y su marido acordaron únicamente ir a un juicio rápido para saldar el asunto lo antes posible.

Sin embargo, la letrada expone que en el atestado de la Guardia Civil posterior a que presentara su denuncia se recogen otros incidentes que, para evitar que el caso se siga mediatizando y proteger a sus hijos, evita dar a conocer.

Micrófonos en casa

En Torrelavega y Santillana del Mar, municipios donde respectivamente nació y reside Óscar Freire, cuando un vecino en sus calles declara que le conoce, quiere decir que sabe quién es, dónde vive, por dónde se mueve...

Óscar Freire celebra una de sus victorias. REUTERS

Porque el deportista es mucho más que un ciclista exitoso, es un ídolo local.

Una reputación que se ganó a base de cosechar los títulos de campeón del mundo en 1999, 2001 y 2004: los títulos que le permitieron lucir el maillot arcoíris en la siguiente temporada.

A pesar de las controversias que ha generado esta sentencia en su contra, todos los vecinos a los que ha consultado este diario a pie de calle coinciden en que en su juventud, Freire era "un buen chico".

Óscar Freire, al término de una carrera, leyendo el maillot arcoíris. Agencias

Pero al parecer, en algún momento de su vida tras su retirada deportiva "empezó a juntarse con malas compañías y se le fue la cabeza".

"Su mujer y él se están separando. Él le ponía micrófonos en casa, en el coche, en todas partes".

Desaparición voluntaria

El primer episodio que levantó los rumores sobre el matrimonio tuvo lugar en febrero de 2025, cuando Freire desapareció durante varios días.

Su mujer acudió a la Guardia Civil a presentar una denuncia después de que el ciclista se marchase de casa sin llevarse prácticamente ninguno de sus efectos personales.

Fuentes de la investigación explicaron a EFE que la esposa apuntó a los agentes que se marchó de forma voluntaria y que no era la primera vez que dejaba en su casa su documentación, si bien al no tener noticias de él en las últimas 48 horas decidió denunciarlo.

Al trascender el asunto al ámbito mediático, Freire envió un comunicado a la agencia explicando que las causas de su desaparición se debían a "un tema estrictamente del ámbito personal e íntimo".

Según los vecinos de Santillana del Mar consultados por este diario, el deportista "pasó varios días en casa de un amigo".

Pero no todos los rumores circulan en su contra.

Una parte de los vecinos de Torrelavega y Santillana del Mar no han dudado en salir a defenderle en redes sociales.

Un usuario llamado Fernando posteó en Facebook: "[Óscar y su esposa] se están separando hasta donde yo sé. Lo que ha hecho ella se llama denuncia instrumental para tener una muy buena posición a la hora de negociar la pasta que va a robarle".

Consultado por este diario, subraya que el ciclista "es un buen tío y un buen padre... Poco más que decir".

Óscar Freire, tres veces campeón del mundo de ciclismo. EFE

Otros internautas no dudan en calificar el caso como "una denuncia falsa".

Pero la sentencia del Tribunal de Instancia de Torrelavega es firme. En ella se expone como único hecho probado el incidente de la iglesia.

"A la salida de la misma, Óscar Freire se dirigió a su expareja, en presencia de más personas, empleando la expresión 'está follando con todos'"

"Dicha expresión y comportamiento perturbaron la tranquilidad de la denunciante, atentando contra su integridad moral", concluye este apartado del documento judicial.

Cuando Freire tocó el cielo

La vida de Óscar Freire no puede explicarse sin el ciclismo.

Empezó a competir en la categoría juvenil en 1992, y seis años después debutó en el campo profesional.

Durante su trayectoria engalanó su palmarés con victorias en diferentes campeonatos, hasta que en 2012 colgó la bicicleta.

Hace apenas un mes concedió una entrevista a EL ESPAÑOL en la que explicó que sigue "vinculado al mundo del ciclismo" y apoyando a su hijo mayor, que ha seguido los pasos deportivos de su padre.

Además, a finales de 2024 estuvo cerca de ser seleccionador nacional de ciclismo, aunque finalmente fue elegido para el puesto Alejandro Valverde.

Ante este diario, valoró que su no elección se debía a un asunto "más político que deportivo".

De hecho, en su momento no dudó en expresar su disconformidad con esta decisión.

Aunque es imposible afirmar si esta controversia deportiva influyó de alguna manera, fue solo unos meses después cuando su mujer presentó la denuncia por desaparición ante la Guardia Civil.

En este momento, mientras los rumores siguen circulando, la familia clama por volver a quedar en un segundo plano a nivel mediático.