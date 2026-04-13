Tabarca, la isla de 60 vecinos que quiere 'independizarse' de Alicante: "No hacemos nada malo, queremos autogestión"

Sumergirse cuatro veces consecutivas con la magia de Bohemian Rhapsody de la mítica banda Queen.

Los siete asaltos de castigo ininterrumpido que mandaron besar la lona al gigante George Foreman ante la leyenda Muhammad Ali. Allá por el 74.

O darle al play para revivir el majestuoso momento en el que el Titanic zarpa del puerto de Southampton.

Todas estas acciones duran, aproximadamente, 25 minutos. Este es el tiempo que se tarda en recorrer de punta a punta la isla de Tabarca, la región que quiere independizarse de Alicante.

EL ESPAÑOL se ha desplazado hasta la paradisíaca isla, caracterizada por la joya de su gastronomía, el caldero, y sus idílicos rincones, como el faro, la antigua prisión o la atrayente costa.

Desde el puerto de Santa Pola, una lancha rápida tarda 15 minutos en llegar al archipiélago.

Una vez allí, las gaviotas revolotean por toda la región y un enorme mural saluda a los turistas que llegan por oleadas.

Mural a la entrada de la isla de Tabarca. A. Blanco

Casi dos kilómetros de longitud. 400 metros de ancho. 60 habitantes censados y unos 5.000 visitantes en los picos de verano. Agosto, concretamente.

"Aquí se vive muy bien. Es un paraíso. Faltan algunas cosas básicas, pero por lo demás es un lujo", sostiene el regente de un bar a EL ESPAÑOL, prácticamente a la entrada de la isla.

Y "esas cosas básicas" a las que este señor hace referencia son, por citar algunas, la falta de medios sanitarios o la escasez de mantenimiento de la isla.

Estas dos cuestiones son, entre otras, las que han lanzado a una asociación vecinal a solicitar al Ayuntamiento de Alicante, de quien dependen administrativamente, la condición de "entidad local menor".

Isla "abandonada"

La palabra "independentismo" en la isla no gusta. Es tabú. "Recuerda a los catalanes", opinan.

Y es que por "entidad local menor" se entiende una región que adquiere esta forma de personalidad jurídica con el fin de gestionar administrativamente algunas de las carteras.

En esencia, consiste en una descentralización para que núcleos urbanos separados del Ayuntamiento principal puedan gestionar sus propios intereses.

Lo que buscan es la administración de algunas materias, como son en este caso la sanitaria o la de mantenimiento.

Esto no se hace solo, sino que existe la figura del alcalde pedáneo acompañado de la junta vecinal.

No se trataría de la desvinculación total del Consistorio alicantino, sino, simplemente, gestionar determinadas áreas.

Jesús y Paqui no son tabarquinos, pero se conocen la isla al dedillo. Les gusta recorrer sus empedradas calles atestadas de edificios decimonónicos.

Cuentan a EL ESPAÑOL cómo es la isla. Y matizan que es distinta dependiendo del momento, ya sea del día o del año.

Paqui y Jesús posan para EL ESPAÑOL con el mar de fondo. A. Blanco

"Por las mañanas está todo lleno de gente. Sobre todo, a partir de abril y mayo, con el buen tiempo, se llena de turistas. Ves gente todo el día. Pero a las siete la isla se vacía", dicen.

Esta pareja señala que al atardecer, el archipiélago se queda con los auténticos tabarquinos. Se vacía de turistas. Vuelven a Santa Pola, Elche u otras zonas colindantes. En general, a la Península.

"Hay mucha gente que vive aquí de casas heredadas. El Ayuntamiento de Alicante tiene la isla abandonada", agregan.

Los verdaderos afectados

Por su parte, una fuente municipal, plena conocedora de la situación de la isla, atiende a EL ESPAÑOL a los pies de un chiringuito de la playa.

Señala que el auge de este movimiento de independencia del Consistorio alicantino "viene de tres o cuatro años atrás".

"Lo que quieren gestionar los vecinos de aquí son servicios como el de limpieza, el de los médicos, el mantenimiento de las calles... que ellos son quienes de verdad lo sufren", apunta.

Hace especial hincapié en el asunto sanitario.

Si ocurre una urgencia por la noche y se necesita el traslado a la Península solo hay dos opciones: vía aérea o vía marítima.

"El helicóptero te puede tardar en llegar hasta dos horas. Es una locura de tiempo", considera.

Pero lo cierto es que la opción del barco tampoco es la más idónea: "No es la más rápida y a una persona indispuesta no la puedes llevar en un barco para que se encuentre peor".

El helicóptero, de Salvamento Marítimo, tiene un helipuerto improvisado.

Helipuerto improvisado donde aterriza el helicóptero de Salvamento Marítimo. A. Blanco

Ana es de Tabarca. De siempre. Regenta la tienda más viva y colorida de toda la isla. Los suvenires y curiosidades típicas del archipiélago envuelven a los compradores.

Acompaña a EL ESPAÑOL la zona del supuesto helipuerto. Muestra los focos con los que cuenta para que pueda tener visibilidad el piloto al sobrevolar la zona.

"Las luces, encima, están puestas todo el día. Falta la típica H gigante en el suelo, un extintor, que la zona esté acomodada...", lamenta.

Achaca el encendido permanente de las luces a "un vecino en concreto". Sin embargo, no ha querido detallar quién es, pero "uno con mucho poder en el pueblo".

Tabarca también cuenta con varios edificios emblemáticos que hacen de ella una isla más rica, "pero que a día de hoy están abandonados".

En tiempos de Carlos III fue una prisión. Durante 50 años, los calabozos de la Guardia Civil. Y ahora, nada, un edificio en ruinas "que se puede caer en cualquier momento".

La Torre de San José, antigua prisión y calabozos de la Guardia Civil. A. Blanco

La Torre de San José se halla en un extremo de la isla. El edificio, ahora cercado por una valla, es uno de los mayores reclamos turísticos de la isla.

A pocos pasos de lo que en su día fue una cárcel, se encuentra el faro. Inoperativo, pero en buen estado. Desde ahí, la panorámica de la isla es espectacular.

El faro, a escasos metros de la antigua prisión. A. Blanco

El reportero vuelve al núcleo poblacional, al puesto de Ana. Se sienta a conversar de nuevo con EL ESPAÑOL y continúa desgranando los entresijos tabarquinos.

"Mira cómo están las calles. Cada uno barre su puerta, sí, entre nosotros no tenemos problema, pero las zonas comunes están hechas un asco", se queja mientras señala al deterioro.

El declive del invierno

No hay nada como darse una vuelta por la isla de Tabarca y comprobar lo vivas que están sus calles. Especialmente, en verano.

El problema ocurre en los meses de invierno. "Hay mucha menos gente en la isla y todo es más lento", agrega Ana.

Ana posa para EL ESPAÑOL a las puertas de su negocio. A. Blanco

A lo que esta tabarquina hace referencia es a los escasos viajes en barco que hay hacia la península: "Son pocos y cada mucho tiempo".

"Si necesito algo de urgencia, tengo que esperar a que algún vecino tenga su barca aquí, que a veces no, y me pueda llevar al médico", lamenta.

Además, también le duele que en el archipiélago no se vean niños en invierno. "Había antes una escuela, pero la cerraron, es una pena".

Puntos clave

El teléfono de Carmen Martí, la presidenta de la asociación vecinal de Tabarca, no ha parado de sonar en estos días.

"Ha sido un sinfín de llamadas, hijo. Ya la cosa está más calmada, pero días atrás... un error", opina.

Y lo que a esta mujer se refiere es al revuelo causado porque "un vecino dijo lo de la independencia por redes".

Les molesta el término "independentismo". "Eso suena a los catalanes, y nosotros no queremos ni independizarnos de Alicante ni de España", zanja

Vista de la isla desde uno de sus puntos más altos. A. Blanco

Abre las puertas de su casa a EL ESPAÑOL. Muestra un sinfín de documentos que acreditan que van en serio con la declaración de la isla como "entidad local menor".

Las peticiones de los tabarquinos, que en su gran mayoría buscan esa desmarcación del Consistorio alicantino, son claras.

El escrito remitido al citado Ayuntamiento, que obra en poder de este diario, se articula en base a una serie de puntos que quieren subsanar a la mayor brevedad posible.

Entre los más importantes se encuentra el tema de la insularidad. Martí no comprende por qué su isla no está declarada como zona insular, con sus correspondientes exenciones, bonificaciones fiscales y subvenciones específicas para los propietarios y residentes habituales de la isla aplicando la tasa del 75% de descuento en el coste del transporte.

Al mismo tiempo, instan a la creación de un Plan Especial integral para el archipiélago que haga distinción entre la normativa y competencias entre la zona intramuros, del Ayto., y extramuros, de otras administraciones.

"Es que, formalmente, somos un barrio, un distrito de Alicante, el 5, concretamente. No tiene sentido", le pesa.

También hace referencia a la presencia constante de un médico en la isla y así no depender de otros vecinos o del helicóptero de Salvamento Marítimo para sus movimientos urgentes.

La "limpieza efectiva de la isla", la mejora de la zona del helipuerto o el levantamiento de un centro social del pueblo como punto de reunión para los tabarquinos son otras de las medidas que solicitan los isleños.

Una de las plazas de la isla. A. Blanco

Martí achaca a "nombres y apellidos concretos" dentro del Consistorio alicantino el muro con el que chocan constantemente para conseguir su declaración de entidad local menor

"Esto no va de partidos o de ideas, sino de personas. Si es que es mejor para ellos que gestionemos algunas de nuestras cosas. Somos quienes sabemos cómo funciona la isla", detalla.

"Todo son excusas. Tenemos derecho a la movilidad como cualquier ciudadano y no se nos reconoce", apostila.

¿Conseguirán la declaración de entidad local menor?

Martí mira al cielo. Piensa unos segundos y habla: "No lo sé, realmente, pero tenemos que lucharlo. Desde luego tenemos que intentarlo. No tenemos otra opción".

EL ESPAÑOL ha tratado de ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Alicante para conocer su postura sobre los deseos de los tabarquinos, pero no ha sido posible.