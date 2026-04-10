El polémico desnudo de Tokischa en una iglesia de San Sebastián: el Obispado exige retirar el vídeo por profanación

La rapera dominicana Tokischa Altagracia ha desatado la polémica tras aparecer semidesnuda en un videoclip grabado dentro de una iglesia en San Sebastián, una escena que ha generado malestar en la comunidad religiosa y motivado la intervención del Obispado de San Sebastián.

Este ha exigido a la productora responsable del vídeo en el que la rapera aparece semidesnuda en el interior de la basílica de Nuestra Señora del Coro, en el casco antiguo de la capital guipuzcoana, que retire de manera inmediata las imágenes difundidas en redes sociales.

La institución eclesiástica asegura que nunca autorizó el rodaje y denuncia el uso "indebido" de un espacio sagrado.

A través de un comunicado, la diócesis ha explicado que tuvo conocimiento de las imágenes recientemente y que está estudiando si los hechos "pudieran requerir de algún tipo de acción jurídica o canónica".

Según el Obispado, ya se ha puesto en contacto con la productora para recordarle que en su momento le comunicó su negativa a permitir la grabación.

"Lamentamos profundamente el uso indebido de un espacio sagrado para la realización de contenidos que resultan incompatibles con el respeto debido a un lugar sagrado y que hieren la sensibilidad religiosa de los fieles", señala el escrito.

La cantante dominicana Cedida

La diócesis insiste en que la grabación vulnera claramente las normas del derecho canónico, que establece que "en un lugar sagrado sólo puede admitirse aquello que favorece el ejercicio y el fomento del culto, de la piedad y de la religión".

En virtud de ese principio, se prohíbe el desarrollo de actividades "que no estén en consonancia con la santidad del lugar".

No obstante, el Obispado recuerda que, en casos concretos y particulares, el obispo puede conceder permisos para usos alternativos, como conciertos o exposiciones, siempre que no resulten contrarios a la sacralidad del espacio.

El comunicado añade que, en julio del año pasado, la productora solicitó autorización "para filmar una escena breve dentro de algún templo de la diócesis de San Sebastián", explicando que se trataría de "un momento contemplativo y respetuoso, sin diálogos ni actividad que interrumpiera la dinámica del lugar".

Posteriormente, los responsables del proyecto matizaron que su intención era crear "una obra cultural con el propósito de promover la cultura vasca a través de una historia íntima y poética".

Tras examinar los antecedentes de la productora y de la artista, el Obispado decidió rechazar la petición.

"Se les comunicó expresamente que no se autorizaba la grabación del proyecto en ninguno de los templos o ermitas pertenecientes a la diócesis", señala la nota oficial.

Tokischa Altagracia Peralta es una cantante dominicana. Cedida

Pese a la negativa, la productora se volvió a poner en contacto con los responsables de la basílica de Santa María —también conocida como Nuestra Señora del Coro— para llevar a cabo la filmación.

Según el Obispado, en ese nuevo acercamiento "silenciaron el contenido auténtico del proyecto y la negativa que ya habían recibido por parte de la diócesis".

"Invitamos a mantener siempre una actitud de respeto hacia las creencias religiosas y hacia los lugares sagrados, favoreciendo el clima de convivencia y entendimiento en nuestra sociedad", concluye el texto difundido por la institución.

Denuncia por profanación

El episodio ha tenido también repercusión en el ámbito judicial. Tras difundirse las imágenes, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante un juzgado de San Sebastián contra la rapera dominicana.

La entidad sostiene que los hechos "han tenido una gran trascendencia pública" y que han causado "una profunda indignación y ofensa en la comunidad de fieles católicos", tanto en la capital donostiarra como en el resto de España.

Por esos motivos, la organización de juristas considera que lo ocurrido podría ser constitutivo de un delito de profanación, tipificado en el artículo 524 del Código Penal.

Dicha norma castiga los actos de profanación cometidos en templos o lugares destinados al culto religioso cuando se realizan con intención de ofender los sentimientos religiosos o utilizar de forma irrespetuosa los símbolos sagrados.

A juicio de la fundación, el vídeo de Tokischa encajaría en esa descripción "al haberse rodado dentro de un templo con evidente carácter ofensivo y utilizando de manera inadecuada un espacio consagrado".

El caso ha generado un notable debate en redes sociales, donde se han multiplicado las reacciones tanto de quienes condenan el contenido por considerarlo ofensivo como de los que defienden la libertad artística de la cantante.

Mientras tanto, el Obispado mantiene su exigencia de que las imágenes sean retiradas y no descarta emprender nuevas acciones legales.