Manuel, el padre de Marcela, la niña de 2 años secuestrada en Murcia: "Mi exmujer ha hecho brujería, temo que la abandone"

Al lado de la litera de Marcela hay un pañal sucio y una chincheta sujeta un par de papeles en la pared de la habitación, con anotaciones manuscritas por Trini, la madre de la niña, a modo de recordatorio: una cita con el pediatra y el teléfono de su abogado para preparar la demanda del convenio regulador con su expareja, Manuel, para que un juzgado fije la pensión y la custodia de Marcela, la hija de ambos que tiene 2 añitos.

"Hasta ahora nos repartíamos la custodia de Marcela mediante un acuerdo verbal, pasaba cuatro o cinco días con cada uno", según explica Manuel Moreno, en el salón de la casa okupa de Churra donde vivía su hija Marcela, antes de ser secuestrada por su exmujer, Trini, y donde este miércoles ha sido atendido por una crisis de ansiedad.

Así lo refleja el parte médico de este hombre que ha denunciado a su 'ex' ante la Policía Nacional, por un secuestro parental. "Mi exmujer ha hecho brujería para que venga aquí el hombre con el que se ha marchado y se ha llevado a mi hija", según afirma Manuel.

A continuación, Manuel invita al periodista de EL ESPAÑOL a acompañarle a la cocina donde le muestra una caja con incienso espiritual y un pequeño vaso de cristal que contiene cenizas y un papel medio quemado donde hay escrita una dirección, junto a los datos de un hombre.

"Aquí han hecho brujería o rituales con incienso para bloquear la mente", insiste Manuel. "Tengo miedo de que hayan hecho algún ritual de brujería antes de llevarse a mi hija, Marcela".

- ¿Por qué tiene ese temor?

- Hay gente que cree en eso, hay gente que cree en la Virgen María y los gitanos creemos. Para mí y para mucha gente esto es brujería. La gente en Alicante cree en la brujería y mi exmujer, Trini, es de Orihuela.

Entrevista a Manuel Moreno.

Manuel le cuenta ese ritual a dos miembros de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) que este miércoles, sobre la una del mediodía, se presentan en la casa okupa, ubicada en una zona de huerta de Churra, para entrevistarse con el padre de la menor, justo cuando el periodista de este diario se dispone a abandonar el inmueble.

Los investigadores no dan mucho vuelo al episodio de brujería, pero anotan con interés los datos personales de un hombre que aparece en el trozo de papel quemado y que Manuel les traslada verbalmente durante su entrevista con la UFAM, unidad encargada de localizar a la menor, cuyo paradero es una incógnita desde el 26 de marzo.

"Mi hija desapareció cuando su madre estuvo con ese hombre y su primo, ellos fueron las últimas personas con las que estuvo". "Uno de ellos tiene antecedentes por cosas fuertes", tal y como asegura el padre de Marcela. "Había empezado una relación con uno de esos hombres". "Ese día estuvo con ellos y luego desapareció". "Tenía planeado largarse".

De hecho, Manuel aporta a los investigadores una grabación de la última conversación telefónica que mantuvo su hermano con Trini, como encargado de recoger a la niña cada vez que le tocaba pasar unos días con su padre, conforme habían acordado, y se escucha a la mujer cómo se niega a indicar en qué pueblo está con Marcela.

Última llamada realizada a la madre de la niña.

Francisco Pravia, abogado de Trinidad, la madre de la menor que ha sido denunciada ante la Policía Nacional, sostiene que "no es cierto" que su clienta haya secuestrado a su hija de 2 años. "No hay ningún problema con ella", concluye de forma tajante.

- ¿Usted mantiene contacto con Trinidad y conoce su paradero y el de su hija?

- Francisco Pravia: No puedo decir nada más porque estoy bajo el secreto profesional. Mi clienta no ha secuestrado a su hija, todo está tutelado por los Servicios Sociales que están al corriente de la situación y esta mujer trata estupendamente a sus hijos.

Mi clienta es una persona correcta que está atendiendo bien a sus hijos y que esa denuncia no es correcta ni es cierta. Hay circunstancias debajo de esos hechos que no son correctas y ya se esclarecerán. No es cierta la versión de la denuncia. Hay que investigar en el fondo y eso llevará a la realidad de los hechos. Recabe usted información de su exmarido.

Lo cierto es que Manuel Moreno admite que tiene antecedentes "por conducir sin carné" y "por un robo", pero asegura que no tiene ninguna denuncia de Trini por violencia de género: "Jamás le he puesto la mano encima". "En enero rompimos porque discutíamos mucho". "Ella iba a los Servicios Sociales haciéndose la víctima, les decía que me tenía mucho miedo, no sé si era para que le dieran una casa".

La convivencia entre ambos se prolongó durante tres años y fruto de su relación sentimental tuvieron a Marcela. "Yo me dedicaba a recoger chatarra", según recuerda Manuel (Murcia, 1986), sobre el tiempo que compartió domicilio con Trini, tras haber ocupado una casa en un bancal de la huerta del Segura -en la pedanía de Churra-.

"La casa era de un promotor, estaba reventada, sin luz, sin agua y yo la arreglé después de ocuparla". "Cuando nos separamos a principios de año, le dejé la casa a Trini".

Manuel, junto a su actual pareja, Natalia, este miércoles, en la casa que ocupó en Churra con la madre de su hija, Marcela. Badía

Manuel ocupó otra vivienda en Alquerías y en la casa okupa de Churra se quedó su hijo mayor, José Manuel, de 20 años, fruto de otra relación, conviviendo con la 'ex' de su padre, Trinidad, junto a un hijo de esta, de 12 años, otras dos hijas menores de edad, fruto de otras relaciones sentimentales, y la pequeña Marcela a la que busca la Policía Nacional.

"Mi exmujer dejó a su hijo, de 12 años, con su familia de Orihuela, y se ha llevado con ella a Marcela y a sus otras dos hijas de 8 y 10 años", tal y como detalla Manuel, durante su entrevista con dos miembros de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), los cuales le piden direcciones y teléfonos para realizar pesquisas para ver si encuentran a Marcela en la ciudad que vio nacer al poeta Miguel Hernández.

De momento, Manuel asegura que su antigua familia política desconoce el paradero de su chiquilla. "Los hermanos de Trini dicen que no saben nada de ella". "Hemos hablado con todos".

- ¿Tiene algún dato de los dos hombres que estuvieron con su exmujer antes de marcharse con su hija?

- Manuel Moreno: Uno de ellos es calvo y conduce un Audi A-3, de color negro. Creo que vivían por la pedanía de Zarandona. ¿Qué puedo hacer yo? Ese hombre tiene antecedentes y al otro no lo conozco de nada. No sé lo que hacen, Trini lo sabrá, aunque son sus amigos desde hace unos meses.

Me han dicho que estaba saliendo con uno de ellos. Temo que ella abandone a mi hija porque se vaya con ese hombre.

Este padre asegura que la clave del caso es la nueva relación sentimental que ha iniciado su 'ex' y la batalla legal que ambos mantenían por el convenio regulador de su hija. Trini quería la custodia, dejando a Manuel los fines de semana para estar con Marcela, pero él iba a pelear por tener a la menor de lunes a viernes y dejar los sábados y domingos para la madre.

"Mi cría no tenía unos cuidados buenos. A veces, venía a mi casa con el mismo pañal del día anterior, olía a pipi; iba con piojos; le salió dermatitis en la cara; llegó a pesar 9 kilos... Carecía de rutinas de higiene de sueño y de comida", según denuncia Manuel, mostrando en la cocina de la casa okupa donde vivía Trini con su hija, Marcela, unos cartones de leche que están caducados y una olla con comida putrefacta.

Una olla con comida putrefacta en la casa okupa de Churra donde la menor vivía con su madre. Badía

- ¿Por qué motivo ha venido a la casa de su exmujer?

- Manuel Moreno: Esta casa se le dejé y he venido a comprobar qué se había llevado. No ha cogido casi nada de ropa de ella ni de la niña.

De hecho, en la habitación donde hay dos literas para los cuatro niños están las camas sin hacer y el armario está lleno de cajas con la ropa de los menores de edad.

"Antes del tema de la custodia, ella estuvo en la estación de autobuses para irse a Barcelona porque tiene allí a unas tías. Yo llamé a sus hermanos mayores y les dije que a mí me daba igual que se marchara a Barcelona a rehacer su vida con otro hombre, pero yo no quería hacer tantos kilómetros todos los fines de semana para poder ver a mi hija, Marcela".

La ciudad condal centra otra de las líneas de investigación de la UFAM, junto a las pedanías murcianas de Churra y Zarandona, así como el círculo familiar de Trini en Orihuela, a la vista de que fue a su localidad natal a dejar a su hijo al cuidado de uno de sus hermanos, antes de marcharse con sus tres hijas menores de edad, una de ellas: Marcela, delgada, de pelo y ojos castaños, y que siempre luce unos pendientes de ositos.

Así lo refleja Manuel en la denuncia presentada ante la Policía Nacional y donde detalla que Trini se fue de la casa okupa la tarde del sábado 28 de marzo: “El último día que mi hijo, José Manuel, vio a Trinidad y a Marcela en el domicilio fue el 28 de marzo”.

Teléfono bloqueado

“He intentado contactar telefónicamente con ella, pero no responde ni a las llamadas ni a los mensajes. Me ha bloqueado el teléfono. Lo he intentado con otros teléfonos de familiares y amigos, no obteniendo respuesta de ninguno de ellos”.

“Trinidad no solo se ha llevado a mi hija, también se ha llevado a sus dos hijas menores de edad, dejando a su otro hijo menor de edad al cuidado de su hermano”. “Trinidad no tiene otra vivienda".

"Desconozco si Trinidad tiene pareja, aunque en los últimos días mi hijo, José Manuel, me contaba que un hombre calvo iba al domicilio”. “Marcela no tiene pasaporte. Estoy muy preocupado por el paradero de mi hija”.