La otra KGB, la banda que amañó oposiciones a Policía Local para colocar a familiares desde 2007 por toda Andalucía

En Andalucía todavía se recuerda el amaño que hubo en unas oposiciones a Policía Local hará unos 20 años.

Se presentaba un aspirante opositor que medía 1,65 centímetros, y que tenía un hermano, cinco centímetros más alto, que años atrás había aprobado la misma oposición convocada por el mismo ayuntamiento.

Cuando llegó la revisión médica, el joven medía de repente 1,70 en lugar de 1,65. "Aquello fue descaro", cuenta un curtido policía local, aun en activo.

La artimaña, que incluso contó con una falsificación del documento nacional de identidad, aunque burda, podría haber hasta colado. El joven realizó las pruebas, pero se denunció, se abrió una investigación judicial, y los dos hermanos se sentaron en el banquillo. Fueron condenados y quedaron inhabilitados.

Por eso, la trama que en estos días instruye el juzgado número 4 de Granada no sorprende en absoluto. Es más fina, más depurada. La jueza Susana Álvarez tiene frente a sí una macrocausa en la que ya hay 47 personas investigadas.

Según la jueza, se les imputa, presuntamente "el amaño y fraude sistémico de varios procesos concursales públicos" en principio, en Granada capital y municipios de la provincia como Santa Fe, Las Gabias, Iznalloz, Montefrío y Cijuela.

En la causa se están investigando los presuntos delitos de cohecho, pertenencias a grupo criminal, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, abuso de información privilegiada, revelación de secretos, fraude en la contratación, falsedad documental, extorsión, coacciones y amenazas y omisión del deber de perseguir delitos.

Las oposiciones bajo sospecha son por el momento, cuatro. Dos en el Ayuntamiento de Granada correspondientes a convocatorias de los años 2019 y 2022 y en las que se ofertaban 40 y 32 plazas, respectivamente. Una, en el Ayuntamiento de Algarinejo y la última en Albolote.

Veinte de los 43 investigados son mandos de la Policía Local, subinspectores y miembros de los tribunales. También hay miembros de centrales sindicales del cuerpo, funcionarios del servicio de Contratación del Ayuntamiento de Granada y un psicólogo, externo, que intervino en la realización de las pruebas psicotécnicas de los dos procesos de Granada.

Los otros 23 investigados son los beneficiarios del presunto fraude, muchos de los cuales ya están ejerciendo como agentes del orden.

El volcado del terminal telefónico del jefe de la Policía Local de Granada, y posteriormente, de este psicólogo encargado de los exámenes psicotécnicos de los procesos de oposición han destapado una red que operaría por toda Andalucía y que investiga la UDEF de la Policía Nacional.

La ramificación se extendería, supuestamente, a otros municipios como Cartaya y Valverde del Camino(Huelva), Paterna de Rivera, San Fernando y Arcos de la Frontera (Cádiz), Almuñécar, Alhendín, Órgiva y Los Guájares (Granada) y Alcalá la Real (Jaén).

El origen

Todo empezó con un policía local de Granada capital que en 2024 decidió hablar. El agente presentó denuncias en el marco de otra causa judicial, alertando de presuntos amaños en las oposiciones de la Policía Local de Granada.

A raíz de esas denuncias, el Juzgado de Instrucción nº 4 abrió diligencias, lo designó como testigo protegido, y encargó a la UDEF una investigación que desemboca, en febrero de 2025, en registros en la Jefatura de la Policía Local de Granada y en dependencias municipales, donde se intervienen documentos, teléfonos y ordenadores.

A partir de ahí, el caso creció a golpes de más registros, informes policiales y teléfonos móviles incautados sobre cómo se estaba entrando y ascendiendo en el cuerpo de la policía local.

Lo que al principio se presentaba como posibles irregularidades en una oposición concreta terminó destapando, según la investigación, una estructura estable de mandos y agentes que habría manipulado exámenes, controlado tribunales y colocado a afines en plazas clave, tanto en los accesos como en los ascensos.

Un agente de la Policía Local de Granada, en una imagen de archivo. E.E.

El testigo protegido describió ante la jueza un engranaje en el que nada quedaba al azar. Quién decidía qué miembros se sentaban en los tribunales, cómo se seleccionaba a los opositores "designados" para aprobar y de qué manera se filtraban preguntas de exámenes antes de que los aspirantes pisaran el aula.

Su testimonio, cruzado con la documentación intervenida y las conversaciones de WhatsApp analizadas por la UDEF, han reforzado la idea de que no se trataba de errores administrativos ni de atajos puntuales, sino de un modus operandi repetido a lo largo de varias convocatorias y que, según fuentes de toda solvencia, podría haber comenzado en el año 2007.

El grupo KGB

Con ese material sobre la mesa, la jueza Susana Álvarez Civantos ha acabado hablando en un auto del pasado noviembre, de un auténtico 'grupo criminal' enquistado en la Policía Local de Granada, dedicado a controlar el acceso y la carrera profesional dentro del cuerpo.

La investigación sobre los presuntos amaños en las oposiciones de la Policía Local de Granada ha destapado, según la UDEF y los autos judiciales, una estructura mucho más compleja de lo que inicialmente se pensaba, con un psicólogo, S.V., natural de Granada, como nexo de unión con otras provincias andaluzas.

El móvil de José Manuel Jiménez Avilés, ya exjefe de la Policía Local granadina y uno de los principales investigados, y el del psicólogo, se ha convertido en una pieza clave en una investigación que continúa abierta y que se ha declarado secreta.

De los mensajes de Jiménez Avilés en un grupo llamado 'KGB' de WhatsApp surgen indicios de que los implicados eran conscientes de estar actuando "como una banda", según la UDEF. Uno de esos mensajes, recogido por el periódico IDEAL, es que "hay muchos compañeros implicados, que tengan cuidado".

Entre los integrantes del chat figuran el exconcejal de Seguridad Ciudadana del PP en Granada, César Díaz, hoy alto cargo de la Junta; el exjefe de la Policía Local, José Manuel Jiménez Avilés; un subinspector identificado por la UDEF como R.D., y otros agentes y personas del entorno, incluyendo familiares.

Según los informes, los policías de 'KGB' proporcionaban a Díaz información sensible y documentación interna de la Policía Local, que este utilizaba políticamente para desgastar al gobierno municipal de turno y reforzar a la facción policial afín, con la expectativa de que, cuando el PP volviera al poder, esos apoyos se tradujeran en nombramientos, ascensos y control interno del cuerpo.

Esta simbiosis entre la facción policial y la estructura del partido local es una de las claves que explican por qué el caso ha escalado también a la arena política, alcanzando también a municipios vinculados al PSOE.

La magistrada ha decidido unir las diligencias sobre 'KGB' a la causa de los amaños inicial, al entender que no son hechos separados, sino dos caras de una misma estructura que se apoyan mutuamente para obtener ventajas dentro y fuera del cuerpo.

El psicólogo

La trama no se habría limitado a controlar exámenes tipo test o ejercicios teóricos. Una de las figuras más relevantes en la macrocausa es un psicólogo, R.V., de Granada, que intervenía presuntamente en las pruebas psicotécnicas y entrevistas personales de las oposiciones.

La instrucción describe que los cabecillas de la red se aseguraron de que ese profesional fuera contratado en sucesivos procesos, siguiendo sus indicaciones, para así controlar también el segundo ejercicio, crucial en muchas convocatorias. Y es ahí donde la causa podría crecer hacia otras provincias.

El psicólogo habría presentado ofertas 'más ventajosas' económicamente a distintos ayuntamientos en los que se convocaban oposiciones a policía local para hacerse con la adjudicación de los psicotécnicos.

Mientras, mantenía una relación privilegiada con el grupo de Granada que le permitía, en la práctica, influir en quién pasaba o no esa fase del proceso. Esto permitía blindar el recorrido de los aspirantes 'designados'. Porque incluso si el desempeño en la parte teórica no era brillante, la puntuación en psicotécnicos y entrevistas ofrecía un margen de maniobra suficiente como para garantizar el aprobado.

La huella de ese psicólogo, según la investigación, se extiende por diversas oposiciones de Policía Local en la provincia de Granada y también en otras provincias andaluzas, hasta el punto de convertirse en uno de los vectores de expansión territorial de la trama.

Ramificaciones

En la UDEF hablan ya de otros municipios. Junto a Granada capital , Albolote o Algarinejo, se mencionan oposiciones sospechosas en municipios como Cijuela, Las Gabias, Montefrío, Iznalloz, Santa Fe, Almuñécar, Alhendín o Alcalá la Real (Granada y Jaén), y también en localidades de Cádiz y Huelva, como San Fernando, Cartaya, Paterna de Rivera o Valverde del Camino, en las que habría intervenido el mismo psicólogo en las pruebas psicotécnicas.

La hipótesis que maneja la UDEF es que el 'modelo Granada', con el supuesto control de exámenes, colocación de afines en tribunales, y uso del psicólogo para asegurar segundas pruebas, se habría exportado, con matices, a otros ayuntamientos andaluces, siempre alrededor de procesos de accesos o ascensos en la Policía Local.

Varias fuentes sindicales consultadas por EL ESPAÑOL coinciden en afirmar que en uno de los procesos selectivos cuyo tribunal se encuentra bajo investigación, el de Almuñécar, aprobó un subinspector, afiliado al sindicato Csif, que estuvo destinado muchos años en Santa Fe.

Se presentó, al mismo tiempo que las de Almuñécar, en San Fernando. Las aprobó las dos, pero renunció a la primera por incompatibilidad.

Un agente de la policía local de Granada, durante un servicio, en una imagen de archivo. E.E.

Este agente fue aprobado por un tribunal en el que uno de sus miembros es otro agente local de la capital gaditana. Posteriormente, el primer policía local formó parte del tribunal en el que el hijo del segundo accedió a una de las plazas en el marco de otra convocatoria.

En estos procesos tomó parte el psicólogo investigado, al igual que en las oposiciones convocadas en San Fernando y Almuñécar.

Se da la circunstancia de que este agente de origen granadino, y según la UDEF, habría actuado como intermediario entre los distintos ayuntamientos de Andalucía con convocatorias abiertas, para que los contratos de las pruebas psicotécnicas fueran adjudicados al psicólogo de la trama.

Los sindicatos SIPAN (Sindicato Independiente de Policía de Andalucía) y UPLB (Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos) según ha podido saber este medio, han pedido personarse en la causa judicial.

La jueza que instruye el caso ha hecho el ofrecimiento de acciones a todos aquellos opositores que se consideran perjudicados por el presunto fraude, "entre ellos a todos los que superaron el proceso pero no obtuvieron plaza".