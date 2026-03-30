Fina Paulos y Óscar Rey, los mejores profesores de España en 2026: "La IA no acabará con los maestros, no nos sustituirá"

Hay momentos en la docencia que trascienden las palabras. A Fina Paulos se le quiebra la voz al evocar el instante en el que un alumno de 15 años se le acercó en el pasillo de su instituto para darle un abrazo. Su abuela le había dicho que eran "muy afortunados de tenerla como maestra".

En Baio, una pequeña localidad de la Galicia rural, la tecnología ha llegado para quedarse y formar parte de la vida de estos jóvenes. Aquí, la metodología trasciende el aula para crear soluciones con impacto social. Desde darle vida a fotos de 1940 hasta diseñar comunicadores para personas con parálisis cerebral.

Fina Paulos y Óscar Rey Calo son ingenieros técnicos en informática que decidieron volcar su conocimiento en el IES Maximino Romero de Lema (La Coruña).

Fina Paulos y Óscar Rey en los Premios Educa ABANCA. Cedida

Su trayectoria ha sido avalada por los más altos reconocimientos del sector, destacando el primer premio Educa ABANCA a la mejor profesora de Educación Secundaria en España para Fina, y al mejor profesor de Formación Profesional (FP) para Óscar.

La alianza entre ambos docentes nace de la necesidad de comprender las tecnologías que están transformando el panorama social y educativo. "Al ser ingenieros, teníamos la base técnica, pero, como docentes, queríamos que esa tecnología tuviera un propósito", señala Óscar. "Al final, es la realidad en la que viven nuestros alumnos y debemos enseñarles a dominarla con cabeza".

La IA como desafío educativo

La Inteligencia Artificial (IA) generativa no existe sin el razonamiento humano previo, un matiz que los jóvenes suelen omitir al percibirla, lejos de como una herramienta, como una solución absoluta.

En un contexto marcado por la inmediatez, surge el interrogante sobre cómo transmitir el concepto de 'herramienta' a alumnos acostumbrados a que la IA se lo de todo hecho. Fina lo tiene claro: "Es un trabajo diario de pensamiento crítico. Les enseñamos que la IA es una herramienta que aprende de lo que nosotros le damos".

Ambos coinciden en que nos encontramos ante el avance tecnológico más relevante desde la aparición de Internet. "Si no es la mejor, sin duda estamos ante la más potente", afirma Óscar. Implementar este recurso en la educación de los más jóvenes es fundamental, pero "siempre bajo la premisa de que es un apoyo para potenciar el talento humano, no para sustituir el esfuerzo".

Más allá de las aulas

Su labor trasciende los muros del instituto. Han publicado obras de referencia como Inteligencia Artificial en el Aula, una guía diseñada para orientar a otros docentes y familias en este nuevo escenario desconocido para muchos.

Ante la idea recurrente de una sociedad "aletargada" por la tecnología, la educación cobra un sentido: "Si los educamos para ser críticos y supervisamos lo que hacen, la IA será una ventaja competitiva para su futuro, no un elemento que los limite".

Bajo el lema gallego 'ter a cabeciña', defienden que la formación en IA es tan necesaria como la educación en redes sociales. Fina y Óscar complementan sus clases con charlas para las familias, aportando lógicas, consejos y pautas de supervisión para que los padres puedan ayudar a sus hijos a extraer el máximo beneficio de estas herramientas.

Para estos docentes, la efectividad del aprendizaje reside en el equilibrio entre el profesor, el alumno y la Inteligencia Artificial, donde el ser humano siempre debe validar y dar sentido al proceso. Bajo esta premisa, desarrollan proyectos de aprendizaje-servicio.

La IA en el aula

Recientemente, llevaron a cabo un proyecto de animación fotográfica, en el que los alumnos restauraron imágenes antiguas de sus antepasados. "Vinieron los abuelos o hijos de esas personas que estaban en las fotos, y al verlas...", recuerda Fina con emoción, "solo pude ver cómo se les caían las lágrimas".

Además, colaboran estrechamente con asociaciones como Aspace, creando sistemas de comunicación para personas con parálisis cerebral, o rescatando el patrimonio local a través de la digitalización y la animación de la historia.

"Creamos deepfakes con personajes ilustres de la literatura gallega con el objetivo de concienciar a la juventud para donar órganos. El deepfake con malicia es un delito, pero lo hemos hecho con una finalidad educativa, con un fin social".

De esta manera, ellos ven que lo que les enseñas tiene sentido, y lo pueden aplicar. "Te dan las gracias... Yo creo que eso es el mejor premio que te pueden dar", comparte Fina emocionada.

¿Sustituirá la IA a los profesores?

"En ningún momento acabará con una profesión como la del docente. No nos sutituirá", sentencia Óscar. "Cambia la forma de enseñanza, pero nadie conoce mejor las necesidades del aula que el profesor".

Aunque nos permitan obtener respuestas en segundos, la esencia de la educación permanece en el acompañamiento.

Más allá de la tecnología, lo que queda es el trabajo en equipo de estos dos docentes. Ellos lo cuentan con naturalidad: "Hay gente que nos ha dicho que, de manera individual somos de 10, pero juntos somos matrícula de honor".

A pesar de los galardones, tienen muy claro por qué dedican tanto esfuerzo a estos proyectos: "No lo hacemos ni por el dinero ni por salir en prensa", para ellos el verdadero valor reside en el orgullo de sus alumnos: "Creo que no hay cosa más bonita para un profesor que recibir el reconocimiento del alumnado".