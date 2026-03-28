Detenida la directora de una residencia de estudiantes en Madrid por tener y distribuir vídeos de "tocamientos a niñas"

Agentes de la Policía Nacional detuvieron, el pasado 18 de febrero en Madrid, a una mujer de 48 años y directora de una residencia de estudiantes como presunta responsable de un delito de tenencia de pornografía infantil.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la conducta de la detenida no se limitaba a la recepción de los archivos, sino que llegó a afirmar a través de plataformas de mensajería instantánea su visualización y vertió, en las mismas, comentarios con "claras connotaciones sexuales".

Las pesquisas se iniciaron con el análisis de un dispositivo intervenido a un tercero en una operación pasada, relacionada con un delito de distribución de pornografía infantil.

Entre las conversaciones halladas, se observó como una usuaria había recibido múltiples archivos en los que se mostraban tocamientos a niñas menores de corta edad.

Avanzadas las gestiones de los investigadores, se identificó a la persona que se encontraba detrás de los perfiles de las plataformas de mensajería instantánea que recibieron los archivos de pornografía infantil, descubriendo que se trataba de una mujer.

Pasó a disposición del juez, pero ya ha sido puesta en libertad.