Así fue la eutanasia de Noelia Castillo: ella sola con una médica, 3 fármacos y sus padres y grupos provida en el exterior

Noelia murió.

Las cámaras y los curiosos se agolpaban a las puertas del hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes (Barcelona).

Fuera, el ruido. Dentro, el silencio.

Los gritos, las plegarias y los cánticos se mezclaban con el sonido metálico de los trípodes y las cámaras. "¡Dios va a bajar del cielo!".

Un grupo de personas protesta en la entrada del hospital Sant Camil de Barcelona. Europa Press

Era jueves por la tarde. El hospital catalán fue testigo mudo de una de las muertes que más conmocionó a España en los últimos tiempos.

El caso no solo sacudió a la opinión pública local, sino que también despertó las alarmas de la prensa internacional: portadas de prestigiosos diarios, como el New York Post, abrieron con la imagen de la joven eutanasiada.

Se llamaba Noelia Castillo Ramos. Tenía 25 años. Nació en Barcelona y era parapléjica.

Además, padecía un Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) y tenía reconocido un 70% de discapacidad a raíz de distintas lesiones.

A pesar de su corta edad, había atravesado situaciones profundamente traumáticas: entre ellas, una agresión sexual en grupo en el centro de menores tutelados al que fue derivada por la Administración tras el divorcio de sus padres.

En octubre de 2022, protagonizó además un intento de suicidio al arrojarse desde un quinto piso. Dos episodios que marcaron su recorrido y reforzaron su voluntad de poner fin a su vida.

Noelia había pedido morir. Y murió sola, como ella quería.

El proceso

El reloj marcaba las 18:00 horas. Los expertos aseguran que un procedimiento así puede durar aproximadamente 15 minutos.

Primero, se coloca una vía intravenosa. Luego, se administra midazolam, un sedante; después, un gramo de propofol, anestésico en dosis altas.

Y, finalmente, rocuronio, un bloqueante neuromuscular. Según los médicos, el paciente se duerme profundamente y, una vez dormido, deja de respirar.

Pasadas las 19:45 horas, Noelia falleció.

Fuera, la confusión. Evangelistas, provida, periodistas con cámaras. Una multitud que no comprendía el deseo de la joven, que ignoraba su sufrimiento constante y su decisión firme.

La mejor amiga de Noelia del instituto, Carla, llegó al hospital con su hijo en silla de ruedas.

Su grito, desgarrador: "¡Necesito verla! Yo también tengo mi niño igual". Había perdido contacto con Noelia años atrás. Su propósito: hacerla cambiar de opinión. Si no lo conseguía, al menos, despedirse.

La historia de Noelia no empieza ni termina allí.

Batalla judicial

Comenzó hace casi dos años, cuando solicitó formalmente la eutanasia. Su caso atravesó cinco instancias judiciales.

La oposición de su padre, representado por Abogados Cristianos, prolongó su espera. Alegaba que Noelia carecía de capacidad para decidir por sí misma, debido a los antecedentes psíquicos.

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En marzo de 2025, una jueza de Barcelona autorizó la eutanasia. La fundación ultracatólica recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En septiembre, el tribunal catalán ratificó la autorización: los informes periciales y médicos confirmaban que Noelia tenía plena capacidad para decidir y que su sufrimiento era real y constante.

El Comité de Ética Asistencial corroboró que no había déficit cognitivo ni descompensación que afectara su voluntad.

Psicólogos, psiquiatras y neuropsicólogos confirmaron que la joven era consciente de la decisión y mantenía su deseo de morir.

Los forenses constataron que tenía un coeficiente intelectual normal, que su pensamiento no estaba alterado y que padecía un dolor psíquico insoportable derivado de su lesión medular y de síntomas depresivos crónicos.

"La petición se hizo de forma libre, sin influencia de su enfermedad mental", afirmaron los peritos. Otros seis médicos coincidieron en que Noelia tenía capacidad para discernir y decidir sobre su propia vida.

El Supremo rechazó el recurso del padre en enero de este año, seguido por el Tribunal Constitucional. Finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó las medidas cautelares para paralizar la eutanasia.

Todas las vías judiciales se agotaron.

Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, sostuvo a EL ESPAÑOL que, 24 horas antes, los padres le habían asegurado que estaban "destrozados, como es lógico".

Ya se le ha ejecutado la eutanasia a Noelia. Pedimos oraciones por su alma y su familia. Descanse en paz. pic.twitter.com/5eqTbJv6iF — Abogados Cristianosﻦ (@AbogadosCrist) March 26, 2026

Asimismo, recordó que agradecían a la asociación por haber logrado paralizar la eutanasia en varias ocasiones, lo que permitió que Noelia viviera dos años más y conociera a su sobrina.

"Están decepcionados con el Estado, de que pagas impuestos y cuando lo necesitas, la opción que te dan es matar a tu hija en vez de tratarla", agregó la abogada a este periódico.

Castellanos también subrayó que la decisión de la chica no era libre debido a su trastorno mental, asegurando que la joven solicitaba la eutanasia y luego se arrepentía, que había intentado suicidarse y estaba afectada por su enfermedad.

"No es una decisión válida. Noelia necesitaba tratamiento para poder decidir con libertad sobre su vida", explicó.

La despedida

Noelia había preparado su despedida. Compró maquillaje, se depiló. Gestos que, para algunos, resultan incomprensibles. Para ella, eran parte de su forma de morir con dignidad.

En el hospital, la joven estuvo sola, acompañada solo por quien debía estar, según el protocolo.

Según profesionales de la salud, consultados por este periódico, el procedimiento médico puede realizarse por vía intravenosa o, en algunos casos, por vía oral; de elegirse esta última opción, la intravenosa se mantiene como respaldo.

El proceso no es inmediato, ni exento de riesgos. Aunque la dosis de propofol y rocuronio es alta para garantizar el proceso, la agonía puede prolongarse. Por ello, cada paso se supervisa minuciosamente.

Mientras Noelia atravesaba sus últimos minutos, fuera continuaba el ruido. Grupos religiosos y activistas discutían, rezaban y protestaban. Algunos periodistas buscaban capturar la imagen de la familia o de alguien de su entorno.

El caso deja preguntas abiertas: sobre la autonomía de personas con trastornos mentales, sobre la intervención del Estado, sobre la tensión entre la ética, la familia y la ley.

Noelia murió como quiso. En silencio, en paz, sin espectadores. Fuera, los gritos continuaban, pero dentro, su decisión se cumplió.

Su historia permanecerá como un ejemplo de la complejidad ética y legal que rodea la eutanasia, y de la determinación de una joven que quiso decidir sobre su vida hasta el último momento.