Las 'vacaciones' de Pablo Iglesias y Pisarello en Cuba: 'free tour' revolucionario, visitas a Silvio y Díaz-Canel y hotel de 5 estrellas

Pablo Iglesias viste una camisa azul con puntos blancos, unos vaqueros y zapatillas Mustang negras. Camina por las calles sospechosamente solitarias que hay frente a la Plaza de la Revolución de La Habana. El viento agita las palmeras y la bandera de Cuba.

Cámara lenta. Sube los peldaños que conducen al pequeño mirador que hay frente a la figura del revolucionario José Martí.

El español da la espalda al mármol y otea el horizonte. Desde las fachadas que presiden la Avenida de Aranguren le devuelven la mirada sendos monumentos al Che Guevara y a Camilo Cienfuegos, el conocido como Héroe de Yaguajay. La 'poesía' de El Necio de Silvio Rodríguez riega de música el momento.

"Qué bien sienta la revolución", parece pensar el exvicepresidente segundo del Gobierno español.

Esa misma mañana se ha despertado bajo el aire acondicionado del Gran Hotel Bristol Habana Vieja Meliá Collection, un lujoso establecimiento de cinco estrellas desde cuyas habitaciones se otea la bella cúpula revestida en oro de 24 quilates del Capitolio cubano.

Continúa Iglesias su itinerario por la Plaza de la Revolución.

Ni un solo coche. Ni un solo guardia. Nadie le corta el paso.

Al final del camino le espera un hombre. Pelo grisáceo echado hacia atrás. Voz tenue. Acento local. Mirada firme y penetrante. Es Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Partido Comunista de Cubade Cuba. Estrecha la mano de Pablo Iglesias. Los dos hombres se abrazan. El cubano agarra con fuerza el antebrazo derecho del ilustre galapagueño.

La importancia del símbolo.

Parecen amigos. Quizás lo son. Es difícil saberlo cuando el stage es tan evidente.

Iglesias llega en calidad de fundador y director de Canal Red. El político reciclado en periodista. La entrevista se desarrolla en algún punto del complejo del Palacio de la Revolución, sede oficial del Gobierno.

Pablo Iglesias junto a miembros del régimen cubano.

El exlíder de Podemos no le pregunta por los muertos de la revolución. Ni por la represión.

Sí sobre los 32 militares cubanos muertos en Caracas durante la cinematográfica Operación Resolución Absoluta en la que los Delta Force capturaron a Nicolás Maduro.

"Pregunté a Miguel Díaz-Canel por los cubanos que cayeron en combate defendiéndolo", explicó luego Iglesias. Efectivamente, en un momento del encuentro, el cofundador de Podemos le dice: "No es la primera vez que los cubanos protegen a dirigentes políticos de otros países. Te quiero pedir unas palabras sobre esos hombres".

Díaz-Canel respondió: "Yo creo que ese fue un hecho que conmovió a toda la comunidad de la población cubana [...] Enseguida convocamos a los compañeros del partido, organizamos un grupo de cómo apoyar a Venezuela, a cómo denunciarlo. Fue una agresión total e ilegal [...] La gente estaba enardecida".

Pregunté a Miguel Díaz-Canel por los cubanos que cayeron en combate defendiendo a Nicolás Maduro. Me impresionó su emoción en la respuesta.



Muy pronto la entrevista completa en Canal Red América Latina. pic.twitter.com/FeGA32TQyJ — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) March 23, 2026

Trump, en definitiva, surge como el epítome de todos los males de Cuba, el asidero identitario al que se aferran los últimos revolucionarios que aún creen que el castrismo fue una bendición y que los problemas del régimen son sólo culpa de Estados Unidos y no del comunismo.

El otro itinerario de Iglesias

Pablo Iglesias viajó en avión a La Habana para entrevistar a Díaz-Canel y, de paso, para anotarse el tanto de su participación moral en los actos de apoyo humanitario a Cuba.

Estos culminaron con la llegada de la flotilla 'Nuestra América, Convoy a Cuba' (de nuevo, referencia a José Martí), cuyos barcos zarparon desde los puertos mexicanos de Yucatán y Quintana Roo con más de 30 toneladas de ayuda humanitaria y con la intención de romper el bloqueo estadounidense a la isla, cada vez más afectada por los apagones y la falta de suministros básicos.

En la comitiva de Iglesias, que voló desde Madrid el jueves 19 de marzo, viajaron, además, Gerardo Pisarello y Javier Sánchez Serna, diputados de Sumar y Podemos, y María Teresa Pérez, secretaria internacional de Podemos.

El exlíder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn también estaba a bordo, tal y como confirmó el propio Iglesias.

No fueron los únicos que pasaron el fin de semana en Cuba. El convoy reunió a más de 600 delegados de 33 países y 120 organizaciones convocados por la Internacional Progresista, Code Pink y The People's Forum.

Personalidades como el activista británico Owen Jones, el influencer estadounidense de origen turco Hasan Piker, el sindicalista neoyorquino Christian Smalls, el grupo de raperos irlandeses Kneecap, la diputada colombiana María Fernanda Carrascal o la senadora colombiana Clara López Obregón se desplazaron a La Habana.

Según los organizadores, una primera delegación partió desde Italia con más de cuatro toneladas de medicamentos, que formaban parte de un total superior a 20 toneladas de ayuda que el convoy preveía distribuir por vía aérea, terrestre y marítima en distintas zonas de Cuba.

En definitiva, cientos de activistas de decenas de países, la mayoría alojados en hoteles cuyos costes son inasumibles hoy para la población cubana, se pasearon por la capital en un auténtico 'safari turístico' para hacerse selfies y solidarizarse con los malogrados y empobrecidos ciudadanos.

⚠️⚠️Así luce el Gran Hotel Bristol donde se hospeda Pablo Iglesias en La Habana en pleno apagón general.



Justo al lado un policlínico totalmente apagado… sinvergüenzas todos!

Video. @Desho_Reloaded pic.twitter.com/3YUzTbovJb — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) March 22, 2026

El punto de encuentro de todos ellos fue un acto político-propagandístico de recibimiento oficial celebrado el sábado 21 de marzo en el Palacio de las Convenciones de La Habana, el gran recinto de congresos.

El acto se produjo en un momento políticamente delicado: apenas cinco días antes, el New York Times había publicado que la administración Trump exigía la dimisión de Díaz-Canel como condición para avanzar en las negociaciones bilaterales.

Entre los asistentes identificados estaban el propio Pablo Iglesias, Jeremy Corbyn, Pisarello, Igor Zulaika —responsable de Relaciones Internacionales de EH Bildu—, Christian Smalls, David Adler —coordinador general de la Internacional Progresista—, Owen Jones, Hasan Piker y delegaciones de Colombia, Chile, Argentina, México e Italia.

"Cuba se siente abrazada por todos ustedes. Vamos a dar la vida defendiendo la Revolución", proclamó Díaz-Canel.

Un hotel y un free tour

"Defender a Cuba es defender la soberanía y la dignidad frente a la lógica criminal del bloqueo". Así justificó Iglesias su viaje, su estancia, su postura ideológica. "Es un honor contribuir con nuestra presencia a informar al público y destacar la solidaridad internacional con Cuba".

Con 'honores' es como fueron recibidos muchos de estos integrantes del convoy internacional en sus respectivos hoteles de lujo. Sin ir más lejos, Iglesias durmió en el Gran Bristol, gestionado por el grupo español Meliá desde 2025, un hotel de cinco estrellas.

Él mismo se delató en una entrevista publicada por Canal Red.

En su habitación, una deluxe room de cama doble tamaño king con vistas a la ciudad, se puede ver, en primer plano, la característica tracería cuadrifolia tallada en el muro de un edificio cercano, la misma que se muestra en las habitaciones que publicita el hotel en su página web; al fondo se otea la cúpula del Capitolio Nacional de La Habana.

Iglesias disfrutó de este inmueble con estilo art déco de los años 30 de "confortables habitaciones, idílicas vistas y una gastronomía que acerca a los sabores tradicionales de la isla". El hotel cuenta con un gimnasio privado y una relajante piscina en su ático, ideal para chapuzones nocturnos. El precio por noche oscila entre los 90 y los 230 euros.

Numerosos usuarios denunciaron en sus redes sociales que se trata de un hotel que dispone de un sistema alternativo de electricidad en caso de que haya apagones. Es decir, que mientras los ciudadanos de La Habana estaban sin luz, los inquilinos del hotel podían conectarse a Internet.

Pero disfrutar del lujo del hotel no fue lo único que hizo Iglesias durante sus vacaciones revolucionarias.

En su viaje a la capital cubana, también participó en un free tour revolucionario. Así lo confirma en conversación con EL ESPAÑOL Pepe, el guía que lo organizó.

Vista de la cúpula dorada del Capitolio cubano desde el hotel Bristol en el que se aloja Pablo Iglesias.

Fotografía del interior de una de las habitaciones del hotel Bristol. Meliá

"Se trataba de un freetour sobre la historia de la revolución cubana, que se realiza en La Habana".

La visita, que tiene una duración de tres horas, trata de responder a "por qué triunfa la Revolución en Cuba, qué es la revolución cubana, cuáles fueron las causas que la originaron y cómo cambió la vida del cubano desde 1959".

Iglesias acudió a este viaje gratuito junto a Javier Sánchez Serna.

Además, durante su estancia en La Habana, también se encontró con Silvio Rodríguez, legendario cantautor, guitarrista y poeta, que unos días atrás posó con un fusil AKM y aseguró tener una "patriótica disposición" a defender Cuba de Estados Unidos si estos invadían la isla.

"Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio", aseguró Rodríguez.

Gerardo Pisarello e Iglesias acudieron al menos un día a reunirse con Silvio Rodríguez. El diputado de Sumar no pudo evitar elogiar su apoyo a que el pueblo catalán votase libremente.

"Un hijo catalán, como yo, caminando por La Habana. Todo tan mágico, todo tan triste, todo tan digno", escribió Pisarello mientras posaba en su cuenta de Instagran junto al músico.

Pisarello también se reunió con los integrantes de la banda de rap irlandesa Kneecap en el propio hotel Bristol. Los cuatro se hicieron fotos en la recepción del edificio. Otra prueba de que, pese a lo que diga Pablo Echenique, la comitiva de Podemos estuvo alojada en el hotel.

Pisarello (2i) y Pablo Iglesias (3d) junto a Silvio Rodríguez (i).

La crítica de Ramón Espinar

El más crítico con la visita de Pablo Iglesias, no obstante, fue Ramón Espinar, exsecretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid y exportavoz morado en el Senado.

En una entrevista en En boca de todos, Espinar cargó, por un lado, contra el Gobierno cubano: "Algún error habrá habido en estos años para que se llegue a una situación como en la que está, que es absolutamente insostenible".

Sin embargo, la crítica más fuerte la hizo después contra el propio Iglesias: "Es capaz de utilizar como decorado de su ego de narcisista cualquier cosa: las calles de La Habana, Podemos, los purgados, lo que sea. Cuba no es Gaza. No está para flotillas porque no está sufriendo un genocidio. Cuba es otra cosa y necesita otro tipo de aportación".

Y concluyó: "La adhesión acrítica al gobierno cubano me recuerda mucho a los hermanos Karamazov, donde Jesucristo resucita y hay un inquisidor que no le deja salir de la celda. Esto le pasaría a Cuba: si se levantaran Camilo Cienfugos o los revolucionarios de la primera hora, no estarían de acuerdo con nada de lo que está pasando ahora".