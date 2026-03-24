La jueza considera al Ministerio de Transición Ecológica 'único responsable del mantenimiento' de la pasarela de Santander

El Ayuntamiento de Santander no recepcionó la pasarela de la tragedia y señala a Costas como responsable del mantenimiento

La jueza que instruye la causa por el suceso de El Bocal en Santander, en el que murieron seis jóvenes, considera que es la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, "la única responsable" de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento" de la pasarela que se rompió.

Por ello, ha acordado dirigir acción penal contra dos funcionarios de ese organismo: el jefe de servicio de proyectos y obras de la Demarcación, y el director de Obras del proyecto de la senda costera en 2012, que es el jefe de ese departamento.

En un auto, dictado este martes, 24 de marzo, y cuyo contenido da a conocer en una nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la magistrada que lleva la causa insiste en que Costas es "la única responsable del mantenimiento de las unidades de obras ejecutadas" en la senda peatonal en la que está la pasarela que colapsó, según recoge Efe.

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