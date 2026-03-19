Juli y Lolo reducen de forma voluntaria su tiempo de patio en la cárcel de Badajoz: "Los reos les llaman asesinos de mujeres"

Los hermanos Juli y Lolo, en Hornachos, antes de ser detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas. EFE / Vicente Roso

‘Juli’ y ‘El Lolo’ han optado "voluntariamente" por recortar el tiempo del que disponen para salir al patio en la cárcel de Badajoz para respirar aire fresco, estirar las piernas y despejar la mente.

El asesino confeso de Francisca Cadenas y su presunto compinche son conscientes de que están en la diana de los reclusos de la cárcel de Badajoz, de modo que prefieren pasar más tiempo en su chabolo, a pesar de que de 2 a 3 funcionarios no les quitan ojo en el módulo 7 donde ingresaron el sábado.

A tal módulo llegaron a petición propia porque se negaban a poner un pie en un módulo de vida ordinaria. De modo que ingresaron en el 7: destinado a aislamiento. El perfil de su población responde al de reclusos que han sido sancionados, por pelearse con otros reos, por prender fuego a su celda o por robar.

También hay presos FIES 1: delincuentes peligrosos y reincidentes. Pero hasta entre los presos hay códigos de honor y la situación de aislamiento de 'Lolo' y 'Juli' en el módulo 7 no evita que sean insultados. “Los reos les llaman: ‘¡Asesinos de mujeres!”, tal y como detalla una fuente penitenciaria.

Los hermanos Julián G., de 52 años, y Manuel G., de 57 años, compartieron el turbio secreto del paradero de Francisca, debajo de unas losas del patio de su casa, mientras sus tres hijos la buscaban sin descanso durante nueve años. Y ahora comparten celda porque su físico corre peligro si les ponen de compañero a otro reo.

Juli y ‘Lolo’ están en el protocolo de prevención de suicidios y han sido catalogados como FIES 5. Incluidos en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento que se asigna a reclusos por sus historiales de alta conflictividad o delitos violentos que generan gran alarma social.

“Están muy controlados", según resume esta fuente penitenciaria. “No son internos al uso porque son complejos a nivel mediático y están catalogados como FIES 5, comparten celda, y salen solos al patio para evitar que coincidan con otros reos por si les agreden, les amenazan o insultan".

Entrada al Centro Penitenciario de Badajoz donde ingresaron 'Juli' y 'Lolo', el pasado sábado. Google Maps

“Había mucho runrún y curiosidad entre los presos, antes de que llegaran, porque habían seguido el caso de Francisca Cadenas en televisión”. “Algunos decían que los querían pillar a solas”, según prosigue detallando una fuente penitenciaria. "Mucho cariño no van a recibir".

"Como reclusos FIES 5, ellos han optado por reducir su tiempo de patio". "Salen unos minutos por la mañana y por la tarde, en función de la disponibilidad de patio porque no pueden juntarse con otros presos".

Los hermanos cumplen con la característica de FIES 5, a la vista de la repercusión que ha tenido el hallazgo de Francisca Cadenas, descuartizada en el patio de la casa de Juli y Lolo en Hornachos. Allí, los vecinos han llenado de pintadas su vivienda y han salido a la calle para manifestarse, mostrando su solidaridad con Diego, Francisco Javier y José Antonio: los hijos de la difunta Francisca.

Después de haber sido desenmascarados por la UCO de la Guardia Civil, ninguno de los hermanos muestra signos de venirse abajo, a pesar del duro horizonte penal al que se podrían enfrentar, a la presión mediática y a que no pueden compartir espacios comunes con el resto de presos de la prisión de Badajoz desde el pasado sábado.

“Los hermanos están siempre juntos y anímicamente están bien". "No se han venido abajo, son conscientes de lo que han hecho". “Solo salen de la celda a comer y a dar dos paseos al día: uno por la mañana y otro por la tarde".

Javier, mostrando un retrato de su madre, y al lado, el patio en el que estaba enterrado el cuerpo de la desaparecida.

Otra fuente penitenciaria corrobora que 'Juli' y 'Lolo' llevan "un régimen de vida muy básico". "Solo hay constancia de que pueden recibir visitas de sus abogados".

De momento, no han sido clasificados por la junta de tratamiento, pero lo lógico es que acaben siendo reubicados en otro centro penitenciario cuando avance la instrucción judicial.

A las ocho de la mañana están en pie. A las dos comen. Entre medias, disfrutan de un breve paseo en un patio de unos 50 metros cuadrados: "Están entre cuatro paredes". Otras veces, en un patio de unos 80 metros cuadrados de superficie. Ni Lolo ni Juli han pedido un destino, para distraer la mente haciendo trabajos de limpieza, de mantenimiento o en la cocina. Tampoco acuden al aula a formarse.

"El director de la prisión de Badajoz es un funcionario muy formado, cree firmemente en la reinserción social. Así que no se incumplirá ningún derecho de los que les asisten y se garantizará su seguridad, aunque hayan cometido el delito más horrendo", tal y como recalca esta fuente.

Vecinos citados

Entretanto, la instrucción judicial prosigue y el magistrado ha citado a declarar a tres vecinos de la calle Nueva de Hornachos, la misma donde se perdió el rastro de Francisca Cadenas el 9 de mayo de 2017, cuando salió de casa a las 22.45 horas para despedir a unos amigos que la habían visitado: Antonio, un guardia civil; y su esposa, Adelaida, junto a su hija de tres años.

Un matrimonio y un temporero deberán comparecer el próximo 20 de abril en el Juzgado de Villafranca de los Barros. El juez está interesado en saber lo que ocurría a diario en la casa de los hermanos desde que desapareció Francisca. También quiere conocer el comportamiento que tuvieron en aquellos días: Juan, el difunto tío del 'Lolo' y 'Juli', así como su padre, Manuel.

La UCO apunta que un móvil sexual está detrás de la muerte de la pobre Francis, como la llamaban los hermanos, pero lo cierto es que Julián y Manuel son los únicos que pueden aclararlo. Por ahora, matan el tiempo 'dándole a la sin hueso' sobre asuntos banales en su chabolo de la prisión de Badajoz: "Están en su celda, hablando, leyendo, viendo la televisión o reflexionando sobre lo que han hecho".