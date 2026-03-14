El milagro de Albatera: un joven sobrevive después de que otro le clave un destornillador en la cabeza "para ajustar cuentas"

El veinteañero de Albatera al que le clavaron un destornillador en la cabeza y ha sido salvado por dos policías locales. Cedida / @policiasderaza_

La imagen es durísima: un joven está sentado sobre la acera, con un destornillador clavado literalmente en la cabeza. "El chico se ha salvado", según confirma un portavoz de la Guardia Civil. El milagro comenzó a gestarse gracias a la meticulosa intervención de dos agentes de la Policía Local de Albatera que lograron mantenerlo consciente.

Luego fue el turno del bisturí de un cirujano que logró sacarle la varilla del destornillador, incrustada por debajo de la sien, atravesándole la parte izquierda del cráneo en una diagonal que pasaba por la nariz y le llegaba a los dientes. "Lo llevaron a un hospital y lo operaron con éxito", tal y como detalla el portavoz de la Benemérita.

El Equipo de Policía Judicial del Pilar de la Horadada ha abierto una investigación para esclarecer esta brutal agresión, ocurrida este viernes, "en el marco de una reyerta", con dos implicados de nacionalidad marroquí y argelina, de entre 23 y 27 años.

El aviso a la centralita de la Policía Local de Albatera entró sobre las 18.30 horas de este viernes, alertando de una grave pelea en la calle Vicente Pardo. "Estábamos trabajando cuando se produjo el altercado, empezó a acudir gente, se escuchó un barullo y luego vimos al chico herido", tal y como explica un testigo a EL ESPAÑOL.

"El chaval estaba consciente y con el destornillador clavado en la cabeza", apunta otro testigo, sin dar crédito a lo que había sucedido.

La víctima con el destornillador clavado tras la reyerta ocurrida en Albatera este viernes.

Una fuente próxima a la investigación apunta a que "el motivo de la disputa aún no se conoce", pero en la Policía Judicial se barajan varias hipótesis: desde un ajuste de cuentas por temas económicos o drogas, incluso por una cuestión de tipo sentimental.

"El chico al que le clavaron el destornillador en la cabeza va a ser padre de un hijo con una chica que tiene un piso de los servicios sociales porque tiene otros tres niños. Parece que ella no trabaja y que él se dedica a los trapicheos", según explica este segundo testigo, comerciante de la zona, pidiendo anonimato a la vista de los hechos.

"Un chico vino a buscarle, al parecer, para ajustar cuentas. Creo que le pidió dinero cuando se lo encontró por la calle Vicente Pardo. Entonces, el otro chaval subió al piso de su novia y bajó con un destornillador que le clavó en la boca al que le pidió dinero. Pero el otro se lo sacó y le devolvió el ataque, clavándoselo en el cráneo".

La escena fue dantesca. Una fuente próxima a la investigación corrobora la presunta dinámica de la agresión cruzada que tuvo un denominador común: un destornillador. "Hubo una reyerta violenta. Uno de los implicados tiene una herida abierta en el pómulo, con seccionamiento de la musculatura, y el otro tenía un destornillador clavado en la cabeza".

"Un indicativo de la Policía Local fue el primero en llegar a la zona, procediendo a realizarle los primeros auxilios y a ponerle un vendaje para inmovilizar el destornillador y taponar la hemorragia hasta la llegada de los servicios sanitarios. Esta persona estaba gravemente herida, en estado crítico".

Estos dos agentes de Albatera le salvaron la vida al veinteañero porque siguieron lo que marca el protocolo, ante una herica incisa de estas características. "No se debe retirar el objeto clavado porque podría causar una hemorragia más grave", tal y como subraya una fuente policial.

Una de las radiografías de la víctima del ataque difundida en Instagram. @policiasderaza_

La pareja sentimental del joven que tenía incrustado el destornillador en el cráneo, a pesar de su avanzado estado de gestación, no dudó en bajar a la calle para tapar con su chaqueta a su novio mientras que un chico le colocaba una sudadera por debajo del cuello, tras ser recostado sobre la acera a la espera de la ambulancia.

La secuencia grabada por testigos se producía después de que los policías locales le aplicasen un vendaje en la cabeza, con precisión milimétrica, para frenar la hemorragia y fijar el destornillador para evitar que se agravaran sus lesiones. "Fue una situación muy delicada". De hecho, este veintealero fue trasladado a "un hospital de Elche" para ser intervenido de urgencia.

A continuación, los dos agentes de la Policía Local de Albatera comenzaron a patrullar por la zona para localizar al otro implicado en la reyerta y le cazaron en el Centro de Salud de Catral. Al parecer, no pudo culminar su fuga porque sangraba abundantemente por la mejilla y tuvo que acudir a urgencias donde fue arrestado.

Desde la Guardia Civil han confirmado que los dos jóvenes han sido detenidos como presuntos autores de delitos de lesiones y homicidio en grado de tentativa. Ahora, la Policía Judicial trata de esclarecer que relación mantenían ambos y el motivo por el que casi se arrebatan la vida, a plena luz del día, cruzándose ataques salvajes con un destornillador de grandes dimensiones.