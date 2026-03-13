La rabia del padre de Elena, fallecida en la tragedia de Santander: "Hay más de un culpable, no quiero dinero"

Vasile ha perdido seis kilos de peso desde el martes 3 de marzo. Apenas duerme y llora sin consuelo. Se ha convertido en un cabeza de familia que está muerto en vida. "Estoy muy deprimido". "Jamás volveré a estar tranquilo", sentencia Vasile, de 57 años, padre de Elena, una de las seis víctimas mortales de la tragedia de la pasarela de la playa de El Bocal en Santander.

"Esa pasarela la ha construido alguien que no tiene conocimiento de nada", subraya indignado Vasile, apoyando su afirmación en su experiencia como exmilitar del Ejército de la antigua Unión Soviética y en la hipótesis que maneja la Policía Nacional, la oxidación de los tornillos, como desencadenante del efecto tobagán que sufrió la estructura cuando la cruzaban el martes 3 de marzo: Elena, Celia, Lucía, Lluna, Eunate, Ainara y Xabi.

"Pusieron entre las vigas la pasarela por la que se cruza, en vez de apoyar la superficie encima de la estructura y tampoco instalaron una malla de seguridad en caso de accidente. Si ese puente llegar a estar bien ejecutado, no hubieran muerto los chicos: son muchas vidas perdias. ¿Cómo no pusieron una malla por debajo de la pasarela?"

"¿Para eso pago mis impuestos?" "¿Quién ha permitido construir un puente así con dinero público?" "¿A nadie le da vergüenza?"



La lógica aplastante de Vasile contrasta con la cruda realidad que ha golpeado mortalmente a seis jóvenes, de entre 19 y 22 años, alumnos del Grado Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal del CIFP La Granja, los cuales perdieron la vida cuando realizaban una excursión por la senda costera que discurre sobre acantilados, para celebrabar la asignación de sus destinos Erasmus y sus prácticas de empresa.

Los seis alumnos del CIFP La Granja que murieron el 3 de marzo cuando cruzaban la pasarela de la playa de El Bocal. Cedida

"Elena se iba de Erasmus a Irlanda, tenía comprado el billete de avión para el viernes 6 de marzo, hablaba perfectamente inglés". También tenía un corazón que no le cabía en el pecho como lo desmotró ayudando en la DANA en Valencia o desde pequeñita, cuando siempre se llevaba a casa algún perro abandonado o algún gato callejero.

"Ella quería ser veterinaria desde niña porque le gustaban mucho los animales. Siempre me ayudaba como veterinario". A Vasile Sirbu (Moldavia, 1969) la vida le ha dado el mayor golpe, tras haber sufrido mucho para lograr montar su criadero canino Patitas Guadalajara, ya que llegó a ser un sin techo cuando llegó a España.

"Estuve viviendo debajo de un puente en El Batán tras escapar de la mafia moldava en Portugal. Allí me tenían esclavizado, trabajando en la construcción".

En Cruz Roja le ayudaron a dejar la calle y logró colegiarse como veterinario en Castilla-La Mancha y en Madrid, desarrollando una prestigiosa carrera y forjando una familia, su testoro más preciado: sus queridos hijos, Basilio y Elena.

"Si mi hija llega a poder agarrarse a la pasarela o a una piedra, no se habría caído al mar, era una chica muy fuerte a nivel físico y mental". De hecho, Elena había trabajado como socorrista, practicaba running a diario y jugó al fútbol en el Dínamo Guadalajara y en el Balonmano Guadalajara.

La pasarela de la playa de El Bocal en Santander, se convirtió en un tobogán mortal para los seis estudiantes porque cedió la tornillería.

Vasile está a la espera de la autopsia de su hija, la última víctima rescatada en El Bocal, ya que la pasarela conectaba dos acantilados y debajo había una gruta marina donde rompía el rabioso oleaje del Mar Cantábrico. A falta de conocer los resultados forenses, este exmilitar moldavo y veterinario de profesión, sostiene que Elena luchó por salvarse.

"Los buceadores la sacaron de una cueva. Cuando vi su cuerpo tenía la cabeza destrozada, los pies rotos y estaba llena de heridas, lo que significa que estuvo peleando por su vida". "A lo mejor seguía viva cuando llegaron los bomberos y los servicios de emergencia a la playa".

Vasile atiende a EL ESPAÑOL tras contratar a un abogado para ejercer una acusación particular en la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander. De momento, solo ha sido citada a declarar como investigada la agente de la Policía Local que un día antes del accidente mortal, recibió la llamada de un vecino que alertó al 112 del pésimo estado de la pasarela de la playa de El Bocal.

"¿A esa agente no le da vergüenza no haber puesto un precinto en la pasarela?", se pregunta este cabeza de familia que sigue en pie y respirando con una sola motivación: "depurar responsabilidades" penales por las muertes de su hija Elena, así como de sus amigos Celia, Lucía, Llunea, Eunate y Xabi. "Creo que cada familia vamos a contratar a nuestro propio abogado, varios ojos siempre ven más que uno".

Este viernes, la magistrada ha acordado la práctica de nuevas diligencias de investigación, para esclarecer el siniestro de la pasarela de El Bocal que se cobró la vida de seis estudiantes inocentes, dejando solo una superviviente: Ainara. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado que ha solicitado al 112 y a la Policía Local de Santander el protocolo de actuación para la atención de avisos.

Todo ello, a la vista de la llamada que se produjo 24 horas de la tragedia. Desde el TSJ se ha subrayado que la juez "tiene interés en conocer lo relativo a la recepción, clasificación, traslado y seguimiento de incidencias reportadas por ciudadanos en general, y sobre riesgos en infraestructuras públicas, en particular”.

Por otro lado, la magistrada "también quiere conocer si existían quejas sobre el estado de conservación y sobre el estado de mantenimiento de la pasarela", a la vista de que el proyecto de la senda costera de la Demarcación de Costas estaba paralizado desde 2014 y entró en servicio, a pesar de que el Ayuntamiento de Santander sostiene que no recepcionó esta infraestructura con miradores, senderos vallados y pasarelas que conectan acantilados.

Dos policías nacionales inspeccionando la pasarela de El Bocal donde murieron seis estudiantes y que el Ayuntamiento de Santander promocionó en Fitur. Efe

"Todas las familias estamos destrozadas", sentencia Vasile, en alusión a que a las pérdidas de sus hijos suman el rosario de informaciones diarias que evidencian que la estructura adolecía de mantenimiento.

Prueba de ello es que una fuente de la Policía Nacional desveló esta semana en este diario que "una de las hipótesis" de la tragedia es el proceso de desgaste que sufrió la tornillería y los anclajes, por su exposición a diario al salitre: "La tornillería que sujetaba la madera estaba 'podrida', se rompió por la mitad y la plataforma cayó como un tobogán". "La tornillería cedió por el salitre porque es un entrante de la costa norte con lenguas de mar y cuevas".

Allí se acabaron los sueños de Elena Sirbu. "Mi hija quería ser veterinaria a toda costa, quería estudiar la carrera en Valencia y si no lograba plaza, estaba dispuesta a ingresar en el Ejército de Tierra en Zaragoza para hacer la carrera como militar".

- ¿Pudo hablar con su hija antes del martes 3 de marzo?

-Vasile: Todas las noches la llamaba. El lunes por la noche estuvimos hablando. Lo último que me dijo fue: 'Papá, no trabajes tanto'. Había cumplido 20 años en octubre.

Una imagen de los efectos de la oxidación en la tornillería que ha desaparecido y de las chapas de anclaje corroídas, en la pasarela de la tragedia de El Bocal.

La magistrada parece tener claro que falló el mantenimiento de la estructura y ha pedido a la Policía Judicial que "recabe información relativa a posibles quejas en registros públicos u oficiales”, como la oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Santander o la Policía Local, así como en “plataformas de incidencias ciudadanas, asociaciones vecinales locales, medios de comunicación y redes sociales”.

La juez quiere precisar desde cuándo sabían la Demarcación de Costas y el Consistorio que esta estructura estaba en mal estado de conservación. Por eso, también reclama al Ayuntamiento de Santander que aporte copia de las actas de los últimos cinco años del Consejo Distrito Noroeste.

Además, la magistrada ha acordado designar a un perito judicial con cualificación de Ingeniero de Caminos Canales y Puertos para que emita un informe sobre distintos aspectos, entre ellos, el estado de la pasarela y las causas por las que se convirtió en un tobogán mortal para seis chicos.

La única superviviente fue Ainara y su testimonio será crucial para saber qué pasó aquella maldita tarde del martes 3 de marzo que nadie olvida en Santander, sobre todo, las familias de Lucía (Cantabria); Celia (País Vasco); Xabi (Vizcaya); Lluna (Almería) y Eunate (País Vasco). Entretanto, el juzgado reclama la misma documentación a Costas y el Ayuntamiento para aclarar si hay más presuntos responsables, al margen de la agente que no actuó tras recibir el aviso del 112.

- ¿Usted cree que hay más responsables en la tragedia de El Bocal?

- Vasile: Seguro que aquí hay más de un culpable. Pero hasta que no salga el juicio, no culparé a nadie. Yo no quiero dinero, solo quiero a mi hija, pero no la voy a recuperar. Ni con todo el dinero del mundo, me devuelven a mi hija. Espero que se haga Justicia, nada más.