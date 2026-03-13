'El Juli' confiesa a la UCO que mató a Francisca Cadenas hace 9 años y exculpa a su hermano

En apenas dos años han dado un vuelco a una investigación que llevaba tiempo atascada. En dos días detuvieron a dos hermanos como sospechosos del crimen y encontraron en su vivienda el cuerpo de Francisca Cadenas, desaparecida hace 9 años al salir de su casa. Y en menos de 24 horas, la UCO ha logrado que uno de ellos confiese el crimen.

El Juli, uno de los dos arrestados como presuntos autores del homicidio y desaparición de esta mujer hace casi una década, ha confesado en las últimas horas a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil haber matado a esta mujer aquel mes de mayo de 2017. Así lo revelan a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de la investigación.

Al mismo tiempo que asume la autoría, señalan las mismas fuentes, este individuo ha exculpado a su hermano Lolo, que pese a ello sigue detenido y en calidad de investigado por los hechos. Lo que indica que los investigadores sospechan, como mínimo, que podría haber actuado como presunto encubridor.

Ambos fueron detenidos el miércoles. Ese mismo día los investigadores registraron su casa. Como adelantó EL ESPAÑOL, levantaron las baldosas del patio trasero de la vivienda y ahí encontraron el cuerpo de Francisca Cadenas. No tardaron demasiado en identificarlo.

Ambos permanecieron impasibles, cabizbajos, sin decir nada, mientras los investigadores resolvían un misterio que se habían prolongado durante casi una década.

Las pesquisas están siendo desarrolladas por agentes de la UCO y de la Comandancia de Badajoz, apoyados en el día de hoy por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. La dirige la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz), según un comunicado de la Guardia Civil.

Casi medio centenar de efectivos de distintas unidades de la Guardia Civil, entre ellas la Especial de Rescate en Montaña y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, participan esta semana en el operativo.

El caso

Francisca Cadenas Márquez tenía 59 años, estaba casada y era madre de tres hijos, cuando salió de casa el 9 de mayo de 2017 a despedir a unos amigos. Nunca regresó. "Vuelvo enseguida", dijo a su familia antes de desaparecer con sus mallas deportivas, su camiseta rosa de manga corta y zapatillas.

Desde entonces, y durante años, se han sucedido las batidas vecinales, el registro de los pozos, interrogatorios y un amplio dispositivo policial coordinado por la Guardia Civil. Esfuerzos, en definitiva, que hasta ahora parecían en balde. Nadie hasta ahora tenía certeza alguna sobre el paradero de Francisca.

El giro de la investigación llegó en 2024. La UCO intervino entonces, siete años y tres meses después de la desaparición. Su reconstrucción de los hechos prosiguió con la recogida de declaraciones fundamentales de los vecinos de la localidad pacense.

Concretamente, uno de los habitantes del pueblo afirmó a la UCO haber visto por la noche a uno de los hermanos en las inmediaciones de la casa de la mujer. Otro alertó de las obras que realizaron en esa casa, ahora registrada, días después de la desaparición.

En ella apareció finalmente el cuerpo, fueron arrestados sus dueños, los ya citados hermanos. Y ahora uno de ellos confiesa haber perpetrado los hechos.