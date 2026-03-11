Hallan restos óseos durante la búsqueda de Francisca Cadenas, la mujer desaparecida en Hornachos (Badajoz) en 2017

La Guardia Civil ha detenido a dos hermanos, vecinos de la misma calle que la desaparecida y dueños de la vivienda en la que se han localizado los restos.

La Guardia Civil ha encontrado restos óseos, por el momento sin identificar, en el registro de una vivienda en el marco de la investigación de la desaparición de Francisca Cadenas en la localidad de Hornachos (Badajoz) en 2017.

La investigación desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Badajoz, apoyados en el día de hoy por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, está siendo dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz), según un comunicado de la Guardia Civil.

Casi medio centenar de efectivos de distintas unidades de la Guardia Civil, entre ellas la Especial de Rescate en Montaña y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, participan desde primera hora de esta mañana en el registro de la vivienda de los dos hermanos investigados por esta desaparición, vecinos de la misma calle en la que residía Francisca Cadenas, y que según ha adelantado RTVE han sido detenidos.

Poco antes de darse a conocer ese hallazgo, el abogado de los dos hermanos, José Duarte, ha explicado a los medios que están siendo investigados por un presunto delito de homicidio.

