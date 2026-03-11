'Grupo 764', la secta satánica y neonazi fundada por un joven de 15 años que amenaza de muerte a Irene Montero

El pasado 8 de marzo, la jornada festiva por excelencia de la cara más visible del feminismo español, Irene Montero, se vio enturbiada por una amenaza de muerte contra ella proveniente de una secta digital neonazi y satanista.

La Policía Nacional detectó estos mensajes y lo puso en conocimiento de la secretaria política de Podemos, dada la peligrosidad de la red a la que pertenece quien los escribe.

Se trata de un miembro del llamado 'Grupo 764', una organización que opera en internet y que algunos Estados como Canadá consideran como terrorista.

8M Madrid: División en el feminismo, grito contra la guerra y apoyo a Irán

Las autoridades policiales han valorado esta amenaza como creíble debido a la peligrosidad que ha demostrado esta red que se encuentra bajo la lupa de las principales agencias de inteligencia del mundo, según avanza Diario Red —el digital afín a Podemos—.

El listado de detenciones que se han producido sobre jóvenes dispuestos a cometer crímenes en nombre de este grupo es largo y se reparte por todo el mundo.

En 2021, Ángel Almeida, de 22 años y residente en Nueva York, fue arrestado por su participación en la red y posesión de un arma de fuego.

Dentro de su vivienda, las autoridades encontraron un trozo de papel ensangrentado con un boceto del Asesino del Zodíaco, junto con símbolos rúnicos.

Durante el registro también se hallaron otros elementos relacionados con el neonazismo y el culto al diablo, así como contenido digital infantil de carácter sexual.

Una foto de Ángel Almeida, vinculado al Grupo 764. Departamento de Justica EEUU

Fue acusado de haberlo obtenido mediante coacciones a otros menores a través de internet, usando el paraguas del Grupo 764.

Aunque la indiscutible gravedad de sus crímenes, hasta donde pudo investigarse, quedó en el ámbito digital.

Pero otros jóvenes que han formado parte de la red han llegado a cruzar todos los límites morales y legales, y de ahí surge la preocupación sobre la seguridad de Irene Montero.

En 2023, un adolescente alemán de 17 años publicó un vídeo en la red social Discord apuñalando a una anciana hasta la muerte.

Su nombre de usuario en esta plataforma era 'Tobbz764'. Lo hizo, según informó Der Spiegel, después de haber intentando asesinar a otro hombre de 82 años empujándole por unas escaleras.

Algo que también grabó y publicó, escribiendo: "Maté a alguien para unirme".

Un mensaje que sirve para constatar que esta red actúa con una suerte de sistema 'meritocrático': quienes quieren estar dentro tienen que demostrar que están dispuestos a hacer cualquier cosa.

Más de 250 investigaciones

Los anteriores son solo dos ejemplos que ilustran hasta qué punto esta red puede influir en las mentes de los jóvenes a los que capta.

Ante esta realidad, la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) ha elevado al Grupo 764 a la categoría de amenaza prioritaria.

Un coche policía del FBI. Amr Alfiky Thomson Reuters

A mediados de 2025 tenía abiertas más de 250 investigaciones ligadas a la red y a sus subgrupos, implicando a docenas de oficinas de campo y a sus equipos de ciberdelincuencia y terrorismo doméstico.

Paralelamente, Europol lanzó la macrooperación Project Compass, que hasta ahora ha dejado una treintena de detenidos, más de un centenar de sospechosos identificados y decenas de víctimas localizadas en una veintena larga de países.

Canadá, por su parte, ha designado formalmente a 764 como organización terrorista, un paso que abre la puerta a penas más severas y a herramientas adicionales de vigilancia.

El FBI lanzó su primer comunicado alertando de la peligrosidad de 764 en septiembre de 2023.

En él, advertían de que esta red —sin aludirla directamente— "ataca a menores en plataformas de mensajería de acceso público para extorsionarlos y obligarlos a grabar o transmitir en directo actos de autolesión y a producir material de abuso sexual infantil".

Su funcionamiento responde a un patrón que se repite con mínimas variaciones.

No hay un líder fijo, o al menos, las investigaciones en torno a la organización dibujan una estructura sin cabeza, conformada por captadores independientes que operan bajo la firma de '764'.

Un número cuyos miembros lucen con orgullo en sus nombres de usuarios de redes sociales.

A todos ellos les une su orientación satanista y neonazi, y un profundo desprecio por la sociedad occidental y los derechos humanos.

Los captadores se mueven por plataformas como Discord, Telegram, Instagram, TikTok y juegos en línea como Roblox o Minecraft, donde detectan a menores vulnerables, con problemas de salud mental o entornos familiares conflictivos.

Entran en comunidades sobre autolesiones, depresión o identidad sexual y abordan a sus víctimas presentándose como amigos.

Cuando la confianza está establecida, piden la primera fotografía íntima.

Si el menor muerde el anzuelo, entra en una espiral de chantaje donde el captador le exige más fotos, luego vídeos, después autolesiones grabadas en directo, marcas en la piel con el nombre del depredador, torturas a mascotas...

En los casos más graves llegan a presionar al menor para que se suicide ante la cámara mientras el resto del grupo observa.

España, en el mapa

Los jóvenes españoles tampoco se han escapado de los tentáculos digitales del Grupo 764.

De hecho, en febrero de 2025, la Guardia Civil detuvo a Hugo Figuerola P., de 23 años, un joven valenciano, por enviar correos amenazando con realizar tiroteos masivos y ataques con explosivos sobre 27 centros escolares en seis municipios de la Hoya de Buñol.

En estos mensajes, advirtió: "Hoy planeo ir a todas las escuelas que se enumeran en este correo electrónico y matar a tantas personas como sea posible. Ya he colocado varias cosas en todas las escuelas incluidas. Estaré armado con varias armas de fuego y mataré a tantas personas como sea posible".

El correo electrónico al que tuvo acceso EL ESPAÑOL.

La amenaza trajo consigo el desalojo, por precaución, de 11.314 alumnos y la activación de protocolos antiterroristas, aunque el atentado nunca llegó a producirse.

Figuerola se identificaba como miembro del grupo 764, y su perfil en redes sociales revelaba afiliación simultánea a la Orden de los Nueve Ángeles, grupo 7667, y distribución de material pedófilo.

Según publicó EL ESPAÑOL, nueve meses después, el 27 de noviembre de 2025, un nuevo remitente vinculado al grupo 764 envió un correo a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

En este mensaje, este usuario lanzó una amenaza similar: "Soy canario e integrante del grupo 764 y este jueves iré a hacer una masacre en la universidad, voy a ir armado con mis AK-47 para fusilar a tantos godos como sea posible y luego me suicidaré como parte de un sacrificio de sangre para mi señor Achaman-Satanás".

El mensaje produjo el desalojo de dos facultades de forma preventiva, y la activación de protocolos de seguridad con Policía Nacional, UIP y UPR. Afortunadamente, este segundo joven tampoco cumplió su amenaza.

Irene Montero, amenazada

Estos antecedentes son los que han encendido las alarmas de las autoridades ante las amenazas a Irene Montero.

Fue la propia Policía Nacional la que informó a la exministra de Igualdad de que podría estar en el punto de mira de un miembro —o aspirante a miembro— de esta red satánica.

Según la información publicada por el diario afín a Podemos, ​el mensaje captado por las autoridades detalla un plan de ataque contra la integridad física de Montero y su entorno.

El autor se identifica como miembro de 764 y justifica sus intenciones bajo una narrativa de "venganza contra la sociedad" tras haber sufrido supuestos maltratos en instituciones psiquiátricas en México antes de trasladarse a España.

Un dormitorio de Texas

Todos los grupos terroristas nacen con un objetivo más o menos utópico. La independencia de un territorio respecto de otro, la caída de un gobernante, la imposición de una religión...

Ninguna de estas premisas encaja con la razón de ser o el motivo por el que existe el Grupo 764.

Esta red nació en el dormitorio de un adolescente en la ciudad de Stephenville (Texas, EEUU). Bradley Chance Cadenhead, de apenas 15 años, dejó de ir al instituto, se encerró en su habitación y creó en internet la semilla de este peligroso movimiento digital que sobrevive mientras él está en prisión.

Bradley Cadenhead, fundador del servidor '764', en una fotografía en prisión. Texas Department of Criminal Justice

Todo empezó cuando este joven, que se crió consumiendo contenido de extrema dureza en internet, abrió un servidor en la red social Discord y lo bautizó con los tres dígitos del código postal de su ciudad: 764.

Esta plataforma permite a sus usuarios compartir contenido y hacer llamadas grupales, por ejemplo, mientras juegan a videojuegos para comentar sus partidas en directo.

Pero dada la gran cantidad de usuarios que la utilizan, sus fines se han multiplicado.

Al principio, el servidor '764' creado por Cadenhead comenzó extorsionando a menores con fotos íntimas para obtener más contenido sexual.

Pero fue creciendo, llegó a más usuarios y acabó llevando ese patrón mucho más lejos.

A sus amenazas sumó las coacciones para autolesionarse, la tortura de animales, el abuso a hermanos pequeños y la incitación directa al suicidio.

El objetivo no era conseguir dinero. Era hacerse con un poder total sobre sus víctimas: niños y adolescentes vulnerables.

En agosto de 2021 la policía irrumpió en casa de Cadenhead, alertada por el volumen de material de abuso infantil que circulaba por sus canales.

Dos años después, en mayo de 2023, fue condenado a 80 años de prisión.

Pero aquella sentencia no desmanteló la red. Lo que había empezado como el delirio de un adolescente aislado se había convertido ya en un ecosistema descentralizado que funcionaba sin necesidad de su fundador.

Tras la caída de Cadenhead, 764 se fragmentó en decenas de subgrupos: 676, Court, Harm Nation, Leak Society, H3ll, 8884... Todos comparten estética, métodos y, con frecuencia, miembros.

En paralelo, se consolidó un paraguas más amplio conocido como 'The Com', abreviatura de 'The Community', donde se entremezclan distintos colectivos dedicados a la sextorsión, al tráfico de material de abuso infantil y a otras formas de cibercrimen.

En ese submundo, 764 es la marca que aporta prestigio: quien consigue integrar el número en su alias presume de haber superado un umbral de crueldad que los demás aún no han alcanzado.

Por eso el joven alemán que asesinó en 2023 a una anciana a puñaladas publicó su escalofriante mensaje tras grabar el crimen: "Maté a alguien para unirme".

El premio, por tanto, no es extorsionar a sus víctimas para conseguir dinero o sexo, como sí hacen otros grupos.

La recompensa es disfrutar de un cóctel nauseabundo en el que se mezcla la depravación del contenido sexual infantil más extremo con ideologías neonazis, satánicas y aceleracionistas.