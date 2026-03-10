Al menos cuatro aviones de una subcontrata del Pentágono para transporte de tropas han hecho escala en Rota de camino a Irán

Sobre el papel, el Gobierno español ha vetado el uso de Rota y Morón para atacar territorio iraní; sobre los registros de vuelos, la base naval gaditana sigue sirviendo de pista de despegue y aterrizaje de aeronaves como los Boeing 757 para transportar tropas en dirección Ammán (Jordania), Creta o Camp Lemonnier, en Djibouti, un pequeño país costero frente a Yemen.

Desde este fin de semana y desde Rota se ha dibujado un corredor silencioso que enlaza varios puntos clave de la arquitectura militar occidental contra Irán: Italia, Grecia, el Atlántico norte, Jordania y Yibuti.

El viernes a primera hora un Boeing 752 de la United States Air Force salió de la base gaditana y aterrizó en Ammán (Jordania) seis minutos antes de las tres de la tarde.

Al día siguiente, el mismo modelo de aeronave despegó de la base siciliana de Sigonella (Italia) y aterrizó en Rota. Se trata de un modelo de avión que transporta personal militar.

El sábado, otro B752 (RCH320) de Air Mobility Command de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) para misiones de transporte y logística aterrizó en Rota desde la Base de Gander, en el Atlántico norte.

El domingo, y según datos recabados en Airnavradar, Flightaware y Flightradar, otro Boeing 757 entró en la pista de la base naval de Rota. Procedía de Djibouti, cerrando un eje que conecta España con el Cuerno de África en plena guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El entorno de Camp Lemonnier, en Djibouti, y el cercano aeródromo de Chabelley son nodos de AFRICOM para drones, fuerzas especiales y apoyo a operaciones en el mar Rojo y el golfo de Adén.

Ese vuelo encaja con la actividad reciente de Estados Unidos en la región, incluida la preparación de maniobras multinacionales como Justified Accord 2026 y el refuerzo de infraestructuras en Djibouti.

Ayer por la mañana, a las 7,15 horas, aterrizó otro Boeing 757 (B752, vuelo RCH621) procedente de Ammán (Jordania), uno de los países que sirven de plataforma a la campaña aérea sobre Irán. También lo hizo otro Boeing 747 procedente de la base naval de Norfolk (Estados Unidos).

Conocido como 'el jumbo de los cielos', este modelo de aeronave se construyó hasta 2023. Tiene una capacidad superior a 400 pasajeros y también es un pilar clave para el transporte de carga. Esa misma aeronave despegó ayer de regreso a la misma base norteamericana.

Los vuelos del domingo y el lunes añaden la pieza que faltaba en el Mediterráneo oriental. A primera hora de ayer lunes, a las 5.45, un tercer Boeing 757 militar (RCH445) aterrizó en Rota procedente de Souda, la base de Creta que Estados Unidos y la OTAN utilizan como plataforma adelantada en el Mediterráneo oriental.

En torno a las 10 de la mañana tomó tierra otro Boeing 747-400 operado bajo el U.S. Transportation Command (USTRANSCOM) y en misión de transporte aéreo militar. Fue detectado cuando sobrevolaba El Daaba, en Egipto, en dirección a España, y provenía de Djibouti.

Se trata de un vuelo contratado por el Departamento de Defensa de los EEUU a través de la Flota Aérea de Reserva Civil (CRAF), que suele operar con aerolíneas de carga como Western Global o Atlas Air.

Mediterráneo y Oriente Próximo

Mientras, Washington se concentra en esa cuenca del Mediterráneo Oriental. Cuenta con al menos dos grupos de portaaviones, destructores con misiles de crucero, submarinos y alas aéreas embarcadas que participan en los ataques contra Irán.

Cabe recordar que ayer las defensas aéreas de la OTAN en el Mediterráneo oriental derribaron un segundo misil balístico lanzado desde Irán que entró en el espacio aéreo de Turquía, según informó el lunes el Ministerio de Defensa turco.

La operación contó con nuevamente con el apoyo de la batería Patriot que el Ejército de Tierra tiene desplegada en Adana, al sur de Turquía. Según confirmó a EL ESPAÑOL el Ministerio de Defensa, la unidad española realizó el "seguimiento" del proyectil, lo que permitió su destrucción.

Pero el eje africano se mantiene vivo, y por primera vez desde que estallase el conflicto entre el gobierno español y estadounidense, el pasado 2 de marzo, se contabilizan ya vuelos directos desde Rota a la zona más cercana al conflicto en Oriente Medio: Jordania y Yibuti.

Ésta última es una de las zonas más sensibles del despliegue estadounidense. Operativamente, es la retaguardia africana de una cadena que corre por el mar Rojo, el canal de Suez y el Mediterráneo oriental hasta las costas de Israel, Líbano y Siria.

El contraste con la guerra previa contra Irán, la de los 12 días de junio de 2025, resulta inevitable. Entonces, en apenas dos semanas, Israel y Estados Unidos golpearon en cascada instalaciones nucleares y militares iraníes, desde Natanz hasta Isfahán, en una campaña que dejó al programa nuclear de Teherán gravemente dañado.

En aquella operación Washington puso a Morón y a Rota a pleno rendimiento, con hasta 14 aviones cisternas adicionales en Morón y plataformas de mando y vigilancia que operaban desde Rota.

En marzo, el guion oficial ha cambiado. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el presidente, Pedro Sánchez, sostienen que Estados Unidos “no ha utilizado ni utilizará” las bases de Rota y Morón para bombardear Irán, y que España "no presta apoyo alguno, absolutamente ninguno" a la operación.

Sin embargo, los datos de vuelo de estos últimos días muestran que la arquitectura real es mucho menos nítida que el discurso político. Con permiso o sin él, Rota sigue conectada por aire a Ammán, Souda, Gander, y Djibouti, cuatro de los focos que participan directa o indirectamente en la campaña contra Irán.