Los jóvenes españoles, divididos por el feminismo en el 8-M: "Ha habido leyes que no están bien, han sido populistas y un error"

¿Han dejado los jóvenes de ser feministas? La realidad es que no, según refleja un informe del Consejo de la Juventud de España donde aseguran que "las posturas contrarias al feminismo dependen de la ideología, el género y el nivel educativo más que de la edad".

El ESPAÑOL ha hablado con varios jóvenes que, efectivamente, evidencian bien esta realidad.

La mayoría, no todos, están comprometidos con la igualdad de género, pero es cierto que les cuesta autoproclamarse como feministas, el principal problema está en colocarse una etiqueta.

Esto se debe, en parte, a la polarización que se vive en nuestro país, a la desvinculación de los sectores más conservadores y a las políticas como la ley del 'solo sí es sí'.

"Se ha banalizado el concepto"

Daniel Elizondo Rosán, John Matheew Sturges Gómez y Jaime Sacristán Iranzu G. Vergara

El Barómetro Juventud y Género 2025 de Fad Juventud revela que el 38,4% de jóvenes en España se identifican como feministas, los datos más bajos desde 2021. La caída es de casi el 12%.

Daniel Elizondo, John Matweew y Jaime Sacristán son tres amigos de 18 años con los que EL ESPAÑOL ha hablado sobre estas cuestiones.

Resulta un poco punzante hacer la pregunta: ¿Os declaráis feministas? La primera reacción genera risas entre ellos. Está claro que no usan esta palabra a menudo y tampoco parecen sentirse cómodos con ella.

Elizondo es el primero en aventurarse: "Soy feminista en el sentido original de la palabra, de igualdad ante la ley", puntualiza.

Pero, no deja de lado parte del discurso más reaccionario que está calando en la sociedad y en los jóvenes y explica que el problema está en que ahora al pronunciar la palabra feminismo "mucha gente piensa que es la dominación de la mujer sobre el hombre".

Por eso, asegura que se "ha banalizado la definición y el contenido de la igualdad". En esto coinciden John y Jaime que para ellos se trata de "dejar de perjudicar a la mujer" y esto no implica "un daño hacia el hombre".

Aun así, según el Consejo de la Juventud de España (CJE) "los datos muestran que más de siete de cada diez jóvenes se sitúan en posiciones favorables, al menos, a los principios básicos de la igualdad".

Presunción de inocencia

"Los hombres tienden a alinearse con posturas que ponen el foco sobre una supuesta pérdida de presunción de inocencia que sufren y con posturas que niegan la violencia de género", recoge el barómetro.

Y, en cierto modo, es así. Estos jóvenes aseguran que para ellos la ley del 'solo sí es sí', "perjudica la presunción de inocencia del hombre". Pero no solo eso, "las denuncias falsas" también es algo que parece preocuparles, según relatan estos jóvenes a EL ESPAÑOL.

Con el foco puesto en las normas que se han implementado, "se podría debatir la eficacia de las medidas de los últimos años como la rebaja de las penas a los violadores".

"Todo lo que se haga para acabar con la violencia machista es bueno", sentencia Jaime quien asegura que "hay ciertos jóvenes que rechazan el feminismo porque cada vez hay más polarización, pero también los hay quienes lo apoyan firmemente".

Lo que para Jaime sería una solución es "mirar la forma de cómo implementar las medidas para que no perjudiquen al movimiento feminista y que no pierda apoyos".

Roberto, un joven en la puerta de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Iranzu G. Vergara

Sin embargo, Roberto asegura que "el Gobierno está introduciendo buenas medidas" y aboga por "seguir luchando por los derechos de las mujeres".

Eso sí, bajo su punto de vista "ha habido algunas leyes que no están bien hechas y que denotan una falta de profesionalidad por parte del Ejecutivo. Se ha hecho por populismo y eso es un error".

Discriminación de género

María Pujades Mayoral es otra joven de 18 años que considera que "hay gente que lleva el feminismo a un extremo y que no lo hacen como debería ser", según cuenta a EL ESPAÑOL.

Para esta joven eso consiste en que "no debería haber ningún tipo de discriminación y pasaría por defender una igualdad real".

Sofía Ruiz, María Pujades Mayoral, Sara Fernández, Valeria García. Iranzu G. Vergara

La percepción de la desigualdad de género también refleja la brecha entre hombres y mujeres. Mientras el 61,4% de las mujeres jóvenes considera que las desigualdades de género son grandes o muy grandes, solo el 36,7% de los hombres comparte esa opinión.

El resultado es una generación en la que conviven avances en materia de igualdad con tensiones ideológicas cada vez más visibles entre chicos y chicas.

Pero, en esta tensión creciente, lo que habría que hacer para Sofía Ruiz sería "pararnos todos, leer y ver bien de qué va el tema antes de opinar".

El estigma del feminismo

Lo que se está encontrando esta generación es con el rechazo de otros jóvenes a la hora de poder decir abiertamente que son feministas, que defienden la igualdad.

Para evitar ese rechazo, prefieren no decirlo y, de hecho, aseguran que "nadie lo dice en círculos de amigos" porque según explican Valeria García y Sara Fernández "está mal visto decirlo porque se imaginan a gente muy radical que va a las manifestaciones".

"Si dices que eres feminista, directamente piensan en que defiendes que la mujer esté por encima del hombre", aunque para Sara "esto no es así, pero así lo ven actualmente".

Este paradigma cambia cuando se sube el rango de edad. Álex es un joven de 26 años y él asegura que "es muy necesario el feminismo".

Aunque ahora haya una situación más igualitaria que en el pasado, consideran que "hay que continuar luchando para que las mujeres no pierdan los derechos".