Militares y diplomáticos aliados advierten de que Trump "no se queda quieto" y que la actitud de Sánchez "tendrá consecuencias"

La disputa protagonizada esta semana por España y Estados Unidos en relación con Irán ha derivado en un vodevil geopolítico. Primero, Madrid negó a Washington poder usar las bases militares de Morón y Rota para el repostaje de las aeronaves destinadas a la operación Furia Épica contra Teherán.

Acto seguido, EEUU anunció que trasladaría sus aviones cisterna a otras bases europeas, como la de Ramstein, en Alemania. Horas más tarde, Donald Trump amenazó con cortar las relaciones comerciales con Madrid.

Pese al recelo con el que diversos socios de la Unión Europea han visto la negativa de España de aumentar su gasto en Defensa para llegar a los estándares exigidos por la OTAN, tanto Francia como el Consejo Europeo y la Comisión Europea anunciaron su "apoyo" y su "solidaridad" con Pedro Sánchez ante la invectiva trumpista.

David G. Maciejewski explica la reacción de exdiplomáticos y militares aliados sobre el choque entre España y EEUU por Irán.

Horas después, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que España "se mostró de acuerdo en cooperar con Estados Unidos" en su ofensiva contra el régimen de los ayatolás. "Sé que el Ejército estadounidense se está coordinando con sus homólogos en España".

Caso cerrado. De no ser porque el Gobierno español lo desmintió apenas veinte minutos más tarde tachando las declaraciones de Leavitt de "fake news".

Un día después, España anunció que enviaría su fragata Cristóbal Colón a Chipre como parte del Grupo Naval del portaaviones francés Charles de Gaulle para ofrecer escolta, protección, defensa aérea y tareas de evacuación en caso necesario.

Pese a todo, el mandatario estadounidense volvió a arremeter contra España: "Tenemos muchos ganadores y España es una perdedora [...] un país muy hostil con la OTAN".

Crítica a la que se sumó Israel: "España está jugando a un juego extraño e incomprensible".

"Trump no aceptará su respuesta"

"Torero" que "juega a provocar", "tonto útil" de Irán o adalid de la oposición a Trump: la prensa estadounidense cargó las tintas contra Sánchez; en cambio, la europea, entre ellas el Financial Times, vio al líder del PSOE como la "némesis" del presidente estadounidense en el Viejo Continente.

"Pedro Sánchez podrá salir fortalecido de esta crisis, pero no creo que las cosas se vayan a quedar así", asegura Felipe García-Echeverri, exembajador de Colombia ante la Unión Europea y la OTAN, senior advisor en el think tank estadounidense Tower Strategy y en la consultora neoyorquina FGS Global.

"Trump no se queda quieto, no aceptará su respuesta final y mucho menos la reacción que ha tenido Albares. ¿Cómo responderá? No será por el lado de la OTAN [principalmente, porque la decisión de impedir el repostaje en Morón y Rota depende de los acuerdos bilaterales entre España y Estados Unidos], pero pienso que habrá consecuencias a nivel político".

García-Echeverri cree que la respuesta podría ser "de tipo económico o de inversión" como, por ejemplo, "poner trabas al comercio o tensar las relaciones en materia de inversión y de flujo de capitales", lo que afectaría "a las empresas privadas".

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Europa Press

"La típica del burócrata que dice 'a ver qué hago para dificultarlo todo'".

Para Richard Shirreff, ex vicecomandante supremo aliado en Europa, uno de los máximos cargos militares dentro de la OTAN, "España está en el ojo de la tormenta porque ha tomado una posición que a Trump no le gusta nada".

Pese a todo, el británico no cree que "ningún país europeo pueda fiarse hoy de América" ya que, sin ir más lejos, "hace apenas un mes su presidente amenazó la integridad territorial de Dinamarca".

Esto hace del país un aliado "del que no hay que fiarse ni una pizca".

EEUU, en su opinión, "bombardeará Irán cuatro o cinco semanas más, hasta que se quede sin munición" y dejará que "los aliados europeos recojan los trozos del desastre que dejen", a lo que, a su juicio, los Veintisiete no deberían permitir ser arrastrados, ya que "Europa debe mirar por sus propios intereses".

Para el comandante Shirreff, la agresión contra Irán corre el riesgo de convertirse "en una nueva Irak", y quien siga a Trump en la guerra "tendrá que sostener una posterior estabilización del país".

A su juicio, Estados Unidos "no tiene un plan para lo que quede después". Y concluye: "Ahora quiere incluso meter a los kurdos en la ecuación, lo que puede derivar en una peligrosa guerra civil".

Desde que Sánchez vetó el uso de Rota y Morón, dos buques y tres aviones de EEUU han salido rumbo a la guerra de Irán

El dilema del gasto en Defensa

Sin embargo, es ahí, en esa necesidad de establecer una alianza sólida y una Europa fuerte, donde España falla. Para Shirreff, "los españoles quieren aprovecharse de los beneficios de la OTAN pero no están preparado para pagar".

Se refiere al nuevo compromiso adoptado en la cumbre de La Haya, por el que los aliados se comprometieron a dedicar en torno al 5% del PIB a defensa y seguridad para 2035: al menos un 3,5% en gasto militar estricto y hasta un 1,5% en partidas de seguridad y resiliencia.

Muy lejos del alrededor del 2–2,1% del PIB que España destina hoy, según las estimaciones de la propia OTAN.

"España dice que cumple su objetivo del 2%, pero es el segundo país por la cola en la lista de la OTAN", incide Ian Bond, diplomático británico con 28 años de servicio, exembajador de Reino Unido en Letonia y hoy vicedirector del Centre for European Reform (CER).

"El 2% debe ser un mínimo, no un techo", añade el analista Garvan Walshe, asociado de investigación del Martens Centre, think tank del Partido Popular Europeo.

"España ha sido de los últimos en llegar y lo ha hecho, en parte, reclasificando partidas civiles como gasto militar. Eso es hacer trampa". Para el experto, las decisiones de Sánchez "están condicionadas por la política doméstica".

Bond recuerda que "el principio de una alianza" es que todos contribuyan, independientemente de si geográficamente son el país que está más o menos cerca de una amenaza.

"Muchos países europeos, incluso aquellos que no están pegados a la frontera con Rusia, están aumentando sus presupuestos de manera significativa. España no va a tener fácil quedarse en el 2 %".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en el Palacio de la Moncloa. EP

Shirreff recuerda que "el gran ejemplo a seguir es el de Finlandia, el de Polonia y el de los países Bálticos, que son conscientes de que su libertad depende de la inversión que realicen. De no seguir ese ejemplo, advierte el militar, "la OTAN puede ser percibida como una institución débil".

Sánchez ni siquiera se libra de las críticas de Anders Fogh Rasmussen, ex primer ministro de Dinamarca y ex secretario general de la OTAN. En conversación con EL ESPAÑOL, Rasmussen asevera que "España debe romper su tabú en materia de defensa".

"El argumento de que un 2–2,1 % es suficiente simplemente no es creíble en el actual entorno de seguridad. Tenemos una potencia nuclear, Rusia, que viola el espacio aéreo europeo a nuestras puertas y un mundo más inestable que en décadas".

"La economía española está creciendo –añade Rasmussen– con un PIB que alcanzará el 2,9 %. Es una buena noticia. Pero no vemos que ese progreso económico se traduzca en inversión en defensa. Y esa es una forma anticuada y obsoleta de pensar en la seguridad".

"España no es un país pequeño en Europa, ni geográfica, ni demográfica, ni económicamente, pero su peso en materia de defensa es inferior al que le corresponde. Eso debe cambiar".

Ese gasto, explica el político, "no es una carga": crea puestos de trabajo, fortalece la economía y, sobre todo, protege a los ciudadanos españoles y la soberanía del país.

"Se acabó el tiempo de las dudas", zanja.

El exembajador García-Echeverri recuerda que, ante la situación geopolítica que afecta a Europa y Oriente Medio, "a España no se le pueden olvidar Marruecos, ni Ceuta ni Melilla". Tampoco que "Mohammed VI está observando todo lo que pasa" para jugar sus cartas.

Un recordatorio que va en la misma línea que las declaraciones realizadas esta misma semana por el teniente general Juan Montenegro y el almirante Rodríguez Garat en conversación con EL ESPAÑOL.

"A medio plazo, Estados Unidos puede buscar un aliado más fiable, como Marruecos, que debe estar frotándose las manos", dijo el primero, a lo que el segundo añadió: "Ni en la OTAN ni en la UE nos escuchan. Hemos dejado de contar en el mundo".

García-Echeverri refuerza la idea de que España es cada vez más irrelevante, lo que atribuye al "gobierno socialista", que se ha concentrado en "sacar adelante un proyecto a cualquier precio".

"El establecimiento y los acuerdos y arreglos que ha tenido que hacer le han quitado energía y atención del contexto europeo. El español se siente muy europeo, pero en Bruselas no se le ve así", incide el diplomático.

"La principal tarea de la OTAN hoy en día es construir una postura militar lo suficientemente fuerte como para disuadir a Rusia", concluye Tony Lawrence, jefe de Política de Defensa y Programas Estratégicos del think tank ICDS.

"España afirma que puede cumplir los objetivos de la OTAN sin gastar el 3,5 % del PIB en defensa básica. Otros aliados se muestran escépticos al respecto, especialmente cuando su gasto en defensa lleva años por detrás del de los demás. Sin duda, España corre el riesgo de ser considerada un aliado poco fiable".