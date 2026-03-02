Los españoles atrapados en Abu Dhabi, Arabia Saudí o Doha por los ataques en Oriente Próximo: "Sólo quiero volver"

Fran, David, Hildegard o Alba son algunos de los 20.000 españoles atrapados en Oriente Próximo con los que ha podido hablar EL ESPAÑOL tras la respuesta de Irán a diferentes países de la región.

Y, es que, después de que Estados Unidos e Israel atacasen a Irán, la República Islámica ha respondido con agresiones a Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Jordania, Irak, Israel o Kuwait.

Unos movimientos que han hecho saltar todas las alarmas y que se extremen las precauciones. Por eso, tras estos movimientos, se ha cerrado el espacio aéreo de algunos países y de los que no, han sido las propias aerolíneas las que han cancelado los vuelos.

Ayuda solidaria en Abu Dabi

Fran Millán es un ingeniero aeroespacial que lleva viviendo en Abu Dabi desde 2023 junto a su mujer.

Su salida a Emiratos Árabes le ha dado una "vida muy cómoda" en el país, hasta que ha explotado este conflicto y asegura que es la única vez que han "vivido inseguridad".

Por eso, lo primero en lo que pensó fue en los españoles que estuviesen "en el aeropuerto con sus familias y que necesitasen información o algún tipo de ayuda o alternativa".

En su casa había habitaciones libres, así que estaba dispuesto a ofrecer cualquier tipo de ayuda en esta situación.

Sin embargo, no ha hecho falta esta ayuda altruista y solidaria de Fran porque según cuenta a El ESPAÑOL, "el Gobierno ha pagado a la gente todas las noches de hotel que hagan falta".

Eso sí, su idea ha servido de ayuda a mucha gente porque a través de redes sociales como Instagram o Tiktok, este español ha ido ofreciendo "información, porque al hacer escala no se conoce bien el país, ni los canales de la Embajada o los grupos de españoles de WhatsApp".

Por eso, Millán ha ido dando información sobre "supermercados abiertos, sitios para pedir comida o dónde comprar cosas o coger taxis", ha detallado.

Todo con un mensaje positivo porque, dado que la situación para los españoles que están en el país es forzosa por las circustancias, la recomendación de este ingeniero es "que disfruten de los buenos hoteles del país y que en unos días cuando el espacio aéreo abra todo esto habrá pasado".

David Sánchez es un cordobés que se ha quedado atrapado en Abu Dabi. Este español volvía de dos semanas como mochilero en Sri Lanka.

Su sorpresa fue al llegar al aeropuerto de Abu Dabi donde hacía escala: el espacio aéreo estaba cerrado.

WhatsApp Image 2026-03-01 at 17.21.55

"Llegó un chico de la Embajada y nos explicó la situación del país", cuenta Sánchez quien relata que no les queda otra opción que "esperar a que se abra el espacio aéreo por parte de las autoridades".

Sin embargo, se vivieron momentos de incertidumbre en el aeropuerto cuando "empezaron a sonar las alarmas y se empezaron a escuchar explosiones", relata este joven quien asegura que "se veía el humo y retumbaba bastante el impacto".

Pronto las aerolíneas empezaron a ofrecer soluciones y un buen trato a los turistas que se habían quedado sin conexiones en el país.

WhatsApp Image 2026-03-01 at 17.21.52

Lo primero que ofrecieron fue "comida en los restaurantes del aeropuerto completamente gratuita y unos picnic que podían llevarse", un servicio que hizo más amena la espera en medio de la incertidumbre.

En el caso de David le reservaron tres noches de hotel y le facilitaron al máximo el traslado hasta el mismo: "La aerolínea nos pagó el taxi hasta el hotel y, la verdad, es que muy bien", relata.

Eso sí, todavía no sabe cuándo podrán volver, "hay que esperar a tener más información, pero de momento no hay previsión de que digan algo", explica David.

“Solo quiero volver a España”

El abogado vallisoletano, Jaime Sanz, es uno de los numerosos españoles atrapados en Doha (Catar).

“Hola a todos, estoy en Doha-Catar, y ayer 28 de febrero 2026 vi los misiles muy de cerca”, arranca su hilo de X. “La situación está muy tranquila pero hasta las 23:30 ha habido misiles por el cielo”, agrega el comunicado.

EL ESPAÑOL ha hablado con él. El letrado fue a Doha el pasado jueves como regalo a su ahijado. El joven aprobó unas oposiciones y Sanz le invitó a pasar unos días en el país del mundo que él quisiese. Eligió Catar. Están los dos solos. La mujer y los tres hijos del abogado están en España.

Asegura que en la zona que él se encuentra “está todo muy tranquilo”, a pesar de que hasta en cinco ocasiones haya visto “misiles en el cielo”. En un radio de dos kilómetros, señala, “no hay nada”.

Está en un hotel de cinco estrellas. Dice que la aerolínea con la que tenía el vuelo de vuelta, Qatar Airways, pagará su estancia y comidas y la del resto de alojados en el hotel, unas 500 personas.

A las 23:30 horas de Doha, el abogado vio, a su juicio, “el ataque más bestia”. “Por el día se escuchaba boom, por la noche solo se veía deflagración”, apostilla.

El letrado confirma, y publica una foto, que se ha puesto en contacto con la Embajada española en la capital catarí, a lo que la institución sugiere que se “mantenga atentos a las comunicaciones oficiales”.

“Desde las 23:30 hasta las 5:00h de Doha las 3:00h en España no hemos escuchado bombas ni nada. Nuestro avión salía hoy domingo 1 marzo. Solo quiero una cosa: volver a España”, pide.

Los últimos vídeos subidos a X por Sanz muestran que ha sido alojado en un hotel de cinco estrellas y desconoce el tiempo que pasará allí y si tendrá que abonar el importe de la estancia.“A pesar de todo me quiero volver a España”, subraya.

“No hay sensación de peligro, sí de incertidumbre”, comenta a EL ESPAÑOL vía telefónica. Mañana martes, el abogado matrimonialista dice que reúnen en el hall del hotel a los 500 alojados para decirles si abre o no el espacio aéreo.

Una familia en Arabia Saudí

Hildegard Hernández es una asturiana que estaba con su marido y sus dos hijos de vacaciones en Dubái. De ahí cogieron un vuelo a Arabia Saudí como enlace para seguir su viaje a la India.

Después de ver las noticias con el cierre de los espacios aéreos en otros países y de la cancelación de vuelos en Arabia, Hernández se acercó al aeropuerto donde vio que "el vuelo estaba cancelado y, después de una espera de tres horas, volvimos al hotel".

Hiildegard Hernández junto con su marido, Ricardo, y sus hijos: Emma y Chris. Cedida por la familia.

Así que, tal y como relata a EL ESPAÑOL, con dos niños pequeños no tuvieron otro remedio que regresar y "reservar otra noche más de hotel".

Aunque asegura que "en las redes sociales todo parecía mucho más de lo que era", de hecho su sorpresa fue cuando después de todo volvieron al hotel y "cenamos con los niños fuera en la calle sobre las doce de la noche".

Al estar en ramadán, "la gente estaba en la calle, haciendo vida normal y completamente tranquila".

De hecho, una chica que vive en el país le comentó que "no habían cancelado las clases, algo que es habitual por precaución cuando hay algún incidente grave".

Sin embargo, esta familia sí que ha decidido no continuar con su viaje hacia la India y regresar a España.

Ante la falta de respuesta por parte de su aerolínea, la única opción que les queda es comprar ellos mismos los vuelos para volver.

Afectadas en Tailandia

Alba Santos es de La Gomera y ahora se encuentra de vacaciones en Tailandia junto con su amiga Mailin, según cuenta a EL ESPAÑOL.

Estas jóvenes se han quedado atrapadas en Tailandia "al recibir un mensaje de que se ha suspendido el vuelo con dirección a Doha". Y, es que, para volver a España tenían que hacer escala en ese aeropuerto.

WhatsApp Image 2026-03-01 at 19.40.39

Algo que supone un serio problema poruqe "los vuelos más baratos ahora mismo están en 2.100 euros".

"Después de ver los vídeos de los drones cayendo en otros países de Oriente, nos asustamos un poco", asegura Alba.

Ahora se encuentran "a la espera de que la aerolínea dé información" y explique cómo proceder a partir de ahora ante la incertidumbre que se está viviendo en Oriente Próximo.