La Policía Local de Águilas caza a Tarik por "más de 50 robos" en coches aparcados en la calle: "Había una gran alarma social"

Tarik llevaba de cabeza a los vecinos de Águilas. De media, en una buena noche, podía reventar las ventanas de una decena de vehículos estacionados en la vía pública, sin importar modelo ni gama, para robar de su interior cualquier objeto de valor: gafas de sol, cargadores, auriculares, algunas monedas sueltas...

"Había una gran alarma social", tal y como admiten fuentes de la investigación. "En los últimos diez o quince días había reventado las ventanillas de más de 50 coches para robar en su interior".

Tanto es así que la Policía Local de Águilas ha montado un operativo nocturno especial. Un par de agentes de incógnito, con un vehículo sin rotular, comunicados por radio con otros cuatro agentes en sus coches patrulla, para intentar dar caza al sospechoso: Tarik E. G. (Marruecos, 1986).

"Actuaba por todos los barrios: una noche estaba en una calle, y a la siguiente, en otra calle". Desde el Paseo de las Molinetas a la calle Antonio Manzanera. No seguía un patrón lógico ni un determinado radio de acción por esta localidad: una de las más turísticas del litoral murciano y mundialmente conocida por sus carnavales.

Tan solo buscaba puntos de la vía pública con vehículos estacionados toda la noche, para actuar con un modus operandi rudimentario: una ganzúa para forzar puertas y una piedra para fracturar una ventanilla de la puerta trasera, mediante un golpe certero y contundente.

"Era mayor el daño que causaba que lo que robaba. A un Mercedes de alta gama le causó daños en los cristales valorados en 300 euros", según ejemplifican fuentes de la investigación.

La Policía Local llegó a difundir una serie de consejos de seguridad por sus redes sociales, "para prevenir robos en vehículos", a la vista de que casi a diario se recibían denuncias de la noche anterior.

“No deje objetos de valor a la vista (bolsos, mochilas, teléfonos móviles, carteras, gafas de sol, dispositivos electrónicos, etcétera)”. “Aunque aparentemente carezcan de valor, cualquier objeto visible puede atraer la atención”, tal y como recomendaba la Policía.

“Estacione en zonas bien iluminadas y transitadas”. “Si debe dejar algún objeto en el vehículo, deposítelo en el maletero antes de llegar a su destino”. "Ante cualquier actitud sospechosa, avise inmediatamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad...".

Este miércoles por la noche, una vez más, se puso en marcha el operativo, con dos policías locales de paisano, estacionados en calles de forma aleatoria, esperando pacientemente en el coche, para intentar cazar al sospechoso al que se tenía identificado porque "tiene antecedentes".

Estos agentes de incógnito, contaban con el apoyo de un par de patrullas, pero la colaboración ciudadana ha sido clave para arrestar a Tarik, de 39 años.

"Sobre las 3.13 horas de la madrugada de este miércoles, un ciudadano avisó a la Policía Local de que había observado cómo un individuo con vestimenta oscura, utilizando algún objeto contundente, había fracturado la ventanilla de su vehículo estacionado frente a su vivienda", según explican fuentes de la investigación.

Las ventanillas traseras de dos coches fracturas tras sufrir un robo con fuerza.

De inmediato, la calle Doctor Pedro Ródenas se convirtió en una ratonera. "Se realiza un despliegue de agentes de paisano que junto a patrullas uniformadas, logran localizar y detener al supuesto autor de los hechos".

Parece ser que Tarik trató de huir en vano: "Un agente se abalanzó encima al verle correr". Cuando le cachearon, le intervinieron una ganzúa y dinero supuestamente robado. Además, en la zona había otros coches con la ventanilla trasera fracturada por una piedra.

"Tras una inspección por los alrededores, se observan otros tres vehículos más con las ventanillas fracturadas". En total, a Tarik se le arrestó en la madrugada de este jueves, como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos y otros dos en grado de tentativa.

Investigación abierta

La Policía Local todavía no ha cerrado su atestado porque trabaja para imputarle los más de 50 robos que se han producido en las últimas dos semanas, siguiendo la misma dinámica. "Cabe destacar que esta misma persona ya fue detenida recientemente por hechos similares", según estas fuentes conocedoras del caso.

"Se da la circunstancia de que en días anteriores, se habían producido decenas de robos con fuerza en el interior de vehículos, mediante el mismo procedimiento, causando una gran alarma social en la población, por lo que se espera que tras la investigación realizada, se le pueda imputar la comisión de dichos robos con fuerza de forma continuada".