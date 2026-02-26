Uno de los vehículos a los que Tarik le fracturó la ventanilla trasera con una piedra en Águilas para robar.

La Policía Local de Águilas caza a Tarik por "más de 50 robos" en coches aparcados en la calle: "Había una gran alarma social"

Tarik E. G., de 39 años y natural de Marruecos, portaba una ganzúa en el momento de su arresto en la calle Doctor Pedro Ródenas, en un dispositivo especial con agentes de paisano desplegado esta madrugada.

