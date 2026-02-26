Ibai Llanos podría ser multado con 750.000 € por una posible infracción de la ley audiovisual en un anuncio de bebida

La CNMC expedienta a Ibai Llanos por un posible incumplimiento grave de la ley audiovisual Cedida Cedida

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra Ibai Llanos al considerar que podría haber incurrido en una infracción grave de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que contempla multas de entre 30.000 y 750.000 euros en función de los ingresos obtenidos.

El Consejo del organismo aprobó la apertura del procedimiento el pasado 19 de febrero y cuenta con un plazo máximo de 12 meses para emitir una resolución.

Según la CNMC, el creador de contenido audiovisual habría incumplido durante un periodo continuado de un mes las obligaciones previstas en el artículo 94 de la norma para los denominados usuarios de especial relevancia.

Por su parte, Llanos explicó en su perfil de X que el expediente estaría vinculado a la presentación de artistas de la Velada 2025, el evento de boxeo que organiza, donde —según señaló— aparecían latas de Coca-Cola sin incluir la etiqueta publicitaria correspondiente. En tono irónico, añadió ese mismo hashtag en su mensaje “por si acaso”.

Es por la presentación de artistas de la Velada 2025 que salían latas de coca cola y no puse el #publi.



Pongo aquí #publi por si acaso. — Ibai (@IbaiLlanos) February 26, 2026

Minutos antes, el youtuber también reaccionó públicamente a la información de la sanción dirigiéndose al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien mencionó en la misma red social con un comentario en clave humorística: “¿Cómo le haces esto a un hermano?”.

Como se mencionó anteriormente, el organismo denunciante tiene un plazo máximo de 12 meses para resolver el expediente, cuya apertura no supone por ahora la imposición de ninguna multa. La eventual sanción dependerá del análisis económico y jurídico que realice el CNMC en el marco del procedimiento.

Durante este proceso administrativo, Llanos, podrá presentar alegaciones en el plazo de un mes antes de que se dicte una resolución definitiva.