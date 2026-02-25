La actriz Paloma Porcel pide 300.000 € al dueño del chalet de lujo que 'okupa' en Madrid para irse: "Vale más de 1 millón"

La incredulidad de Manuel Jiménez -nombre ficticio- no podía ser mayor cuando los okupas de su nueva casa le pedían 300.000 euros para irse, según cuenta a El ESPAÑOL.

Jiménez quería invertir su dinero en un nuevo hogar para vivir con su familia y acudió al bufete de abogados Golden Partners, con los que ya había tratado otros temas legales, para pedirles asesoramiento en la compra de su nueva vivienda.

"Me informaron que la vivienda estaba a la venta y que, aunque estaban los anteriores propietarios dentro viviendo, todo apuntaba a que se iba a resolver", relata Jiménez.

Sin embargo, los meses pasaban y la solución no parecía estar cerca. Tal es así que han pasado dos años desde ese momento.

Con el proceso tan dilatado, Jiménez está desesperado porque ahora vive con su pareja y su hija en una casa de alquiler donde paga "3.000 euros al mes, a la espera de que dejen de okupar la casa", lamenta.

Un inmueble que actualmente, según cuenta el propietario "está valorado en 2 millones de euros".

Esta historia se remonta a finales del año 2024. En ese momento, salía a subasta pública por parte de la AEAT una propiedad en una urbanización residencial en Las Rozas. Se trataba de un chalet -reconocible por su color rojo- con una parcela de algo más de 2.000 metros cuadrados.

La subasta salió por un valor de 615.161,45 euros, y se cerró el 25 de abril de 2024 con una puja máxima de 520.000 euros.

En diciembre de ese año Manuel Jiménez adquiría esta propiedad y, desde entonces, está esperando a que los okupas salgan de su casa.

Una deuda millonaria

Su sorpresa fue cuando se enteró de quiénes eran los antiguos propietarios del inmueble. Se trataba de la actriz Paloma Porcel, quien ha puesto voz, por ejemplo, a Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York, e hija de Marisa Porcel, la actriz famosa por su papel en Escenas de Matrimonio.

Según ha podido saber El ESPAÑOL Marisa Porcel creó una sociedad en el año 2007, Akaster Level SL, junto a su hija, Asunción Porcel Montijano, quien asumió la administración única de la sociedad el 5 de junio de 2012.

Como es bien conocido a su muerte en el año 2018, Marisa Porcel, dejó una deuda millonaria. Pero, no solo eso, sino que también la sociedad Akaster Level SL figura como una de las principales morosas de Hacienda estos últimos años.

Así, "Hacienda embargó la propiedad y la sacó a subasta pública, por lo que Paloma, en ese momento, dejó de ser la dueña del inmueble", relata el actual propietario.

Exterior de la vivienda de Paloma en el año 2016. Instagram Paloma Porcel

Sin embargo, en el Instagram de Paloma y en el de su perro con el nombre "yo_kesito" se pueden ver fotos de esta propiedad, al menos desde 2015, donde aparecen sus perros correteando por el jardín y los exteriores de la casa.

https://www.instagram.com/p/DErgwmeCos1/?igsh=bTl0eWx1azl6bjg1

Pero, en vez de cesar estas publicaciones a partir de 2024, que es cuando Paloma perdió la propiedad de la casa, la actriz ha continuado publicando fotos de sus perros en ella.

"Falso contrato de alquiler"

Para no abandonar la propiedad, la actriz y antigua propietaria alegó un contrato de alquiler a su "jardinero quien además se encargaba de los desperfectos de la casa y, a cambio, podía vivir en ella, sin pagar nada", algo que asegura Jiménez es "inédito".

Eso sí, según pudieron averiguar los abogados, "no se trataba de su jardinero, sino de su pareja". Siendo así, según el letrado y socio de Golden Partners, Ángel Sánchez, "un contrato falso de alquiler, donde no se paga ni un euro a cambio".

"Se agarran a este contrato para no marcharse de la propiedad, pero hay una denuncia y todo está siguiendo el cauce legal. Pronto tendrán que abandonar la vivienda", asegura el actual propietario quien interpuso una denuncia en la Policía en junio de 2025.

En la denuncia se evidencia que el actual propietario adjunta "certificación del Registro de la Propiedad", constando la vivienda a su favor y evidencia que dicha vivienda pertenecía a "una sociedad denominada AKASTER LEVEL SL, que es la denunciada, representada por Asunción Porcel Montijano, empresa que, a través de esta persona, se mantiene usurpando la vivienda en contra de la voluntad del propietario".

Además, se alega que "se ha visto imposibilitado a acceder a la posesión" y que "los usurpadores han cambiado la cerradura" y se han mostrado "abiertamente la intención de mantenerse en la usurpación".

300.000 euros para irse

A partir de ahí, y con la voluntad de llegar a un entendimiento para desatascar la situación de okupación ilegal del inmueble, tanto los abogados como el nuevo dueño ofrecieron un acuerdo razonable a Paloma y Vicente.

20.000 euros para que abandonasen el inmueble de una forma amistosa y rápida. Algo a lo que, según aparece en una conversación de WhatsApp con Vicente, este se niega.

Su contraoferta dejó boquiabierto al actual propietario. Y, es que, Vicente pedía 300.000 euros para poder abandonar el inmueble. Su razón: "el coste de sacar 12 vehículos de los garajes de la vivienda".

Una cantidad "insultante que, además, justifican en que cómo van a mover esos coches con solo ese dinero", asegura Jiménez: "Es un disparate que alguien te okupe la casa y te diga eso".

Y, es que, según pueden verse en fotos de Google Maps del inmueble y, también, en una historia de Instagram de Paloma, en el jardín coleccionan vehículos curiosos como un helicóptero, varios coches o un submarino.

Varios vehículos en el jardín de la vivienda que, actualmente, okupa la actriz. Google Maps

"Adiós, Bello", escribía Paloma en su Instagram, una imagen en la que puede verse cómo se va encima de un camión el helicóptero que había estado en su jardín hasta ese momento.

El helicóptero del jardín de Paloma cuando se lo lleva un camión. Instagram Paloma Porcel

Eso sí, Jiménez reconoce que Paloma Porcel "nunca ha sido una intermediaria" con ellos, siempre "el que se pone en contacto para negociar es Vicente, ella queda al margen".

De hecho, en la puerta de la casa -a la que se ha acercado este periódico-, hay una cámara de seguridad y un número de teléfono pegado en el telefonillo al que al llamar salta un contestador automático diciendo: "Graba tu nombre y el motivo de la llamada y comprobaré si la persona está disponible". Teléfono al que atiende Vicente.

Situación jurídica actual

Según cuenta el letrado de Golden Partners, Ángel Sánchez, "se puede dar una situación de presunta estafa procesal y de presunta falsedad documental en el proceso porque han intentando acogerse a tanteo y retracto".

Es decir, alegar que había un contrato de alquiler anterior para tener "un supuesto derecho preferente" para adquirir la vivienda. Algo que, en un primer contrato presentado, "lo echó para atrás el juzgado, al ser un contrato parcial de la vivienda donde se alquilaba una habitación y un garaje", según cuenta Sánchez.

Sin embargo, "buscando una nueva argucia legal alegaron un segundo contrato que, casualmente, habían olvidado aportar". En esta segunda ocasión con el requistio legal obligatorio: "un alquiler por la totalidad de la casa".

Algo Hacienda también rechazó igualmente y la defensa del propietario contempla como "una potencial estafa procesal que lo único que hace es dilatar el procedimiento con argucias legales".

Y, es que, dichos contratos de arrendamiento "no están registrados en el Registro de la Propiedad, algo que los juzgados requieren para que no sea un fraude".

Además, al margen de la falsedad o no de estos documentos, la antigua propietaria -que es Paloma- habría tenido 30 días desde el momento en que "se supo el precio de la vivienda y a quién se lo habían adjudicado para poder hacerse con ella, algo que solo es posible si tienes un contrato real de alquiler", sentencia el letrado.

Por todo ello, para el abogado del nuevo propietario "se está haciendo uso de los derechos de personas vulnerables para dilatar el proceso". Pero esperan que "se resuelva en el plazo máximo de un año".

Porcel guarda silencio

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con los abogados de Paloma Porcel para, así, conocer la versión de la otra parte. A lo que han respondido por email asegurando que "no consta ninguna acción penal, ni denuncia policial interpuesta contra la representada".

Ante esta negativa, lo que afirman desde Golden Partners es que "ahí está la firma de los requerimientos y la defensa jurídica".

Este medio también ha querido ponerse en contacto con la propia Paloma a través de su cuenta de Instagram, pero no se ha recibido respuesta.