"Es linda pero hay que rehacerle los pechos": Milena fue la última víctima de Epstein en España, el FBI le dio 6 sesiones de terapia

Barcelona como punto de partida, París como escenario de los abusos. Fotografías enviadas para ser evaluadas, transferencias de dinero, mensajes de control y el rostro de Jeffrey Epstein componen el rastro documental del caso de Milena. Diseño: Arte E. E.

Milena parecía triste en las fotos que le enviaba a Jeffrey Epstein. En todas. Él lo reconocía: "No se ve feliz". En los retratos aparece de pie, casi siempre de frente, el cuerpo entero encuadrado con una precisión que no tiene nada de casual. Los brazos caen rectos a los lados. La cara mira a cámara sin gesto. No hay sonrisa ni juego. No hay seducción. Son fotografías funcionales, hechas para cumplir una instrucción. Fotografías que no buscan gustar, sino ser evaluadas.

Epstein las recibía al otro lado del mundo, en una pantalla, y hacía con ellas lo que llevaba décadas haciendo con cuerpos jóvenes, a veces demasiado jóvenes: observar, comparar, decidir. En uno de esos mensajes dejó escrito un juicio que funciona como síntesis de todo lo que vendría después. "Me gusta, es linda, pero sus pechos son horribles". No es una frase lanzada al aire. Es un diagnóstico, una toma de poder. Y, a continuación, la consecuencia lógica: "Habrá que rehacerlos".

Era el verano de 2017. Milena tenía poco más de veinte años y vivía en Barcelona. Había llegado a España como llegan tantas jóvenes a una ciudad que promete oportunidades y no exige demasiadas explicaciones. Barcelona no era para ella un destino definitivo —aunque al final terminó siéndolo—, sino una base: el lugar desde el que buscaba trabajo, desde el que viajaba, y al que regresaba siempre.

Una operación milimétrica

La joven, que procede de un país de fuera de la Unión Europea, vivía con lo justo. Encadenaba empleos de supervivencia, aunque soñaba con ser modelo. En los mensajes con Epstein, que comienzan a principios de 2017, y en los reiterados silencios y preguntas que repite, la joven se muestra cansada, insegura, desorientada. No habla de éxito ni de carrera. Habla de empezar de nuevo, a pesar de su juventud. De no saber muy bien hacia dónde va. De no sentirse bien con su cuerpo.

"Esta tarde estoy muy angustiada y he llorado porque lo estoy intentando con todas mis fuerzas. Ahora tengo que ir a trabajar, pero te enviaré un mensaje después si me has respondido y si he hablado con el doctor [un cirujano plástico que Epstein le ha recomendado visitar para reoperarse los pechos]", le escribe ella el 19 de julio de 2017.

Ese estado —la precariedad económica, la fragilidad emocional, la dependencia administrativa al ser extranjera— no es un detalle biográfico en esta historia. Es más bien el terreno donde el sistema de Jeffrey Epstein funcionaba con mayor precisión: no necesitaba secuestrar a nadie, le bastaba con ordenar la escena para que la joven quedara sin margen a través de duras palabras y órdenes.

De primeras, el pederasta casi nunca entraba en escena directamente. Antes estaban los intermediarios: hombres que sabían cómo hablar, qué pedir, qué tono usar. Hombres que se movían entre agencias de modelaje —donde, en Europa, Epstein solía poner asiduamente su ojo—, restaurantes, pisos compartidos y promesas vagas. La documentación judicial en poder de EL ESPAÑOL identifica a uno de esos operadores con base estable en Barcelona.

Se trata de Daniel Amar Siad, ciudadano francoargelino en libertad vinculado al mundo de la moda, con una agenda internacional que incluía Francia, Marruecos y España. Siad escribía a Epstein como quien rinde cuentas a un superior.

Con naturalidad, sin alarmas. Como si estuviera gestionando un encargo profesional y no participando en un sistema de explotación sexual. Es él quien descubre a Milena tan sólo dos semanas antes en un céntrico restaurante de la ciudad.

En sus mensajes, Milena es simplemente una más. Un pronombre sin biografía, reducido a datos muy útiles: cuánto le queda de visado, dónde duerme, si tiene dinero, qué necesita para "seguir". Cuando Epstein pregunta por novedades, Siad responde que ha salido, que se reunirá con contactos de agencias y que "intentará encontrar algo". Ese "algo" —tan vago como revelador— aparece en el corazón de la mecánica: buscar perfiles, moverlos, presentarlos, colocarlos.

España, y en particular Barcelona, funcionan como un nodo. Un punto de evaluación. Un lugar donde se puede alojar a una chica, pedirle fotos, tramitar un pasaporte, enviarla a otra ciudad, devolverla después al mismo sitio. En el caso de Milena funcionó como una promesa, la de obtener trabajo como modelo, y terminó en un abuso sexual reiterado, dinero y presiones mediante; en el que incluso la joven llegó a captar a varias amigas y a su hermana, entonces menor.