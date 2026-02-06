Los 21 millones del bote de Pasapalabra: en qué lo gastará Rosa y en qué lo invirtieron los otros 12 ganadores del concurso

Pasapalabra es uno de los concursos televisivos que más dinero pone en juego, especialmente cuando el bote lleva meses y meses creciendo, acumulando miles de euros día tras día.

Este jueves, Rosa consiguió contestar correctamente las 25 preguntas que le hizo Roberto Leal en El Rosco y la concursante se llevó a casa más de 2,7 millones de euros (2.716.000), el bote más alto entregado por Pasapalabra en sus 26 años de historia repartidos entre Antena 3 y Telecinco.

Gracias a ese premio, Rosa consiguió auparse hasta la primera posición colarse entre los concursantes que más dinero se han llevado en el programa, dejando fuera del top-10 a Manolo Romero y a Antonio Ruiz.

Rosa, antes de completar El Rosco. Pasapalabra

El primero de ellos escribió su nombre en la historia de Pasapalabra al convertirse en el primer concursante en llevarse más de un millón de euros (1.023.000); mientras que el segundo, 'solo' se llevó 1,1 millones de euros (1.164.000) el 19 de diciembre de 2017 (por aquel entonces, Pasapalabra se emitía en Telecinco y estaba presentado por Christian Gálvez).

Rosa ya dijo tras llevarse el bote que invertiría parte del dinero ganado en recorrer Argentina junto a su familia.

Además, EL ESPAÑOL ha podido hablar con todos los ganadores del bote para que nos cuenten en qué invirtieron el dinero conseguido en el concurso, que destinaron a diferentes finalidades, pero que, sobre todo, les sirvió para tener un colchón económico con el que no contaban cuando comenzaron su andadura en Pasapalabra.

Entre todos ellos acumulan más de 18 millones de euros ganados (18.209.000), a lo que habría que sumar lo ganado por la gallega, que ascendería la cifra a casi 21 millones de euros (20.925.000) lo que se han llevado los máximos ganadores del programa.

Los récords de Rosa

Tras 307 duelos entre Rosa Rodríguez y Manu Pascual, la balanza se inclinó del lado de la gallega, que se llevó este jueves 6 de febrero, el bote más alto de la historia de Pasapalabra con 2.716.000 euros.

En total, Manu ganó 120 veces y Rosa, en 96 ocasiones, empatando en 91 programas. Además, la concursante se quedó en dos ocasiones en 24 aciertos, a solo una letra del premio.

A 3 segundos de quedarse sin tiempo Rosa acertó la última letra. "Con la M, apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP", le preguntó Roberto Leal. La gallega contestó 'Earl Morrall', llevándose todo el dinero.

Rosa, en Pasapalabra.

A lo largo de su paso por el concurso de Antena 3, Rosa siempre ha confesado que es una enamorada de la cocina, admitiendo que su sueño es hacer quesos y explorar más el mundo de las masas (panes, pizzas, dulces), algo que quizá le venga de familia, ya que su padre era pizzero.

Además, le gustaría estudiar la carrera de Psicología, algo que lleva posponiendo durante muchos años y que ahora, con el dinero del bote, tiene un buen colchón económico para afrontar ese sueño.

Tras la celebración del bote, y todavía temblando de los nervios después de su triunfo, la gallega le confesó a Roberto Leal que, a pesar del dinero ganado iba a seguir trabajando como profesora: "Voy a continuar dando clases, pero sin la presión económica. Me dedico a eso porque es mi vocación, no por dinero".

Tras hablar con su hermana Alejandra, añadió un nuevo destino a parte del dinero: "Le prometí a mi tía, que la última vez que la vi fue el día que entré en Pasapalabra, que si me llevaba el bote haríamos un viaje recorriendo Argentina, pero lo haré con mi hermana, con mi madre…".

Hay que recordar que de los 2.716.000 euros del premio, tras pasar por Hacienda le quedarán 'limpios' a Rosa 1.377.000 euros. La Agencia Tributaria reclamará a Rosa dos partes diferenciadas de su premio.

La Ley del IRPF establece en su artículo 101.7 que los premios obtenidos por participar en concursos están sujetos a una retención del 19%, que en este caso aplica directamente la productora del programa, actuando como intermediaria y abonando esa cantidad a la Agencia Tributaria.

En su primera tributación la retención inicial será de 516.040 euros, por lo que la gallega recibirá 2.199.960 euros.

Pero como este tipo de premios se consideran ganancias patrimoniales no derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales, deben integrarse en la base imponible general de la declaración de la renta, por lo que en este tramo se tienen en cuenta todos los ingresos del ejercicio, no solo el premio de Pasapalabra.

El porcentaje final depende tanto de la comunidad autónoma de residencia como del nivel total de ingresos, siguiendo los tramos progresivos del IRPF.

En el caso de Rosa, que tributa en Barcelona al vivir allí, se aplican los tipos máximos para cantidades que superan los 300.000 euros: el 24,5% en el tramo estatal y el 25,5% en el tramo autonómico.

Por ello, su segunda tributación, sumando ambos porcentajes, será de 1.339.210 euros (654.870 euros correspondientes a la parte estatal y 684.340 euros a la parte autonómica).

Así que, tras completar la declaración, el premio neto que finalmente conservará Rosa será de aproximadamente 1.377.000 euros.

Rafa baja un puesto

El 16 de marzo de 2023 Rafa Castaño se posicionó en el primer lugar de la clasificación de ganadores de Pasapalabra al vencer a Orestes Barbero y llevarse más de dos millones de euros (2.272.000).

El periodista se convirtió aquel día en el concursante que más dinero se había llevado en Pasapalabra hasta semana, que ha sido superado por Rosa.

Rafa Castaño en Pasapalabra.

"El único capricho que me he permitido ha sido alquilar una casa en Madrid, fíjate cómo está este país... Es una ciudad carísima y con un bote no te da para comprarte una casa, pero me he podido permitir un alquiler. Ha sido una suerte porque vivir en Madrid es complicado", nos contó el sevillano.

Que también destinó parte de lo ganado en cursos de Inteligencia Artificial, dedicándose más a estudiar y a formarse. "No he tenido grandes gastos, realmente lo he invertido un poco diversificado porque no soy un tipo de gustos caros".

"Eso sí, el dinero del premio de Pasapalabra me permitió, por ejemplo, el poder ir a una tienda a comprarme ropa sin mirar el precio o ir a comer donde me diera la gana", reconoce.

"Quería invertir el dinero en mi formación porque deseaba un trabajo. La vida es muy bonita con el premio, pero pensaba que cuando tuviera 70 años, se me hubiera acabado el dinero y no hubiera cotizado… He preferido invertirlo a largo plazo y sin pensar mucho en ello", apunta.

El primero en superar los 2M

El primer día en el que Eduardo Benito se enfrentó al Rosco de Pasapalabra en Antena 3, el 8 de mayo de 2006, el madrileño logró acertar las 25 letras y se llevó el segundo bote más alto jamás entregado en el concurso, que por aquel entonces presentaba Jaime Cantizano, con 2.190.000 euros.

20 años después, Benito sigue con su vida normal como charcutero y salchichero en su tienda de embutidos gourmet, atendiendo a los clientes.

Eduardo Benito en Pasapalabra de 2006.

Unos le reconocen, pero otros no saben que es historia del concurso más visto de la televisión, ya que el primero en superar los dos millones de euros de premio en Pasapalabra.

El concursante tuvo muy claro desde que se llevó el premio a qué iba a destinar parte de lo ganado: "Invité a mi familia a Disneyland París para celebrarlo todos juntos".

Tras esas vacaciones, el resto de dinero fue destinado "sobre todo invertir. Compramos dos pisos, sin precipitarnos y pensándonoslo mucho".

"El resto pues ahí sigue, en fondos, tengo la suerte de tener unos amigos que son gestores bancarios y les dejo que lo muevan con total confianza", comenta el charcutero.

Benito recuerda que "Hacienda se quedó con más de 1.000.000 euros del premio, por suerte lo pudimos dividir el pago en dos plazos".

David Leo

En octubre de 2016, David Leo logró ganar en Pasapalabra 1.868.000 euros, consiguiendo ser el concursante que más dinero se ha llevado en el concurso en su etapa de Telecinco, y el tercero de los 24 años de emisión del programa.

David Leo en Pasapalabra.

"Nunca he sido una persona de muchos gastos, ni me gustan los lujos, pero sí que he podido comprarme una casa, que eso es un alivio, y algún viajecito me he pegado (risas)", comenta el malagueño sobre el destino del dinero.

Leo reconoce que tras triunfar en Pasapalabra, siguió haciendo una vida muy parecida a la que había hecho antes de presentarse al concurso, pero con bastante más tranquilidad por ese colchón económico.

El malagueño formó parte del equipo de cazadores de El Cazadorjunto a Erundino Alonso, Ruth de Andrés, Lilt Manukyan y Paz Herrera en Televisión Española.

El primer ganador

Fue toda una revolución. El triunfo de Pablo Díaz el 1 de julio de 2021 en Pasapalabra no solo entró en la historia del concurso por ser uno de los más altos (1.828.000 euros), sino que también fue el primero que se entregó en la nueva etapa del programa en Antena 3, con Roberto Leal al frente.

Pablo Díaz, en 'Pasapalabra'. Atresmedia

El tinerfeño invirtió el dinero en trasladarse a vivir a Madrid, comprarse una casa e independizarse: "A mi edad es algo que, por desgracia, es impensable para la mayoría de jóvenes a menos que ganes el bote de Pasapalabra, así que me considero muy afortunado", apunta el concursante.

"También hice un máster en Amsterdam sobre violín. El resto lo tengo ahorrado como colchón para un futuro y para tener la tranquilidad de poder seguir estudiando los próximos años sin vivir con una preocupación económica constante", añade.

Aunque parte del premio también lo destinó a algún capricho: "No soy en absoluto una persona de grandes gastos y lujos, nada derrochador".

"Es verdad que me he dado también algún pequeño antojo como un viaje o dos consolas Nintendo, una Switch y la 64, porque me gustan mucho los videojuegos y hago streams en Twitch con juegos de Super Mario".

"Lo que no me he comprado, y eso que es mi pasión, es ningún instrumento musical porque estoy muy contento con mi viejo violín, ya que, a pesar de los años que tiene, lo tengo hecho a mí y no lo cambio".

"A mis padres les hice el mejor regalo que les podía hacer que es independizarme y que no tengan que aguantarme más en casa", dice entre risas.

"Ahora en serio, creo que a mis padres les he quitado una gran preocupación de encima con el tema al tener un buen colchón económico propio y que ellos no tengan que estar pendientes en ese aspecto. Es una gran tranquilidad", asegura Pablo.

Último ganador del bote

Óscar Díaz se llevó el bote de Pasapalabra el 15 de mayo de 2024, logrando uno de los premios más altos entregados por el concurso con 1.816.000 euros, solamente superado por otros históricos como Rosa Rodríguez, Rafa Castaño, Eduardo Benito, David Leo y Pablo Díaz.

Óscar, en 'Pasapalabra'.

Ese premio ganado en Pasapalabra más sus ingresos por su trabajo como jefe de prensa de torneos de golf han hecho que Óscar tenga una vida tranquila e invierta el dinero en diferentes proyectos.

"No hemos hecho gastos sustanciales, más allá de algún viaje y de las celebraciones que hemos hecho con familia, amigos y equipo del programa. Además, empecé a concursar en Pasapalabra justo después de mudarnos de piso, en septiembre de 2023, y hemos aprovechado para hacer algunos retoques y adecentarlo una pizca más", comenta.

Admite que de vez en cuando se enreda un poco en distintos ámbitos, como el de la música, porque "de eso no nos libramos nadie. Me considero un privilegiado y procuro tenerlo bien presente".

"A veces, haciendo cosas absolutamente mundanas y normales como dar un paseo o estar leyendo un libro en casa, me obligo a pensar en el tremendo lujo que supone poder disfrutar de cosas así siempre que me apetezca".

Juan Pedro Gómez

El paro y la necesidad por mantener a su familia fueron las motivaciones principales por las que Juan Pedro Gómez se pusiera a preparar su participación en Pasapalabra de una forma concienzuda.

Juan Pedro Gómez Pasapalabra 2013.

El ciudadrealeño solía estudiarse el diccionario cuando trabajaba como gruista, así que esa formación y las horas de estudio posteriores hicieron que se llevara 1.674.000 euros el 18 de julio de 2013 en el concurso que se emitía, por aquel entonces, en Telecinco.

Lo primero que hizo el Juan Pedro fue viajar, le regaló a su familia un crucero por el Mediterráneo. De lo que quedó, le compró un coche nuevo a su mujer, "que ya necesitaba un cambio y, con la ayuda del bote, lo hicimos antes de lo esperado".

Por último, como casi todos los ganadores del bote de Pasapalabra, invirtió otra parte del dinero en una casa. No obstante, no se compró una nueva, sino que se quitó la hipoteca de la que ya tenía.

"Pero no de golpe porque fiscalmente te penalizan, así que lo pagué en cuatro o cinco años por el límite de dinero que puedes abonar sin que te perjudique a la hora de hacer la declaración de la renta", afirma Gómez.

"Hubo gente que me dijo que montara un negocio con el dinero, pero no lo vi claro. Lo metí en el banco y ahí lo tengo. Antes lo ponías a plazo fijo y te daban un interés, pero ahora es que ni eso, encima te cobran comisiones por tenerlo ahí. Hasta que no vea algo claro dónde invertirlo, de momento, prefiero dejarlo en el banco", explica.

Fran González

Fran González se llevó el 22 de enero de 2019 en Pasapalabra un bote de 1.542.000 euros. "Lo primero que hice con el dinero fue comprar dos pisos, siendo uno de ellos mi domicilio actual. También empleé parte del dinero en nuestra empresa familiar, que se dedica al ahorro energético y a instalaciones de placas solares", comenta el biólogo asturiano.

"Apostamos por el ahorro energético porque es lo más puntero que hay hoy en día y porque queremos que todos nuestros clientes paguen lo menos posible teniendo el mejor rendimiento energético. Nuestra empresa se llama Ledastur", explica.

Otra parte del premio "la repartí entre mis dos hermanos para que pudieran mejorar su calidad de vida. También anulé la hipoteca que estaban pagando mis padres, me compré un coche y todavía queda un buen pellizco para futuras necesidades, viajes, estudios…".

Eso sí, Hacienda se quedó parte del premio, un total del 48% del importe.

"Fueron unos 700.000 euros aproximadamente. La verdad es que es una pregunta recurrente y yo siempre contesto lo mismo: para mí, ir a Pasapalabra fue un regalo en sí mismo, y encima tuve la gran suerte de ganar una cantidad enorme de dinero que ha aliviado la economía familiar que, bien administrada, puede durar prácticamente toda la vida", asegura Fran.

Tras ganar el bote de Pasapalabra terminó un Máster de Virología y después le dio tiempo a hacer un viaje a Grecia y otro por Centroeuropa y Polonia.

César Garrido

Hace 12 años, César Garrido alcanzó la gloria en Pasapalabra. El 24 de febrero de 2012, el concursante logró completar las 25 palabras del Rosco contestando a las preguntas de Christian Gálvez y se llevó el bote del programa: 1.524.000 euros.

Cesar Garrido.

Aquel día, lo primero que hizo fue raparse la cabeza como había prometido al presentador si lograba el bote, y llamó a Esther, su madre, para informarle de que, a partir de ese día, su vida cambiaría por completo al haber ganado tal cantidad de dinero: "Me dejas sin respiración", admitió ella al conocer la noticia.

"Hacienda se quedó aproximadamente la mitad, y de lo que me quedó, preferí no arriesgar demasiado y asegurar el dinero para el futuro, aunque, como a casi todo el mundo, acontecimientos como la pandemia o la guerra han hecho mella en mis inversiones".

El concursante sigue viviendo en Cuenca, donde continúa siendo un gran fan tanto de Pasapalabra como de Saber y Ganar, los dos concursos en los que ha participado y a los que ha vuelto en más de una ocasión para rememorar viejos tiempos.

"Estoy disfrutando de una vida sencilla y tranquila, dedicado a mis aficiones como la gastronomía, el cine, la música y los deportes, sobre todo el baloncesto, que me encanta", comenta.

Paz Herrera

La siguiente en el ranking es la cántabra Paz Herrera, que formó parte del equipo de El Cazador en Televisión Española junto a otros concursantes históricos como Erundino Alonso (exmiembro de Los Lobos de ¡Boom!), Ruth de Andrés (campeona de Saber y ganar), Lilt Manukyan (única concursante cuya lengua materna no es el español que se ha hecho con el bote de Pasapalabra ganando 318.000€) y Orestes Barbero.

Paz Herrera, en Pasapalabra.

Paz se llevó el 27 de mayo de 2014 en Telecinco el bote de Pasapalabra con 1.310.000 euros: "En Cantabria tributé más de la mitad del premio (un 54%) y una amiga de Torrelavega bromeaba conmigo diciéndome que el edificio de Hacienda de esa localidad lo habían construido con el dinero de mi premio", recuerda entre risas.

La arquitecta de profesión y cazadora de concursantes en la actualidad, lo primero que hizo con el dinero del premio fue regalarle un viaje a su familia para celebrar el cumpleaños de su padre.

"Soy una persona que no tiene grandes gastos, pero en 2014 mi padre cumplía 80 años y en agosto invité a toda la familia (mis tres sobrinas, mi hermana, mi cuñado y mis padres) a un viaje por Grecia, hicimos un crucero… En eso fue en lo primero que me gasté el dinero del premio", apunta.

"Tengo carnet de conducir, pero no tengo coche propio, no tengo joyas… y hasta octubre de 2021 no me compré un piso en Torrelavega. Y fue siete años después de ganar el bote…"

"Lo hice porque surgió la ocasión al conocer al vendedor, pero el piso está muerto de risa porque necesita reforma. Siempre he vivido de alquiler y lo sigo manteniendo, aunque también estoy ahora mucho con mis padres que son muy mayores. Estoy medio de cuidadora, medio en Madrid grabando El Cazador", añade.

Manolo Romero y Antonio Ruiz

Por 'culpa' de la victoria de su amigo Óscar, Manolo Romero se quedó fuera del top-10 de ganadores de Pasapalabra, bajando al 11º puesto (con el triunfo de Rosa ha bajado al 12º).

Antonio Ruiz en Pasapalabra.

Pero el jerezano también está en la historia del concurso, ya que fue el primer participante en llevarse un millón de euros. Lo hizo el 17 de marzo de 2004, cuando el concurso se emitía en Antena 3 y lo presentaba Silvia Jato.

"Al ganar el bote Pasapalabra comencé a contar con un dinero que no tenía, sobre todo para el negocio que yo regento, la librería El Laberinto, que tengo desde hace varios años, donde hice una gran inversión".

"Me compré un local mucho mayor y también una casa en el mismo edificio, que es donde vivo actualmente", explica Manolo sobre el destino de gran parte del dinero que ganó en el concurso.

El que se ha quedado fuera del top-10 por 'culpa' de Rosa ha sido Antonio Ruiz. El 19 de diciembre de 2017, el murciano se llevó 1.164.000 euros del bote acumulado en Pasapalabra.

Por aquel entonces, el concurso se emitía en Telecinco y estaba presentado por Christian Gálvez.

En febrero de 2023, el presentador madrileño y el concursante se volvieron a encontrar en un plató de televisión, en el concurso 25 palabras, donde Antonio volvió a alzarse con la victoria, ganando un bote de 50.000 euros.

"Invertí el dinero de Pasapalabra en el bienestar de mi hija. Fueron años muy erráticos profesionalmente. El dinero sirvió para que mi hija de mayor fuera libremente lo que quisiera. Y como capricho personal… Gasté parte del dinero en instrumentos musicales que no me había podido permitir hasta entonces ya que soy músico", recuerda el murciano.

Eso sí, la llegada de tanto dinero no le cambió la vida a corto plazo porque "hasta marzo de 2018 no recibí el dinero. Vivía de la ayuda de una de mis hermanas porque estaba en paro mientras la gente me creía millonario. Después llegó la tranquilidad al ingresar el dinero del bote".

El murciano volvió al plató de Pasapalabra en la nueva etapa de Antena 3, disputando el especial Copa de Maestros, donde ganó 50.000 euros al vencer a Susana García en la final.

"Primero me enfrenté en cuartos de final a Eduardo Benito, en semifinales a Juan Pedro Gómez, y en la final a Susana, que es una concursante magnífica y mejor persona. El dinero lo destiné a comprar con mi pareja una autocaravana, algo que recomiendo a todo el mundo y, si tienen niños pequeños, más todavía", aconseja Antonio.