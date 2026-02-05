El infierno del niño de 5 años entregado por su padre en una fiesta 'chemsex' con 10 hombres en Lille: "Hubo actos de tortura"

Roza lo sórdido. Un acto execrable. Día de San Valentín. Diez hombres contra un niño. Ellos, de entre 29 y 50 años. Él, de únicamente cinco. El horror vivido durante cuatro largos y agónicos meses por esta víctima de sumisión química y violación ha conmocionado a la ciudad francesa de Lille. Y al mundo entero.

Según han publicado varios medios franceses a raíz de la revelación de la Fiscalía de Lille, una decena de hombres agredieron sexualmente a un niño de cinco años. Y todo, bajo el beneplácito de su padre, que además es uno de los diez detenidos por esta causa.

Los hechos, a pesar de haberse prolongado desde noviembre de 2024 hasta febrero de 2025, se centran en la noche del 14 de febrero del pasado año, el día de los enamorados.

Violación al padre

La "fiesta incomprensible" fue organizada, según el diario Le Figaro, en un alojamiento de Airbnb por "una pareja gay casada", a los que califican de "personas sin problemas", sin antecedentes penales, bien integrados socialmente y dueños de pequeños negocios en la ciudad de Lille.

El resto de implicados en la trama se conocieron a través de redes sociales y páginas web de citas como Grindr. Tal y como informa el rotativo francés, se celebraron varias fiestas de esta índole, pero hasta el momento no se han reportado más víctimas menores de edad. Pero lo cierto de este caso es que presenta una especial particularidad.

El fiscal de Lille, Samuel Finielz, indicó que al padre del niño de cinco años violado también le drogaron y agredieron sexualmente la misma noche, la del San Valentín de 2025.

"Animales domésticos" implicados

El 15 de febrero, al día siguiente de lo sucedido, fue cuando se denunció el caso. El niño fue hospitalizado tras las lesiones sufridas. El Ministerio Público de Lille indicó que la víctima fue "sometida a violencia sexual agravada por el consumo de sustancias químicas".

Las autoridades francesas incautaron numeroso material informático, donde aparecían las agresiones sexuales, dado que se grabaron y difundieron por redes sociales. Una fuente cercana a la investigación relató a Le Figaro que se encontraron pruebas de "zoofilia, pedofilia, actos de tortura y barbarie". "Esto va más allá de lo sórdido", agregó.

"Este es un caso horrible; nunca había visto nada igual. No veo cómo la situación podría empeorar. Lo que ocurrió esa noche es insoportable", apostilló la misma fuente. "Trajo a su hijo para que lo violaran", zanjó.

La droga utilizada, atendiendo a lo publicado por RTL, es 3-MMC, una sustancia química con efectos estimulantes y euforizantes, similares a la anfetamina o a la cocaína, a otras psicoactivas, como el MDMA o éxtasis.

Todos los implicados en este caso se encuentran en prisión provisional, a excepción del padre del damnificado y otro sujeto, que se suicidó.

Además, un camionero natural de Alsacia de 30 años ingresó en prisión al recibir varios vídeos de aquella horrenda noche. La Fiscalía de Lille indicó que este varón no estuvo presente en esos encuentros, sino que fue receptor del material audiovisual.

Fue apresado en Estrasburgo antes de ser enviado a Lille. Se le acusa, además de la tenencia de material pornográfico, de no avisar a las autoridades por los hechos cometidos. Se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión.

Suicidio en prisión

En junio del pasado año, uno de los dos hombres que organizó la presunta fiesta se suicidó en la celda en que ingresó. El sujeto "no pudo soportar" la gravedad de los actos cometidos y su posterior repercusión.

Se ahorcó en su celda el 21 de junio de 2025. Se enfrentaba a una cadena perpetua. El resto de sospechosos serán interrogados en los próximos días, según el medio Dernieres Nouvelles d'Alsace, por el juez de instrucción a cargo de la investigación.

El padre del niño estaba separado de la madre. Ahora, se le ha suspendido la patria potestad y el joven permanecerá junto a su progenitora.

La víctima, de 5 años, ha sido puesta al cuidado de su madre, de quien el padre se había separado meses antes de que ocurrieran los actos. El niño recibe una atención especializada. Los derechos de visita del padre también se le han visto suspendidos.

Vista atrás al 'caso Pelicot'

Hace un año, se juzgaba a las decenas de hombres implicados en el caso Pelicot, otro de los sucesos más mediáticos que enmudeció a la población y dio la vuelta al mundo.

Multitud de varones agredieron sexualmente a Gisele Pelicot, de nuevo, con el beneplácito de su marido, Dominique Pelicot. Estaba inconsciente y este le administraba las drogas a su mujer.

También saltó a la palestra mediática el proceso judicial que arrinconó a Joel Le Scouarnec, el cirujano francés acusado de agredir sexualmente a centenares de pacientes durante décadas.

Aprovechaba la sedación durante las operaciones para agredirlas sexualmente, ya sea en hospitales públicos o en clínicas privadas. Tanto Pelicot como Scouarnec fueron condenados a la máxima pena, 20 años de prisión.