La locura en Lidl por la rebaja del 20 % de una chaqueta ideal para este invierno: el abrigo vale menos de 13 euros

Los supermercados Lidl vuelven a competir con sus precios, ajustando una de sus prendas que más interés ha generado entre los compradores: la chaqueta ligera para hombre a 12,99€.

Cada día son más los consumidores que valoran cada euro y buscan prendas versátiles y asequibles.

El abrigo de Lidl se fabrica con material reciclado, lo que añade un punto de interés para quienes prestan atención a aspectos ambientales al seleccionar la ropa.

Captura de pantalla 2026-01-27 165526

Cuenta con un exterior repelente al agua, que protege de lloviznas y condiciones cambiantes, opción práctica de entretiempo o capa adicional.

Su diseño incorpora un cuello alto para mayor cobertura y un corte que permite usarla sobre otras prendas sin resultar voluminosa. Están disponibles en dos colores: negro y verde oscuro.

Esta rebaja convierte a la prenda en una opción que puede interesar tanto a quienes buscan reforzar su armario sin invertir demasiado, como a quienes necesitan una capa extra fiable. Si no te quieres quedar sin la tuya en estos días de frente frío, puedes conseguirla en los supermercados Lidl por tan solo 12,99 euros.