Los guardias civiles duermen con uniforme contra el frío y se duchan sin agua caliente en las academias de Baeza y Aranjuez

Una imagen de archivo de la Academia de Baeza de la Guardia Civil. Europa Press

La borrasca ‘Leonardo’ vuelve a poner de manifiesto la “situación crítica" que atraviesan los centros de formación de la Guardia Civil en Baeza (Jaén) y Aranjuez (Madrid).

La asociación profesional JUCIL denuncia que "la falta de inversión estructural" y "el mantenimiento deficiente" ha convertido las citadas academias “en escenarios de precariedad”. De hecho, los alumnos sufren temperaturas extremas y carencias de servicios básicos en uno de los inviernos más fríos y lluviosos que se recuerdan en nuestro país.

En Andalucía, la Aemet ha emitido un aviso rojo por precipitaciones de hasta 250 litros por metro cuadrado y fuertes rachas de viento. De forma que los miembros de la Academia de Baeza estarán expuestos a temperaturas mínimas de hasta 8 grados centígrados.

“El sistema de climatización sufre averías constantes”, tal y como denuncian en Justicia para la Guardia Civil (JUCIL). "Las tuberías sufren roturas”. “Esta situación se ha vuelto insoportable tras la vuelta de la Navidad, coincidiendo con los fuertes temporales de frío que han azotado la zona y que han convertido las camaretas en auténticos frigoríficos”.

El panorama es tan “grave” que los alumnos se ven obligados a dormir con el uniforme puesto, a usar sus propias mantas y a tirar de bolsas de agua caliente para combatir las bajas temperaturas en las camaretas donde están sus camas, “sin condiciones mínimas de habitabilidad”.

Estado de unas obras en la Academia de Baeza. Cedidas

Los enchufes de las camaretas “están capados” para limitar el consumo de electricidad, impidiendo la recarga de móviles o de tabletsa, debido a que “el sistema de abastecimiento eléctrico no tiene suficiente capacidad” y "se producen apagones", según denuncia JUCIL. “Los alumnos ni siquiera pueden conectar radiadores para calentar sus estancias”.

De forma que pasan frío por la noche y tienen que recurrir a los enchufes de los pasillos para recargar la batería de cualquier dispositivo. Las instalaciones de Baeza datan de 1988 y JUCIL sostiene que "no admiten reparaciones puntuales de averías; se precisa una reforma integral y profunda que adapte el centro a los estándares de seguridad del siglo XXI".

La Academia de Oficiales de Aranjuez no ofrece mejor panorama que Baeza. “Los alumnos sufren la falta de agua caliente desde el pasado mes de diciembre, en una situación que aunque en un principio parecía ser cuestión de días, se ha complicado gravemente, tras denegarse la compra de una caldera nueva”, según lamenta JUCIL.

Por poner un ejemplo gráfico, en el mes de enero, con episodios de nieve y temperaturas de 2 grados centígrados en Madrid, “los alumnos deben ducharse con agua fría tras sus jornadas de instrucción y deporte”.

La única alternativa que tienen los futuros oficiales para disfrutar de algo tan básico como una ducha de agua caliente, les obliga a desplazarse hasta el polideportivo. Pero allí “apenas hay 8 duchas para grupos de 50 o más alumnos”.

Además, se arriesgan a que el agua caliente del gimnasio se haya agotado, de forma que muchos se ven obligados a darse otro paseo a la intemperie, de vuelta a las camaretas, “para ducharse con agua gélida” en pleno invierno.

Estas carencias contrastan con la certificación de calidad en la excelencia de la formación, gestión de eventos, conocimiento e investigación que han recibido las instalaciones de Aranjuez en años anteriores.

La Academia de Oficiales de Aranjuez. Guardia Civil

JUCIL ha presentado un escrito ante el Ministerio del Interior donde achaca “la responsabilidad” de la situación que sufren las academias de Baeza y Aranjuez, a los “estamentos superiores” de la Dirección General de la Guardia Civil.

Esta asociación profesional recuerda que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga al Ministerio a pasar de una política "de parches", a una política de "verdadera renovación", y para ello es necesario promover "partidas presupuestarias ambiciosas para infraestructuras", con el objetivo de "paliar el sufrimiento de los alumnos".

En el caso de la Academia de Baeza, JUCIL reclama la “reparación urgente” de la climatización, del sistema de abastecimiento eléctrico y del agua caliente sanitaria, ofreciendo como alternativa “sistemas portátiles mientras duren las obras” de reparación.

En cuanto a la Academia de Oficiales de Aranjuez, se pide en el escrito dirigido a Interior que se garantice un servicio básico de duchas, ya que es "inadmisible" prolongar la situación seis semanas más, a la espera de que culmine el proceso de licitación mientras el país enlaza una borrasca tras otra.