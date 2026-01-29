Carmona, el español de origen dominicano a la fuga tras violar a su novia de 15 años en Madrid, cazado por el ICE en EEUU

Cuando se cumple casi un mes de las redadas antiinmigración que azotan la ciudad de Mineápolis, en Minnesota, la Administración Trump descabezó el ICE, la patrulla fronteriza, relevando al comandante Greg Bovino.

Pero antes de que se produjera ese cambio en la cúpula del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, los agentes fronterizos detuvieron a Joel Carmona Roa, un ciudadano de origen dominicano y nacionalizado en España, y reclamado por las autoridades españolas por un delito de agresión sexual.

Según desvelan fuentes policiales a EL ESPAÑOL en exclusiva, Carmona Roa violó a su pareja, 12 años menor que él, hace tres años en Madrid, en 2023. Unos hechos por los que el grupo de Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) investigó a Carmona hasta que huyó a Estados Unidos.

Novia de 12 años menos

Todo sucedió en el centro de Madrid. Ella tenía 15 años; él, 27. La joven denunció los hechos ante la Policía Nacional. Los agentes de la UFAM, a través de sus investigaciones, consiguieron enviar a Joel Carmona Roa a juicio, pero este nunca acudió a sede judicial, concretamente, a la Audiencia Provincial de Madrid. Sobre él pesa una petición de condena de 12 años de prisión.

Tenía el requerimiento fijado para principios de 2025. Además, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de fuentes de máxima solvencia, tenía antecedentes previos por malos tratos. Ahora, está pendiente de ser extraditado a España tras su captura por los agentes del ICE.

Detenido por el ICE

Los agentes aduaneros de Trump arrestaron a Carmona Roa el pasado 11 de enero del presente año, tal y como publicó el propio ICE en su cuenta de X, aunque publicaron la nota el 24 del mismo mes.

INTERNATIONAL FUGITIVE WANTED FOR CHILD SEXUAL ASSAULT ARRESTED



ICE Newark arrested Joel Carmona Roa, an illegal alien from the Dominican Republic and citizen of Spain who is wanted in Spain for sexually assaulting a child.



He entered the U.S. through the Visa Waiver Program… pic.twitter.com/u9VUcLm2o5 — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) January 24, 2026

A bombo y platillo y en letras mayúsculas anuncian su detención: "FUGITIVO INTERNACIONAL BUSCADO POR AGRESIÓN SEXUAL A UN NIÑO ES ARRESTADO. ICE Newark arrestó a Joel Carmona Roa, un inmigrante indocumentado de la República Dominicana y ciudadano español, quien es buscado en España por agredir sexualmente a un menor".

EL ESPAÑOL ha podido confirmar que la agresión sexual cometida fue a su novia, una chica de 15 años. Los policías fronterizos subrayan que ingresó en Estados Unidos "a través del Programa de Exención de Visa" el pasado 12 de julio de 2024.

Fue detenido el 11 de enero en Woodbridge, en el estado de Nueva Jersey, durante un operativo dirigido.

Objetivo: de vuelta a España

Fuentes policiales comentan a este periódico que el objetivo primordial es traer a Joel Carmona Roa de vuelta a España para que cumpla la condena. Los agentes de la Sección de Localización de Fugitivos están a la espera de que las autoridades estadounidenses expulsen al hispanodominicano y cumpla condena en España.

El caso de Joel Carmona Roa no es una excepción para las autoridades españolas. Desde que la política migratoria del huésped de la Casa Blanca irrumpió en zonas como Mineápolis, la Policía Nacional ha recibido más avisos de EEUU como este.

"Hubo otro caso de una persona reclamada por un delito de trata de seres humanos y lo devolvieron a su país, que no tenía acuerdo de extradición con España. Le regalaron la libertad al no traerle aquí", aseguran fuentes policiales a este diario.

La noticia estalló como la pólvora en los medios de Nueva Jersey. El New Jersey 101.5 publicó el arresto de Carmona. Trataron de contactar con los agentes del ICE para conocer más detalles sobre el detenido, pero no obtuvieron respuesta.

Dos días después, los agentes aduaneros apresaron al hondureño Avilio Noel Salazar Martínez, un presunto extorsionador de empresas y numerosos transportistas en su país, según publicó La Prensa.

Red de fugitivos

La Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional, la unidad policial que espera detener a Joel Carmona Roa próximamente cuando lo envíen a España los estadounidenses, utiliza la Inteligencia Artificial (IA) para construir diferentes perfiles de sus buscados para cubrir todas las posibilidades.

Una técnica que ya utilizaron con Juan Herrera Guerrero, más conocido como El Monje, un fugitivo buscado por la agresión sexual a una niña cuando este se hizo pasar por policía.

Él, en compañía de otro individuo, puso a las dos menores contra la pared y comenzaron a realizarlas tocamientos, con la excusa de un presunto "cacheo" policial, tal y como adelantó EL ESPAÑOL hace escasos meses.

En el punto de mira

El ICE está últimamente en el punto de mira debido a sus controvertidas actuaciones. Saltaron al ojo mediático con la muerte a tiros de Renée Good, una ciudadana de 37 años abatida por estos agentes en la ciudad de Mineápolis, del estado de Minnesota.

Días después, el país se vio sumergido en una espiral de manifestaciones en contra de la policía fronteriza. Además, también dejaron otra víctima mortal, Alex Pretti, un médico de cuidados intensivos.

Alex Pretti, el joven enfermero asesinado por los agentes migratorios en Minnesota este sábado. Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos.

Estaba grabando las redadas del ICE cuando los agentes abrieron fuego contra él hasta en cinco ocasiones. Y quien hasta hace escasos días lideraba al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas era Greg Bovino, un comandante al que acusaban de vestir como la guardia personal de Hitler, las SS, por su atuendo.