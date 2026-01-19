Una niña de seis años pierde a sus padres, a su hermano y a un primo en el choque de Adamuz: pasó la noche con la Benemérita

Es la única superviviente de la familia. Tras confirmarse los fallecimientos de Pepe Zamorano, Cristina Álvarez, Pepe Zamorano hijo y Félix Zamorano, la realidad se torna aún más dura en Punta Umbría (Huelva) cuando se sabe que la hija del matrimonio, de apenas seis años, acaba de perder a sus padres, su hermano y su primo.

Los cinco miembros habían acudido a la capital para pasar un fin de semana en familia, y disfrutar de los últimos coletazos de Navidades y de su regalo de Reyes: las entradas para el musical de El Rey León. Pero en la tarde del domingo, el viaje llegaba a su fin.

Pusieron rumbo de vuelta a su casa en Aljaraque, pero el tren Alvia en el que viajaban fue sorprendido por los restos de un Iryo descarrilado a la altura de Adamuz (Córdoba), cobrándose la vida de cuatro de los cinco integrantes de la familia y dejando completamente sola a la pequeña, que pasó la noche custodiada por la Guardia Civil a la espera de la llegada de su abuela.

Tras el impacto, la menor se encontraba bien y sólo tuvo que recibir tres puntos de sutura y ahora se encuentra recuperándose en un hotel de la capital cordobesa junto a su abuela.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández, ha sido quien ha dado los detalles de la trágica noticia. En un primer momento, existía la esperanza de que el niño ingresado en el hospital fuera uno de ellos y estuviera a salvo, pero finalmente se comprobó que no era así.

Por su parte, Juan Barroso, primo de Pepe Zamorano —el padre de la familia—, ha expresado su malestar frente al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Ha denunciado que no estaban recibiendo la información necesaria por parte de las autoridades. "Nos están mareando", explicó en el programa En boca de todos.

Miembros de la familia Zamorano.

"Soy la única persona que tiene a cuatro familiares desaparecidos; los demás solo buscan a uno", lamentó. También contó que había recorrido hospitales de Jaén, Úbeda y Córdoba, pero que en todos le negaron información por no ser familiar directo.

Barroso añadió que la hija de su primo, una niña de seis años, se encuentra fuera de peligro. "Tiene algunos puntos en la cabeza, pero pudo salir por su propio pie", aseguró.

Una familia conocida

La familia, natural de Punta Umbría pero residente en Aljaraque, era muy conocida en el municipio costero por tener una tienda de moda infantil en la calle Ancha, La Flamenca Moda Infantil, según ha publicado el diario Huelva24.

Además, el alcalde de la localidad ha informado en una entrevista a Canal Sur que estaba muy relacionada también con el sector pesquero por parte de la madre, Cristina Álvarez, quien era conocida por el gran público por su participación en el programa televisivo Yo soy del sur.

"En fin, gente muy conocida, algo muy triste, y Punta Umbría está completamente consternada", reconocía el regidor, que en el momento de la entrevista se desplazaba a Córdoba para acompañar a la familia.

El consistorio ha decretado tres días de luto oficial. Punta Umbría ha sido una de las localidades que ha celebrado en la mañana de este lunes un minuto de silencio por las víctimas y afectados por el trágico accidente.