El milagro de Eva: compró un billete con plaza en un vagón del Iryo que descarriló en Adamuz y nunca llegó a subir al tren

El asiento 6A del coche ocho del Iryo que descarriló en Adamuz (Córdoba) iba vacío. En él debía ir sentada Eva, una pasajera que no llegó a coger el tren que partió desde la estación María Zambrano de Málaga con destino a Atocha, Madrid.

Eva no accedió al tren que salía a las 18:40 por motivos desconocidos hasta el momento. No obstante, sí ha reconocido a través de su cuenta de X el “shock” que padece porque ella debía estar en el vagón ocho, “ese mismo vagón…”, como ella lo ha calificado.

Este vagón fue uno de los dos que descarrilaron al principio del accidente ferroviario. Los coches siete y ocho del Iryo 6189 fueron los que inicialmente se salieron de la vía desencadenando una tragedia que hasta el momento se ha saldado con 39 fallecidos y 152 heridos, de los cuales cinco están muy graves y 24 graves.

Al menos 39 muertos en el accidente de tren de Córdoba

Pero Eva, por suerte, no llegó a coger el tren. No llegó a un vagón, que, para más inri, fue el que volcó. Por ello, dice que no sabe “cómo dar las gracias a Dios”, porque el destino hizo que ella no estuviera dentro del tren. La mujer ha contado su testimonio y ha recibido decenas de muestras de cariño.

El caso de Ángela

Uno de estos mensajes, de hecho, le dice: “Hemos vuelto a nacer”. Lo cuenta Ángela, una joven que también viajaba en el tren con destino a Madrid, pero que se bajó en Córdoba. “Tuve la suerte de que esa fuera mi parada”, razona.

Esta joven se bajó en la capital cordobesa a las 19:33 junto a su pareja, según ha explicado a EL ESPAÑOL. El accidente ocurrió a las 19:45. Doce minutos que marcaron la diferencia entre llegar a su destino sanos y salvos o verse implicados en uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia de España.

"El tren Iryo iba bastante lleno, había mucha afluencia y en la parada de Córdoba se bajaron muy pocas personas. El trayecto [Málaga-Córdoba] no duró más de 50 minutos, se notaba que íbamos muy rápidos y mi pareja, en concreto, cuando nos íbamos a bajar notó como el tren iba botando más de lo normal", cuenta la joven a este medio.

Doce minutos después, el siniestro ocurrió cuando los vagones siete y ocho del Iryo descarrilaron inicialmente, invadiendo la vía contraria y provocando el choque con el Alvia 2384.

Como resultado del impacto, los dos primeros vagones del Alvia, donde viajaban 53 personas –37 en el primero y 16 en el segundo–, cayeron por un talud de aproximadamente cuatro metros, convirtiéndose en la zona más afectada del siniestro y concentrando la mayor parte de las víctimas mortales.