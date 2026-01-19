Gonzalo, el cuponero de Adamuz que sacó con su quad hasta 15 heridos de las vías del tren: "Me los llevé a casa"

Los vecinos de la localidad de Adamuz, donde se produjo este domingo el descarrilamiento de los trenes provocando la muerte de 39 personas, por el momento, se han volcado para socorrer a los heridos.

En concreto, Gonzalo, un cuponero del municipio, se acercó con su vehículo nada más enterarse de la noticia y escuchar las sirenas. Al darse cuenta que con su vehículo no podía acceder, cuenta a EL ESPAÑOL cómo se le ocurrió acudir con su quad con el permiso de la Guardia Civil.

"Logré sacar al menos a 15 ó 16 personas heridas que pedían auxilio entre gritos", asegura Gonzalo, quien asegura que decidió llevarse a su casa a muchos de ellos y otros, a la caseta municipal habilitada.

Gonzalo asegura que actuó casi sin pensar y llegó un momento en el que montó en su quad hasta cinco personas y sanitarios.

Otra cuestión que pudo salvar con su vehículo es acortar las distancias entre los vagones accidentados, que era mucha. "Muchos sanitarios llegaban cansados a la vuelta con las camillas".

En concreto, Gonzalo asegura que nunca olvidará la cara de un joven totalmente magullado pidiéndole que lo ayudara, que lo sacara de allí.

Apenas unas horas después, el cuponero de Adamuz no se considera ningún héroe y asegura que actuó como cualquier persona hubiera hecho en su lugar.

"Yo nunca le he temido a la muerte, me tiene que llevar, pero desde luego, desde ayer le tengo más respeto", asegura Gonzalo, quien no olvidará nunca la tarde del 18 de enero.