Andrés, Ricardo, Rafael, Miriam y la familia Zamorano: ocho de los desaparecidos en el choque de trenes de Adamuz

La provincia de Huelva contiene el aliento a la espera de poder localizar a los desaparecidos en el accidente entre el Iryo de Málaga a Madrid y el Alvia de Renfe que realizaba la ruta Madrid-Huelva.

Hasta el momento, hay ocho onubenses desaparecidos, todos ellos ocupantes del tren Alvia que regresaban de Madrid.

Entre ellos figura la familia Zamorano Álvarez al completo. Cristina Álvarez López y su marido, José Zamorano, y los dos hijos menores de ambos, Félix y Pepe Zamorano. Cristina Álvarez es muy conocida en Punta Umbría por ser propietaria de una tienda de ropa infantil, 'La Flamenquita'.

También se busca a Miriam del Rosario Alberico Larios de 27 años de edad. Llevaba un pantalón de pana verde.

La casuística de las oposiciones al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, dentro de una convocatoria muy esperada y que se celebró ayer domingo a las 9 de la mañana en la Universidad Complutense de Madrid, hizo que en el Alvia viajasen también dos funcionarios de prisiones de Huelva.

Uno de ellos es Ricardo Chamorro Cáliz, de 57 años de edad, también desaparecido.

Funcionario de prisiones, en los últimos años ha trabajado en el CIS de Huelva y también es preparador. De ahí que, según fuentes del CSIF de Prisiones en Huelva, "acompañase a los alumnos que ha preparado al examen".

También desaparecido y funcionario de prisiones Andrés Gallardo Vaz, natural de Lepe (Huelva).

Rafael Millán Albert viajaba en los primeros vagones del Alvia. Su mujer, Ana María Bravo Mancha, también, pero se encuentra sana y salva desde anoche. Ambos iban en el vagón 4 del Alvia.

En el vagón cafetería

El sobrino de ambos, Antonio Vázquez, se encuentra, como toda la familia, a la espera de noticias. A EL ESPAÑOL cuenta que "el impacto ocurrió justo cuando él se levantó para ir a la cafetería."

Su tía Ana María "está bien, ha tenido un golpe en la rodilla, pero le han hecho pruebas y le han dado el alta. Ahora mismo su familia ha ido a Córdoba y está con ella. He hablado con mi tío (su hermano) y me ha dicho que está fatal, con un pánico increíble, una ansiedad a niveles extremos".

La pareja volvía de Madrid. "Mi tío Rafael se presentó a las oposiciones en la Complutense, y estaban de vuelta para Huelva".

La angustia es absoluta y el tiempo de espera, demoledor. "Ha ido la UME con grúas para levantar los vagones porque hay gente debajo de los vagones. Y hay un vagón que, por lo que se ve, ha salido disparado a más de un kilómetro de distancia del lugar del accidente".

El joven asevera que "han ido a visitar a la hermana de mi tío para tomarle muestras de sangre y sacarle el ADN, por ver si son capaces de reconocer algo allí. Porque los primeros vagones son los que han recibido el impacto, es un amasijo de hierro, y ahí es todo totalmente irreconocible".

Hasta el momento las cifras oficiales son 39 fallecidos y 152 heridos, de los cuales cinco están muy graves y 24 graves -entre ellos cuatro menores- y 123 de diversa consideración. Según los últimos datos, entre los hospitalizados hay 11 adultos y un menor en la UCI.