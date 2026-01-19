Adif notificó ocho incidencias técnicas en el tramo de Adamuz durante los meses previos al choque mortal de trenes

El tramo ferroviario de Adamuz, escenario este domingo del choque mortal entre dos trenes de alta velocidad, había registrado al menos ocho incidencias técnicas en los últimos 15 meses, según los avisos públicos difundidos por el propio gestor de infraestructuras ferroviarias, Adif.

Las incidencias, comunicadas entre julio de 2024 y diciembre de 2025, afectaron a sistemas de señalización, catenaria e infraestructura y provocaron retrasos en la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

Los mensajes están publicados en la cuenta oficial @InfoAdif en X y hacen referencia reiterada al mismo ámbito geográfico: el tramo comprendido entre Adamuz y Villanueva de Córdoba (u otros puntos cercanos), en la línea de alta velocidad Madrid–Andalucía.

El último aviso se produjo el 23 de diciembre. El gestor de infraestructuras avisa de que una avería entre Aldamuz y Córdoba podía generar retrasos.

Anteriormente a ese, el 30 de octubre de 2025, Adif informó de "una incidencia en la infraestructura" que podía provocar también retrasos en los trenes de alta velocidad que circulaban entre Villanueva de Córdoba y Adamuz.

Días antes, el 26 de octubre, el gestor había vuelto a comunicar "retrasos puntuales" por una incidencia en la infraestructura en Adamuz, en este caso en el tramo de ancho estándar.

Señalización y catenaria

Durante 2025, los avisos se repitieron en varias ocasiones. El 1 de septiembre, Adif informó de una incidencia que afectaba a la señalización entre Adamuz y Villanueva de Córdoba. El 5 de junio, otro mensaje oficial volvió a señalar problemas en los sistemas de señalización en ese mismo tramo.

El 22 de mayo, una nueva incidencia técnica provocó retrasos en los trenes de alta velocidad de la relación Madrid–Andalucía. Y el 14 de abril, el aviso se refirió a una incidencia en la catenaria entre Adamuz y Alcolea.

Todos los comunicados incluían una fórmula similar: personal de Adif trabajando para solucionar la incidencia "a la mayor brevedad posible".

El historial no se limita a 2025. El 22 de noviembre de 2024, Adif comunicó retrasos por una incidencia en los sistemas de señalización en Adamuz. Y el 23 de julio de 2024, informó de una avería de un tren entre Adamuz y Villanueva de Córdoba que afectó a la circulación en la línea de ancho estándar Córdoba–Ciudad Real.

En 2023 también hay registros de problemas en estos mismos tramos de la vía.

En todos los casos, los avisos fueron catalogados como incidencias técnicas y no se informó públicamente de consecuencias más allá de los retrasos en la circulación ferroviaria.

El accidente

Este domingo, a las 19:39 horas, un tren de Iryo que cubría la ruta Málaga–Madrid descarriló a la altura de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba un Alvia de Renfe con destino Huelva. El choque dejó al menos 39 personas fallecidas y decenas de heridos.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el accidente de "tremendamente extraño" y subrayó que el tramo había sido renovado en mayo, con una inversión cercana a los 700 millones de euros.

La comisión de investigación independiente prevista por la ley ya ha sido activada para esclarecer las causas del siniestro. Por el momento, no se ha establecido ninguna relación oficial entre el accidente y las incidencias técnicas previas registradas en el tramo.

Fuentes de Adif consultadas por EL ESPAÑOL en Adamuz subrayan que las incidencias comunicadas forman parte del funcionamiento habitual de una red ferroviaria compleja y que, por sí solas, no implican fallos de seguridad.

La investigación determinará ahora si el historial técnico del tramo tiene relevancia en el análisis del accidente o si se trata de hechos independientes.