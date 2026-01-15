La AECC estrena sede en Cartagena para "transformar la atención" a pacientes oncológicos con expertos

Expectación en la inauguración de la nueva Asociación Contra el Cáncer en Cartagena

"Con estas instalaciones, con este volumen de personal y con este volumen de estancia, vamos a poder prestar una mejor atención a todos los enfermos de cáncer de la comarca".

Eduardo González Martínez-Lacuesta, presidente provincial de la AECC en Murcia, se ha mostrado exultante con el estreno de la nueva sede local de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Cartagena: un espacio renovado, ubicado en la calle Carlos III y que pretende "transformar la atención a los pacientes oncológicos y sus familias" en toda la comarca.

Al acto han asistido representantes de las principales instituciones: la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el presidente del Consejo Provincial de Murcia de la AECC, Eduardo González Martínez-Lacuesta; y el presidente nacional de la asociación, Ramón Reyes.

Las nuevas instalaciones destacan por su luminosidad, amplitud y calidez, características que los responsables consideran fundamentales para hacer más agradable el proceso de atención que atraviesan los enfermos de cáncer y sus allegados.

Las personalidades que asistieron al evento junto a la entrada de la Asociación

La sede contará con diez profesionales dedicados, además de un nutrido grupo de voluntarios, y dispone de un espacio de gimnasio donde se desarrollará el programa regional Activa Suma.

Llegar a más personas

El responsable regional de la AECC, Eduardo González Martínez-Lacuesta, destacó también la importancia de humanizar la atención: "Es difícil encontrar un edificio con más luminosidad, con más calidez, con más atractivo para que, en la situación que viven estos enfermos y estos familiares, puedan encontrar un espacio acogedor".

González Martínez-Lacuesta aprovechó para felicitar al Servicio Murciano de Salud, al gerente del Hospital de Santa Lucía y a todo el personal de oncología por su colaboración, así como a las once juntas locales que, junto con la de Cartagena, formarán parte de las áreas 2 y 8 y nutrirán esta nueva sede.​

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quiso mostrar su reconocimiento y agradecimiento a la labor que realiza la AECC en todo el territorio. "La Asociación Española contra el Cáncer no solo es un colaborador necesario e imprescindible del sistema sanitario.

El presidente regional López Miras compareciendo ante los medios

Es también un actor fundamental a la hora de atender, de procurar cuidados, de prestar asistencia a los pacientes con cáncer y a sus familias, porque muchas veces llega donde no llegan las administraciones", señaló.​

López Miras destacó las características de la nueva sede: "Es una sede moderna, amplia, cálida, acogedora, luminosa, todo aquello que va a hacer algo más agradable la atención que van a necesitar los pacientes con cáncer y sus familias".

El presidente regional también puso en valor el programa Activa Suma, una iniciativa que el Gobierno de la Región de Murcia puso en marcha junto a la AECC en 2022 y que ya ha atendido a más de 500 pacientes, con quince equipos funcionando en Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura y San Javier.​

El mandatario autonómico concluyó con una reflexión sobre el valor del voluntariado: "Lo que mueve el mundo son las personas que ayudan a otras personas. Ni la política, ni el poder, ni el dinero".​

Colaboración público-privada

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, subrayó el papel de la colaboración entre instituciones públicas y entidades sociales. "Nosotros tenemos instalaciones, por ejemplo, en el Palacio de Deportes para la práctica del programa Activa Suma, pero también tenemos otras muchas actividades físicas de deporte por la salud en el programa municipal".

Imagen corporativa de la AECC en sus instalaciones de Cartagena

Arroyo destacó que las nuevas instalaciones prestarán servicio tanto al área sanitaria 2 como a la 8, lo que amplía significativamente el radio de acción de la asociación.

"Si necesitas ese apoyo, puedes contar con los mejores profesionales y con las mejores instalaciones, y eso genera mucha esperanza, mucho consuelo y mucha confianza. Eso no está pagado", afirmó visiblemente emocionada.

El pilar fundamental

Ramón Reyes, presidente nacional de la AECC, centró su discurso en la importancia de la prevención y los programas de cribado. "Esta es la casa de todos, esto está hecho no solamente para los enfermos de cáncer, sino para todos, porque todos podemos en algún momento tener que afrontar el cáncer", reflexionó.

El actual presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) Ramón Reyes Bori en su encuentro con el presidente de la Comunidad Autónoma, López Miras

Reyes puso especial énfasis en el plan oncológico que la AECC está desarrollando junto al Gobierno de la Región de Murcia: "Los cribados salvan miles de vidas. No es lo mismo detectar un cáncer en estado 1, que tiene una probabilidad de supervivencia del 90%, que detectarlo en estado 4, donde el pronóstico es mucho peor".

El presidente nacional de la asociación anunció que en marzo comenzarán a integrarse los datos de los cribados de colon, cérvix y mama dentro del programa de monitorización y seguimiento que la asociación ha contratado.​

Para concluir, Reyes expresó su satisfacción por la inauguración y por el trabajo conjunto con las autoridades murcianas: "El cáncer se aborda con la colaboración de todos".​

La nueva sede de la AECC en Cartagena representa un paso adelante en la atención integral a los pacientes oncológicos de la comarca, combinando espacios modernos con el compromiso de profesionales y voluntarios que, día a día, trabajan para que ningún enfermo ni ninguna familia se sienta sola frente al cáncer.