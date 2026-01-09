Los 'aurreskus' seguirán en Venezuela, el refugio de De Juana Chaos y otros 14 etarras: "Si cae Delcy, nos irá peor"

En 1989 llegaron los primeros en avión desde Argelia y eran solo once. Hoy, el único con causas abiertas en España es Eugenio Barrutiabengoa Zabarte ‘Arbe’. Reside con su mujer, Ángeles Artola Echeverria (también con causas pendientes), en Caracas.

Desde entonces son muchos más. A los ya fallecidos de aquellos etarras pioneros se les sumaron otros. Venezuela les ha dado refugio y protección casi de estado, pues en estos años no ha dudado en darles trabajo o concederles las nacionalidades a muchos de ellos para dificultar sus extradiciones a España.

Hay unos 60 etarras que huyeron de la justicia española, precisan las fuentes de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia. De ellos, aproximadamente la mitad recaló en Venezuela. Otros, en países como Cuba, Brasil, México, Argentina o Chile.

Y de esa treintena en Venezuela, a la mitad le han prescrito las causas de asesinatos pendientes."No se les ha perseguido. De hecho, algunos llegaron a regresar a España para pedir personalmente que se les archivaran, al haber prescrito".

Hay varios listados de etarras que residen allí, aunque ninguno oficial. Hace 10 años, Consuelo Ordóñez le envió a Pablo Iglesias, por sus vínculos con el régimen chavista, un listado con 46 nombres. De ellos, muchos ya han muerto o sus causas ya han prescrito.

Estos listados se elaboran "en base a testigos que los han identificado allí y que luego han corroborado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

La impunidad

Pero quedan muchos que siguen residiendo allí con impunidad. A algunos, el gobierno de Hugo Chávez les concedió la nacionalidad y a otros no, aunque el chavismo también les favoreció por omisión retrasando los trámites judiciales y los requerimientos de la justicia española

Son éstos los que más temen la caída del régimen tras la detención de Nicolás Maduro: "Si cae Delcy Rodríguez, nos irá peor", opinan.

Viven en zonas como Caracas, en la zona Monte Ávila, con restaurantes vascos, el estado Sucre y Chichirivite, en la costa. Muchos se han dedicado a la hostelería, a la construcción... otros han mantenido fuertes vínculos con el gobierno chavista. España solicitó extradiciones, pero Venezuela se resistió siempre a entregarlos.

Etarras como Arturo Cubillas, con nacionalidad venezolana, trabajó años como director de la oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierra del Gobierno de Hugo Chávez.

Era el jefe de ETA en Latinoamérica, clave en la organización de adiestramientos para miembros de la banda terrorista y nexo de unión entre ETA y las FARC.

En 2021, el exgeneral chavista Hugo “El Pollo” Carvajal, detenido en España, facilitó a la Audiencia Nacional un informe sobre las actividades de ETA y las FARC en Venezuela, con el objetivo de paralizar su extradición a Estados Unidos colaborando con la justicia.

Señaló que había una treintena de etarras, facilitó datos concretos de 17 e indicó que el Gobierno venezolano ordenó al Servicio de Inteligencia no perseguir a los miembros de la banda terrorista.

Uno de los primeros en llegar en 1980 fue Juan Manuel Bereziartua Etxaniz. También, uno de los primeros en obtener la nacionalidad venezolana en 2003. Acusado de cinco asesinatos, recaló en el área de Caracas, donde se colocó como cocinero del Centro Vasco. Fundado en 1941, es el lugar que les dio a todos amparo y protección.

En 1997 Bereziartua abrió Casa Pakea, un restaurante en El Ávila, uno de los altos cerros que rodean la capital, y que actualmente es el número 1 de todos los restaurantes de Caracas, según Tripadvisor.

Precisamente en el Centro Vasco de Caracas, fue un etarra huido el que lleva años tocando el txistu para el aurresku. Lo hizo, por ejemplo, en la celebración del Aberri Eguna el 20 de abril de 2025.

Koldo Olalde es Luis Maria Olalde Quintela. Su alias es, precisamente, 'Txistu', como el instrumento que sigue tocando con maestría en Caracas desde que huyó de España.

Koldo Olalde, tocando el txistu en la Casa Vasca de Caracas, en el año 2015. E.E.

Pertenecía al Comando Urola de la banda terrorista ETA, que asesinó el 1 de enero 1978 a tres guardias civiles. Francisco Gómez Gómez-Jiménez, Miguel García Bayo y Francisco Mota Calvo, al hacer explosionar un coche bomba en Azcoitia, Guipúzcoa.

En la página de delincuentes peligrosos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado figura Iñaki de Juana Chaos. El sanguinario líder del Comando Madrid más de 25 asesinatos a sus espaldas,

se encuentra fugado desde 2008, y en búsqueda y captura por orden de la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo.

En 2015 fue localizado en Chichirivite, una localidad costera del estado de Falcon, frente a las Antillas Neerlandesas y bañada por el Caribe. De Juana regenta una licorería, 'Jocks', a escasos metros del mar y del restaurante La Txalupa, un establecimiento de cocina vasca a pie de una playa paradisíaca.

Fundado por Enrique Pagoaga Gallastegui, 'Peixotin', hasta que regresó a Francia, hoy lo regenta Xabier Arruti Imaz, otro etarra que vive allí su retiro después de trabajar para la entidad pública Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Otros localizados en Venezuela son Eusebio Arzallus Tapia alias ‘Paticorto’ y Arturo Cubillas, considerado el nexo entre ETA y las FARC.

También, José Luis Eciolaza Galán ‘Diente Puto’ y la mujer de 'Kantauri', Concepción Iglesias Álvarez ‘Conchita’. Tanto ‘Diente Puto’ como ella tienen causas pendientes y sus fotos como delincuentes peligrosos están en la web de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

¿Más? Ángel María Lizarbe Oses, Miguel Á. Aldana Barrena; Juan C. Arriarán Ibarra, localizado en Sucre; María Asunción Arana Altuna, con la nacionalidad venezolana concedida en 2010 y viuda del histórico etarra José Miguel Beñarán Ordeñana 'Argala'.

De entre los ya fallecidos, Jesús Ricardo Urteaga Repullés lo hizo en 2020. Fue uno de aquellos deportados primigenios. Más recientemente, el 3 de octubre de 2025, falleció en Caracas José Martín San Sebastián Aguirre.

Hay miedo

Eugenio Barrutiabengoa Zabarte ‘Arbe’, con 10 asesinatos a sus espaldas, sigue a día de hoy con su foto en la página de 'delincuentes peligrosos' de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Era militante de los comandos autónomos Anticapitalistas, fue detenido por primera vez en 1981 y por segunda vez en Baiona en 1984.

Fue deportado junto a su mujer, miembro de los Comandos Azpeitiarra María Ángeles Artola. Los dos viven en Libertador, un distrito de Caracas.

Eugenio Barrutiabengoa Zabarte ‘Arbe’, en Caracas, en una foto de hace unos años. E.E.

Localizado en Venezuela por las asociaciones de víctimas, en 1996 el gobierno español solicitó su extradición, logrando que se paralizase la prescripción de sus delitos durante 20 años. En 2016 volvió a ser solicitada. Además, tiene pendiente una orden de detención desde 2002.

En 2021 concedió una entrevista al digital Argia. "Ahora, como somos menos, las víctimas tienen más posibilidades de hacer un seguimiento estrecho de cada expediente", dijo con soltura.

También se quejó del acercamiento de los presos etarras al País Vasco. "Vemos que los presos se acercan allí, mientras que aquí nos fastidian cada vez más, no sé por qué".

Por último, se lamentó: "Venezuela ya no es de la época de Chávez, con el bloqueo de los yanquis, y la vida se ha complicado mucho. Si cae el chavismo se nos pondrá muy negro".

Activar los casos

El presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, asevera a EL ESPAÑOL que “gracias a la colaboración de ciudadanos españoles, venezolanos y de otras nacionalidades, la Policía, la Guardia Civil y los servicios de inteligencia tienen localizados a muchos de los etarras huidos de la justicia"

En 2010, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que iba a ser tajante sobre la presencia de ETA en Venezuela. "Les vamos a traer. Si tienen alguna cobertura en algún ámbito social, la dejarán de tener", añadió.

También narró que había abordado el asunto en numerosas ocasiones con Hugo Chávez, apostando por la colaboración con el gobierno venezolano, un país donde, aseguró, "ningún etarra va a estar ni cómodo ni tranquilo", sino que "va a ser perseguido".

Cuando en 2014 se descubrió, incluso con imágenes, la presencia de Iñaki de Juana Chaos escondido en Chichirivite, el flamante nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, negó la mayor.

Aludió que los únicos miembros de ETA en Venezuela eran los que habían sido deportados. "Si hubiera otro y está requerido por Interpol, nuestra obligación es buscarlo", sostuvo.

Dignidad y Justicia "lleva ya una década colaborando con las fuerzas de seguridad para detectar a todos estos criminales, pero los regímenes que los acogen no han querido colaborar con la Audiencia Nacional.

El presidente de la asociación de víctimas subraya que "espero que ahora esto cambie ahora y que la administración venezolana deje de proteger a los terroristas y los entregue a las autoridades españolas. Para eso, por supuesto, estas últimas deben pedirlo".

Por ello, Portero ha instado a que la Audiencia Nacional y el Gobierno activen "todos los resortes que tienen a su disposición para que los asesinos de cientos de personas vengan a España a ser juzgados y a cumplir condena. Hay miles de familiares de víctimas esperando que esto sea así".

Dignidad y Justicia "pide a Pedro Sánchez que no ponga impedimentos, que no se deje guiar por las amistades de José Luis Rodríguez Zapatero y que vele por cumplir la justicia y apoyar a las víctimas del terrorismo”.

​