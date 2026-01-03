Laura Villasenin, la gallega que diseña las botas de 530 euros que viste la esposa del nuevo alcalde socialista de Nueva York

De Santiago de Compostela a Nueva York. Laura Villasenin (1979) es la diseñadora de las botas de 530 euros que Rama Duwaji ha llevado en el acto de investidura de alcaldía de su marido, Zohran Mamdani, celebrado este 1 de enero.

Rama Duwaji es una joven ilustradora de 28 años que se identifica más como artista que como primera dama. La estadounidense –nacida en el seno de una familia siria musulmana– acompañó a su esposo en la celebración vistiendo unas botas negras de punta en las que se han enfocado buena parte de los expertos en moda.

No sólo los apasionados por las tendencias han puesto los ojos sobre estos zapatos. En redes sociales se ha desatado una controvertida polémica debido al choque entre el coste de las botas que ha lucido la primera dama del alcalde y el "Nueva York accesible" que promete Mamdani, nuevo regidor de la ciudad.

Zohran Mamdani junto a Rama Duwaji en la toma de investidura para la alcaldía. Amir Hamja Europa Press

En una noche de Año Nuevo en la que el frío gélido quiso ser protagonista, Duwaji se protegió de las bajas temperaturas con el modelo 'Shelley' de la firma Miista, una marca española de zapatos diseñados en Londres, pero fabricados en España.

El rostro tras esta firma es el de Laura Villasenin, una mujer gallega que emigró a Londres en el año 2001 para estudiar Diseño de Producto de Moda en la Universidad de las Artes de la ciudad londinense.

Junto a su hermano Pablo, fundaron Miista en el 2010. Ambos hermanos tienen raíces gallegas, pero han desarrollado su pasión por la moda en la ciudad de Londres. La sede de la marca se encuentra en La Coruña (Galicia), transmitiendo los valores del "lujo lento, humano y artesano", así como abogando por la "subestimada historia textil" de su tierra natal.

En 2020, los gallegos decidieron apostar por la moda artesana e invirtieron todos sus ahorros para construir los cimientos de su propia fábrica de ropa. "Sin duda el proyecto más arriesgado que hemos emprendido y el que más nos ha llevado a desarrollarlo de forma independiente en Europa", indica Laura Villasenin.

Laura Villasenin, diseñadora gallega y fundadora de Miista. RRSS

Desde la firma abogan, ante todo, por una renovación y un enardecimiento del vestir joven. "Trabajamos para inspirar a los jóvenes, mostrándoles la belleza de crear algo desde cero con sus propias manos y la importancia de aprender de las generaciones anteriores, una tradición que consideramos sagrada", rotulan desde la marca.

Su producción se concentra sobre todo en España y Portugal; sin embargo, no es la primera vez que la firma traspasa las fronteras internacionales. Otros importantes personajes públicos, como Madonna, Olivian Dean o Candice Swanepoel ya han lucido sus zapatos en otras ocasiones.

La estafa de la asequibilidad

Tal y como se ha podido observar en otros actos públicos, el armario de Duwaji respira juventud. En sus vestimentas predominan los trajes de chaqueta con un modo de vestir que no dista del de cualquier mujer a sus veinte. Fruto de su condición de artista y apasionada por la moda.

En este evento se ha presentado con un look que respira un aire moderno, cuidadosamente elegido para ella por la editora de moda y estilista estadounidense Gabriella Karefa-Johnson, quien ha señalado en su blog que todas las prendas han sido prestadas.

Vistiendo un abrigo negro vintage de Balenciaga, bermudas también oscuras de The Frankie Shop y unas botas negras altas de cuero de vaca curtida vegetal, en punta y con cordones, ha cautivado no sólo a las neoyorquinas, sino a todas las apasionadas de la moda.

Estas botas, con un tacón bajo y cómodo ideal para la celebración, han sido las protagonistas de su estilismo. Pertenecen a la firma española Miista y son el modelo 'Shelley'.

Botas Shelley (Miista) que vistió Rama Duwaji en la investidura a alcaldía de su marido, Zohran Mamdani. E. E.

El precio de los zapatos es de 630 dólares (equivalente a 536,83 euros) en la página web, un hecho que ha generado numerosas críticas desatando la polémica en redes sociales contra la nueva primera dama de Nueva York.

Primer alcalde musulmán

Zohran Mamdani ha modificado el rumbo de la historia política neoyorquina al convertirse en el primer alcalde musulmán de la ciudad estadounidense. Además, ha roto la tradición simbólica al jurar sobre el Corán y no sobre una Biblia o sobre ninguna otra obra. El volumen utilizado en la ceremonia perteneció a su abuelo, quien emigró, trabajó y rezó con ese mismo libro, convirtiendo un objeto privado y familiar en un símbolo público.

El progresista Zohran Mamdani asume la alcaldía de Nueva York.

Nacido en Kampala, Uganda, el 18 de octubre de 1991, Mamdani llegó a Estados Unidos a los siete años como hijo de una familia de intelectuales progresistas. Su padre, Mahmood Mamdani, es profesor en la Universidad de Columbia, y su madre es la cineasta india Mira Nair.

Con apenas 34 años, el 1 de enero de 2026, Mamdani se convirtió en el alcalde de Nueva York bajo la ideología demócrata socialista, siendo uno de los alcaldes más jóvenes que ha tenido la ciudad en el último siglo, y defendiendo principios progresistas del Partido Demócrata.

El acto fue un juramento privado frente a la escalinata institucional del metro de City Hall al que apenas asistieron una veintena de personas. Durante su discurso de toma de posesión, Zohran Mamdani prometió una "nueva era" para la ciudad.