La nueva Nochevieja salvaje de Jonathan Rivera en el Bar Jhony: bate su récord al vender 18.000 cervezas a 1 € en una noche

La Nochevieja salvaje de Jonathan Rivera, el dueño del Bar Jhony que busca vender 18.000 cervezas a 1 € y con bocata gratis. Cedida

Ya es tradición en Talavera de la Reina (Toledo) celebrar la Nochevieja en el Bar Jhony – España Profunda. Lo regenta Jonathan Rivera, que desde 2022 ha conseguido vender miles de cervezas a los talaveranos y a aquellos de pueblos cercanos que disfrutan de esta 'velada' ya calificada como salvaje.

En Nochebuena, asegura Rivera, consiguió vender 17.000 unidades en unas cuatro horas y media. En total 5.000 cervezas más que el año pasado, lo que demuestra que el boca a boca y los precios tan baratos que ofrece están transformando esta idea en todo un éxito.

Y esta Nochevieja ha batido otro récord, vendiendo 18.000 botellines.

"Ya se ha convertido en una tradición venir aquí en estas fechas. La gente acude por el morbo de beber más cerveza", asegura Rivera, quien lleva al frente del negocio desde hace 15 años, tras tomar el relevo de su padre, fundador del bar.

El origen de esta peculiar tradición talaverana se remonta a 2019, cuando el Bar Jhony logró vender unas 3.000 cervezas en plena Navidad. "En 2020 preferí cerrar por miedo a posibles sanciones con las restricciones del Covid, pero en 2022 todo cambió", recuerda Jonathan Rivera. Aquel año marcó el inicio del despegue: las ventas se duplicaron y alcanzaron los 6.000 botellines.

Su éxito, dice, no tiene misterio. Se basa en una fórmula simple pero ganadora: cerveza a 1 euro durante todo el año y, en fechas especiales, bocadillos gratis con cada consumición. "Antes hacía barbacoas, pero tuve que dejarlo cuando me multaron dos veces. En Talavera no permiten cocinar en la calle", comenta entre risas.

Desde entonces apostó por la sencillez: bocadillos de salchichón, lomo, queso, chorizo o incluso empanadas, que reparte a los clientes como acompañamiento. Eso sí, aclara con humor: "Son gratis... pero solo después de pagar la cerveza".

Muchos se preguntan cómo logra Jonathan abastecer una demanda tan impresionante en tan poco tiempo. Su receta es práctica y eficaz: "Alquilo camiones frigoríficos donde guardo los palés de cerveza", explica. El año pasado almacenó cinco palés con 350 cajas cada uno, pero para media tarde ya se habían agotado y tuvo que pedir dos más para continuar la fiesta.

El negocio, sin embargo, no vive solo del entusiasmo navideño. El Bar Jhony permanece abierto todo el año y mantiene el mismo tirón. "Vendemos cerca de 400.000 botellines anuales, siempre al mismo precio", comenta Rivera con orgullo. Y afirma que no hay secreto alguno detrás de su éxito: "Cerveza fría a buen precio, eso nos ha dado fama".

Para poder atender un volumen tan alto de clientes, especialmente en fechas tan señaladas, Jonathan se apoya en un equipo que le acompaña desde hace años. "Tenemos camareros muy rápidos, y además cuento con la ayuda de mis hermanos, mi pareja y un amigo", detalla.

El Bar Jhony es ya un referente en Talavera. Con 35 años de historia, inició su andadura de la mano del padre de Jonathan, y hoy él lo dirige junto a su mujer y su hermana. También su hermano se incorpora cuando las fiestas aprietan. "Abrir tantas cervezas una a una sería imposible si estuviera solo", admite entre risas.

Esa mezcla de tradición familiar, cercanía y constancia ha convertido al local en algo más que un simple bar. Lo que comenzó como un pequeño negocio de barrio es ahora un punto de encuentro casi mítico para los amantes de la cerveza fría y el buen ambiente. Los clientes más fieles lo consideran un lugar de culto al lúpulo, y cada año llegan personas de otros municipios únicamente para disfrutar de la experiencia que ofrece el Bar Jhony.