María Jesús Garrido imparte clases de ética financiera en la Carlos III tras pedir comisiones junto a Vicente Fernández

María Jesús Garrido Solís (Madrid, 1970) ha vivido siempre en la intersección discreta entre lo técnico y lo político. Es una “tecnócrata”, como la califican a EL ESPAÑOL fuentes de la Universidad Carlos III de Madrid, centro en el que ejerce como profesora asociada al menos desde 2019.

La docente y exsubdirectora en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), sin embargo, pedía junto a Vicente Fernández, presidente entre 2018 y 2022 de la empresa pública, un 2% de comisión por facilitar créditos públicos a empresas.

Como adelantó este diario, Garrido Solís y Fernández utilizaban la sociedad Allies & Altera para hacer “labores de consultoría” en “la búsqueda de financiación” pública y privada, de acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso este medio.

A cambio, pedían unos honorarios de “7.000 euros mensuales más IVA” y una “prima de éxito” de un 2% del importe del dinero obtenido para cada proyecto en el que trabajaban. Unas presuntas corruptelas que pudieron desarrollarse hasta 2024, cuando Garrido Solís abandonó la empresa pública.

El curso académico posterior, el 2025/2026, la también licenciada en Derecho y Empresariales, paradójicamente, comenzó a enseñar –y aún enseña– Dirección Financiera en el cuarto curso del Grado en Empresa y Tecnología de la Universidad Carlos III de Madrid.

María Jesús Garrido Solís y el extracto de un contrato remitido a una empresa. EL ESPAÑOL

Esta asignatura, Dirección Financiera, suele incluir módulos sobre ética financiera, gobierno corporativo y responsabilidad fiduciaria. Y, que se sepa hasta el momento, empezó a dar esta clase después de pedir las comisiones del 2%.

La materia, además, se centra en enseñar a valorar activos, gestionar el riesgo corporativo y tomar decisiones de inversión óptimas, algo que conoce bien Garrido Solís.

Su trayectoria

Licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales por ICADE (E-3), con un MBA en la misma universidad y formación en el ICEX y ESADE, Garrido Solís siempre ha sido un perfil con sobrados conocimientos técnicos.

Eso le permitió trabajar como técnica financiera en la empresa privada entre 1995 y 2001, año en el que accedió al sector público, a la Sepi, donde ha trabajado al menos 22 años y 11 meses.

Pero fue a raíz de la presidencia de la Sepi de Vicente Fernández cuando, presuntamente, Garrido Solís compaginó su labor en la Sepi con el cobro de comisiones a través de la empresa Allies & Altera hasta que se desvinculó de la empresa pública.

Garrido Solís entonces era subdirectora del Fondo de Reestructuración Empresarial de la Sepi, además de ser subdirectora de Participadas y consejera dominical en empresas como Correos, Mercasa, Cetarsa, Ebro Foods o Mayasa. Lo fue hasta diciembre de 2024, según decía su currículo de LinkedIn hasta este lunes.

María Jesús Garrido Solís es profesora asociada en la Universidad Carlos III de Madrid. EP

Durante la tarde, se cambió el perfil y en la nueva versión figura que la ex subdirectora en la Sepi dejó el primer cargo mencionado en diciembre de 2022 y, el segundo, en mayo de 2024. Desde entonces trabaja como consultora estratégica y financiera.

En todo ese tiempo –y desde al menos 2019–, Garrido Solís también ha ejercido como profesora asociada en el departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid.

Un hecho del que ella misma se enorgullece: “En paralelo, compagino mi actividad profesional con la docencia en la Universidad Carlos III de Madrid y la EOI, donde imparto asignaturas vinculadas a gestión pública, finanzas internacionales y control de gestión”.

Comisiones

Pese a ello, lo que está claro es que Garrido Solís se ha visto salpicada por las presuntas corruptelas de Vicente Fernández al cobrar comisiones a través de la empresa Allies & Altera hasta que se desvinculó de la empresa pública.

Según su currículum público, desde junio de 2024 ejerce de “directiva y consultora estratégica”, aunque obvia citar el nombre de la compañía.

El expresidente de la Sepi y Garrido Solís aseguraban a sus clientes que recibirían ayuda o inversión del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP), promovido por el Ministerio de Industria y Turismo.

La gestión de este fondo es delegada a la empresa pública Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), dependiente de la Sepi.

Los contactos de María Jesús Garrido con las compañías se realizaban a través de su email y WhatsApp personales, según ha podido comprobar EL ESPAÑOL.

Vicente Fernández, expresidente de la Sepi. EP Madrid

Garrido no ocultaba a sus clientes su pertenencia a la Sepi, que le servía como garantía para conseguir nuevos contratos junto a Vicente Fernández.

Pese a ello, utilizaba un correo electrónico de Gmail para que no quedara rastro digital de las operaciones que realizaba al margen de su puesto de alta dirección en la empresa pública.

Este periódico se ha puesto en contacto con María Jesús Garrido que ha afirmado no tener “vinculación societaria con Allies & Altera”, aunque ha rechazado contestar si había colaborado o trabajado para ella.