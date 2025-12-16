Buxadé, en su cita con Revuelta para tratar de sus cuentas por orden de Abascal: "Hay una cosa que se llama delito fiscal"

Santiago Abascal sospechaba que había irregularidades en las cuentas de Revuelta por la falta de transparencia sobre la gestión de las donaciones que recibieron para prestar ayuda a los afectados por la dana antes de que el escándalo se hiciera mediático.

Así lo reconoció Jorge Buxadé a los líderes del movimiento juvenil -entonces muy cercano a Vox- en una reunión de hora y media que tuvo lugar el 23 de octubre, de la que EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva a un audio completo.

"Tengo un encargo de Santiago de hoy. Van a tener una reunión en la que van a hablar sobre Revuelta, porque hay líos e historias", explicó el eurodiputado a los jóvenes dirigentes de la asociación, presentes en el encuentro: "Para que lo entendáis, hay una cosa que se llama delito fiscal".

"Este es el riesgo grave"

El objetivo de esta conversación propiciada por el partido era conocer toda la información sobre las cuentas de este movimiento juvenil, después de que saltaran las alarmas en el núcleo de Santiago Abascal por unas presuntas irregularidades en la gestión de las citadas donaciones que recibió Revuelta para ayudar a los afectados por la dana y que nadie más que ellos sabe -todavía- cómo gestionaron.

Todas las sospechas contra esta asociación liderada por Jaime Hernández -antiguo integrante del equipo de comunicación de Santiago Abascal- vienen porque él, junto con Santiago Aneiros y Pablo González Gasca -actuales miembros de la Junta Directiva de Revuelta- son los únicos que saben exactamente cómo, cuándo y en qué se ha invertido ese dinero.

Sin embargo, esta organización niega que se hayan producido irregularidades a la hora de gestionarlo.

De hecho, Revuelta está aprovechando la publicación de diferentes audios en diversos medios de comunicación para dar a conocer lo que ellos consideran una operación con la que el partido pretendía "apoderarse de la organización".

Vox, por su parte, asegura que esas grabaciones están "sacadas de contexto".

"O entregamos las cuentas, o despido"

Lo que suma más sospechas a la gestión de Revuelta es que las donaciones recibidas por la organización no se ingresaban directamente en la propia Revuelta, sino en una entidad presidida también por Jaime Hernández: la Asociación Social de Mayores (ASOMA).

ASOMA, sobre el papel, es otra organización dedicada a llevar a cabo acciones en beneficio de las personas de la tercera edad. Sin embargo, no se le conocen actividades, y su única función ha sido acoger todo el dinero que ha llegado a Revuelta. Buxadé era consciente de esto cuando se reunió con los líderes de esta organización.

El eurodiputado hizo hincapié en esto en la misma reunión de octubre a cuya grabación ha tenido acceso este periódico.

"Como sigue siendo ASOMA, hay un problema muy grave de que no podéis deducir prácticamente nada de lo que habéis hecho porque no ha ayudado [específicamente] a los viejecitos".

Y así, justificándose en un "riesgo de infracciones administrativas", Jorge Buxadé pidió a los miembros de la Junta Directiva de Revuelta, presentes en la reunión, que le hicieran llegar "los estatutos, cuentas anuales, todos los impuestos que haya presentado ASOMA y las cuentas corrientes".

Algo que, a pesar del tono conciliador que utilizó en todo momento el eurodiputado, no convenció al presidente del movimiento juvenil.

Jaime Hernández, líder fundador de Revuelta y de ASOMA, es el protagonista de esta historia por haber pasado de ser un fiel militante de Vox a enfrentarse al partido reivindicando la independencia de su organización.

No obstante, antes de romper relaciones, la formación de Abascal y este movimiento juvenil fundado en 2023 mantenían una estrecha colaboración.

Revuelta se dejaba ver en la calle protagonizando actos reivindicativos y vistosas manifestaciones como las de la calle Ferraz, y el partido se hacía eco en muchas ocasiones de ellos en sus redes sociales debido a su sintonía ideológica.

Pero el 'divorcio' se produjo después de la reunión del 23 de octubre.

Desde el punto de vista de Vox, la petición de las cuentas de Revuelta se basa en el "riesgo político" -en palabras de Buxadé- que representaría para el partido el hipotético caso de que Revuelta hubiera incurrido en un delito fiscal, dada la clara vinculación que existe entre ambas entidades.

En esta línea, el eurodiputado les advirtió acerca de los riesgos legales a los que se podrían enfrentar en caso de no haber cumplido correctamente con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma, y les tendió la mano a ayudarles si le concedían toda la información que necesitaba -cuentas, impuestos presentados...-

Una preocupación que se basa, por otro lado, en que Jaime Hernández, pese a asegurar que "todo está bien" en las cuentas, reconoció en la reunión que hay "un pequeño problema".

"Hay una parte de las cuentas que sí que hemos hecho bien y otra que no".

Sin embargo, el líder de la organización defendió que pondrían a disposición de Vox toda la información solicitada una vez terminase una auditoría que encargaron a una gestoría independiente para conocer, precisamente, el estado de esas cuentas.

A pesar de que Buxadé habló de la posibilidad de que Revuelta estuviera incurriendo en un "delito fiscal" y que, por ello, Vox necesitaba acceder a las cuentas ese mismo día, nada convenció a Jaime Hernández para ofrecer la documentación al partido.

El líder de las anteriormente conocidas como 'juventudes de Vox' expresó su falta de confianza con las palabras de sus interlocutores del partido.

De hecho, una fuente de Revuelta valora a este diario que el interés del partido, más que salvar el movimiento, era "controlarlo completamente".

En otras palabras, los miembros de la organización aseguran que la formación de Abascal, más que ser transparentes o cumplir con obligaciones fiscales, buscaba hacerse con el control "para integrar Revuelta dentro del Sindicato Solidaridad", otra entidad ajena al caso, pero aún más vinculada a Vox de lo que ya de por sí estuvo el movimiento de Hernández.

"Pensaban que había mucho dinero en las cuentas, y la integración era una forma de revitalizar el proyecto [del Sindicato Solidaridad]", amplían estas fuentes del movimiento juvenil.

Esa desconfianza quedó patente cuando durante la reunión del 23 de octubre los jóvenes de la Junta Directiva de Revuelta accedieron a entregar la documentación a cambio de firmar "un contrato de confidencialidad".

"Se ve y se dice si está bien o mal, imagino que le podréis reportar eso a Santiago. Pero el documento no sale, porque no queremos que se filtre por ahí", plantearon los jóvenes.

Una propuesta que finalmente fue rechazada por Jorge Buxadé y los otros dos miembros del partido presentes: la secretaria general adjunta de Vox, Montse Lluis, y el vicesecretario general de presidencia, Enrique Cabanas.

Ultimátum

Ante el bloqueo de la conversación, Montse Lluis sentenció que si los miembros de la Junta Directiva "no entregan las cuentas ya, hoy, activaremos la desconexión y esta implica ningún tipo de relación laboral entre personas que estén en Revuelta, ningún tipo de conexión contractual entre personas que presten servicio a Vox y que formen parte de la organización, y comunicación pública por parte del partido de que se rompen las relaciones".

"La situación es grave y tenemos que asumirlo", justificó la secretaria general adjunta. "Tendríais que estar diciendo 'por favor, ayudadnos'".

Tras este comentario, y después de una hora y media de tensa discusión, los líderes de Revuelta acordaron salir a deliberar la propuesta del partido y ese mismo día informar a Vox de su conclusión.

Pero la decisión final fue la de preservar las cuentas hasta que terminase la auditoría, lo que desembocó en la ruptura entre ambas entidades.

Lo más relevante del documento sonoro al que ha accedido este periódico es que confirma que la cúpula de la formación ultraconservadora sí que estaba vinculada al movimiento juvenil, pese a que varios de sus líderes como Ignacio Garriga aseguraron que "nada tiene que ver con Vox" tras estallar el escándalo.

Esta conexión es algo que sugerían los audios publicados por El Plural y El Mundo, aunque la reunión con Buxadé deja patente que las altas esferas de la formación se involucraron en el caso: ya fuera para salvar Revuelta o para hacerse con ella.

Durante el encuentro del 23 de octubre el propio Buxadé hizo un llamamiento a los líderes de la Junta Directiva de Revuelta para convencerlos de colaborar y entregar las cuentas: "Vosotros sois Vox. ¿O no?"

Integración o ruptura

En cualquier caso, los planes que los de Abascal tenían para Revuelta en el corto plazo se resumen en un comentario de Enrique Cabanas en la citada reunión sobre el futuro inmediato que el partido tenía planificado para la plataforma juvenil.

"Tiene que haber una vinculación clarísima de las actividades y dado el visto bueno del partido por las personas o el departamento que se decida. Porque lo de 'coordinación' suena muy bien, pero luego sabemos lo que hay, y nadie se puede sentir engañado".

"Aquí no se trata de engañar a nadie. Es preferible que le deis una vuelta a que vais a estar totalmente vinculados y dado el visto bueno por parte de Vox, y no quiere decir que tengáis que pedir permiso y llaméis todos los días".

Pero apenas mes y medio después de esta conversación, la polémica se mediatizó.

El caso estalló cuando dos exmiembros de la junta directiva de Revuelta presentaran una denuncia ante la Fiscalía contra la organización de la que formaban parte por "presuntas irregularidades graves, posible estafa en el destino de fondos y en el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados"

Se trata de Arturo Villarroya -también asistente de Vox en el Parlamento Europeo- y Javier Esteban, otro afiliado al partido de Abascal.

En un comunicado publicado en X, Villarroya explica que la denuncia se debe a que han detectado "presuntas irregularidades graves, posible estafa en el destino de fondos y en el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados" cometidos, en teoría, por Revuelta.

Vox, ante esta situación, se desentendió de los hechos, marcó distancias con la organización y presentó otra denuncia ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

Por su parte, Revuelta sigue reivindicando que la auditoría que encargaron todavía está en marcha, según han recordado este lunes en sus redes sociales: "Una vez finalizada, se harán públicos los documentos acreditativos pertinentes que evidenciarán la impecable gestión del dinero".

Este diario se ha puesto en contacto con Vox para profundizar en su versión de los hechos, y se remiten únicamente a la denuncia que presentaron ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, y a la que accedió EL ESPAÑOL.

Más allá de esto, fuentes del partido afirman que emprenderán acciones legales contra cualquier medio de comunicación que se haga eco de los audios.