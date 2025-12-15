Raúl Padilla, joven sevillano trabajando en Australia: "En el trabajo más fácil de encontrar pagan 40 dólares la hora"

Trabajar fuera de España se está convirtiendo en una tendencia cada vez más común entre los jóvenes. La situación de la vivienda y el mercado laboral no está dejando otra salida para una gran parte de los recién graduados. Algunos de los destinos más populares entre los que se atreven a lanzarse a la aventura son Suiza, Irlanda y Australia, conocidos por ofrecer trabajo inmediato con mejores sueldos que en España.

Este último ha sido la elección de Raúl Padilla (@byraulpadilla), un joven sevillano que tras vivir un corto periodo en Irlanda, tomó la decisión de dar el salto y mudarse a la otra punta del mundo en busca de mejores oportunidades.

Al igual que él, hay muchos interesados en mudarse al país de los canguros, pero no tienen claros los pasos a seguir o en qué sector buscar trabajo. Por este motivo, Padilla ha publicado recientemente un vídeo en el que explica cuál es la opción ideal para los que recién aterricen en Australia.

"El trabajo más fácil nada más llegar a Australia es la obra", comienza el vídeo. Explica que tan solo debes sacarte la White Card (tarjeta de trabajo obligatoria requerida en Australia para poder trabajar en un sitio de construcción). "Te va a costar unos 120 dólares el certificado y a la semana te juro que tienes trabajo", asegura el sevillano.

Aunque reconoce que puede ser un trabajo duro por el peso que está constantemente levantando, el español cuenta que él se lo toma como si fuera al gimnasio. Y lo mejor de todo es el salario: "Ganas entre 35-40 dólares la hora", algo más de 20 euros.

Tras la experiencia del sevillano, él no duda en recomendar este tipo de oficio a cualquiera que decida irse a trabajar al territorio australiano: "Si vienes para acá y no sabes de qué trabajar, a la obra", finaliza el vídeo.