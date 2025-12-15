Una auxiliar grabó la agresión sexual del doctor David a la paciente y la Sociedad Española de Cirugía anuncia su expulsión

El doctor David fue cazado perpetrando una supuesta agresión sexual sobre una paciente a la que operaba de un aumento de pecho, por una auxiliar de enfermería que sacó su móvil y pudo realizar un vídeo a escondidas. Así lo confirma a EL ESPAÑOL una fuente del hospital privado de Murcia donde este cirujano plástico alquiló un quirófano el jueves 4 de diciembre, para desarrollar la citada intervención estética.

Para ello iba a contar con la asistencia de un anestesista, como responsable de la relajación muscular, analgesia, sedación y posterior reanimación de la paciente, una vecina de Molina de Segura. También contaría con una enfermera, encargada de facilitarle el instrumental de la operación, y con una auxiliar de enfermería, como personal circulante que ejerce de conexión entre la mesa quirúrgica y el campo no esterilizado, y que a la postre filmó la presunta violación.

“Dentro del quirófano había una enfermera y una auxiliar de enfermería que es la que grabó”. “No sabemos cómo lo hizo, pero admiramos el valor que le echó. Ellas están siendo muy valientes, pero están bastante afectadas”, tal y como confirma esta fuente del hospital privado.

“Estamos todos rompiéndonos la cabeza intentando encajar cosas”. “No entendemos nada”. “El cirujano no debe quedarse a solas con la paciente”. “Lo considerábamos un gran cirujano”. Lo mismo opinaban del doctor David en la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética de la que formaba parte, avalado por sus 15 años de experiencia en este campo de la medicina, pero dos fuentes de la SECPRE anuncian a este diario que lo van a expulsar.

“Nunca ha sido conflictivo todo lo contrario”, subrayan. Aunque estas fuentes de la SECPRE admiten que ha protagonizado un “lío” penal que le ha llevado a ingresar en el Centro Penitenciario Murcia I y este lunes “iniciamos el expediente de expulsión”. "Los médicos estamos alucinados con el tema. Hay que echarlo de la Sociedad Española de Cirugía Plástica". "No somos como otros grupos políticos que callan estos casos: aquí queremos despejar cualquier duda".

El Centro Penitenciario Murcia I se encuentra en la pedanía murciana de Sangonera la Verde.

La presunta violación cometida dentro de un quirófano, durante una operación de estética de aumento de pecho, aprovechando que la paciente estaba anestesiada para retirarle grasa de la pelvis, no pueden concebirla en la Sociedad Murciana de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética porque un cirujano plástico "nunca" debe quedarse a solas con una paciente.

“Jamás habíamos escuchado una violación dentro de un quirófano. Como cirujanos plásticos estamos consternados porque es una absoluta barbaridad si ha sido sido así. Evidentemente, hay un auto judicial y el presunto autor de los hechos está en prisión preventiva. Es una cosa que nunca habíamos visto en todos nuestros años de profesión”, subrayan desde la Sociedad Murciana de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética que pertenece a la SECPRE.

La investigación judicial debe aclarar qué ocurrió dentro del quirófano que el doctor David alquiló al Hospital IMED Virgen de la Fuensanta de Murcia, como profesional independiente con clínicas en Alicante y Madrid. Eso también implica esclarecer dónde estaban en el momento de la agresión sexual el anestesista, la enfermera y la auxiliar de enfermería.

“No hay posibilidad de que el quirófano se quede solo con el paciente dormido y el cirujano”, según recalca la Sociedad Murciana de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. “Es extremadamente raro que el cirujano se quede a solas con la paciente, dado que siempre debe haber una persona de enfermería que se encargue de la instrumentación quirúrgica y una persona que supervise la monitorización del proceso anestésico, ya sea sedación o intubación con respiración asistida”.

El Grupo IMED Hospitales lanzó un comunicado para informar de que había colaborado con la investigación de la Policía Nacional desde el principio. En su nota de prensa no hablaba del anestesista, solo mencionaba a dos sanitarias que forman parte de su plantilla, como testigos de la presunta agresión sexual ocurrida en uno de sus quirófanos y que prestaron declaración en el Juzgado de Instrucción número 4 de Molina de Segura.

“En el transcurso de la intervención, dos enfermeras del centro detectaron un comportamiento anómalo del facultativo, lo grabaron con su teléfono móvil y comunicaron de inmediato los hechos a la dirección del hospital, que los puso en conocimiento de la Policía”, según recogía ese comunicado. De modo que cabe preguntarse esto: ¿Dónde estaba el anestesista en el momento de la violación? ¿Dónde se encontraba la enfermera? ¿Desde qué lugar hizo el vídeo la auxiliar?

Unas prótesis mamarias implantadas con éxito por el doctor David.

“Es infrecuente que el cirujano se quede a solas con la paciente dormida”. “Es casi imposible”, insisten desde la Sociedad Murciana de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Pero ese "casi" reconoce de forma implícita que se producen situaciones en las que el personal sanitario se ausenta del quirófano. Así lo confirman un cirujano plástico y una sanitaria con amplia experiencia en operaciones de aumento de pecho en hospitales privados de la Región de Murcia.

“Se puede dar la situación de que salgan un par de minutos”, admite este cirujano con cientos de implantes de mamas o aumentos de pecho aplicando grasa. "El anestesista, cuando las constantes están bien monitorizadas durante una operación, a veces puede salir del quirófano a por medicación o a ver a otro paciente porque su siguiente cometido es la reanimación", según corrobora otra sanitaria. "Las enfermeras pueden salir a coger material o las prótesis mamarias".

De momento, lo que ha trascendido es que la presunta violación se produjo dentro del quirófano, sin que estuviera presente el anestesista. “En una operación de aumento de pecho extrayendo la grasa de la pelvis, las perneras de la cama pueden estar abiertas", según apunta el citado cirujano, como la única posibilidad que tuvo el doctor David para poder penetrar supuestamente a la paciente sobre la mesa de operaciones.

"En una operación con implante de mamas, la cama siempre está recta, pero las perneras se abren con las piernas de la paciente para extraerle grasa para el aumento de pecho", tal y como corrobora esta sanitaria. "Para que le hiciera eso a la paciente solo es posible con las perneras abiertas".

“Imagino que le harían el vídeo desde la puerta de entrada al quirófano, dejándola entornada”, teoriza este cirujano que se conoce los quirófanos de todos los hospitales privados de la capital murciana. "Si la enfermera estaba lavada, es decir, esterilizada, no puede salir del quirófano, de modo que solo es posible que esto ocurriera si ella estaba en la parte alta de la cama y el cirujano en la zona de las perneras. O a lo mejor, el cirujano mandó a las enfermeras a por algo para ganar tiempo". "Todos nos preguntamos cómo pudo ocurrir eso en un quirófano y cómo pudieron hacer un vídeo". "Es rocambolesco".

Pero lo cierto es que existe un vídeo que ha sido clave, como prueba periférica, para que el Juzgado de Instrucción número 4 de Molina de Segura de Molina de Segura ordenase el ingreso en prisión del doctor David, con una clínica en Alicante y otra en una zona noble de Madrid y una cuenta en Instagram con 7.500 seguidores, para publicitarse como médico experto en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.

El afamado penalista Pablo Martínez ejerce la defensa del médico investigado, actualmente en prisión, y aclara que tanto la enfermera como la auxiliar estaban dentro del quirófano: su cliente no estuvo a solas con la paciente. Así lo expone el letrado del bufete Mariano Bo & Pablo Martínez Abogados:

"No se respeta la presunción de inocencia de mi cliente, que siempre ha negado los hechos, y se está afectando a la intimidad de la paciente. A ambos se les puede destrozar la vida con este juicio mediático paralelo, sin haberse celebrado un juicio ante los tribunales y pudiendo ser que no haya sucedido nada de lo que se está publicando".

"No vamos a realizar manifestaciones en este momento, se debe aclarar en el Juzgado, mucho más cuando es tan extraño. Debo recordar que los supuestos hechos ocurrieron durante la intervención con una auxiliar y una instrumentista presentes en todo momento dentro del quirófano".

Los abogados murcianos Pablo Martínez y Mariano Bó.

"Ruego respetéis su privacidad, se está publicando su nombre y su imagen en algunos medios o redes sociales. Lo que puede tener consecuencias legales", tal y como advierte el letrado.

“El caso lo han llevado en total secreto". "Ellas están colaborando con la Justicia en todo momento", según remarca una fuente del hospital privado de Murcia donde ocurrieron los hechos denunciados ante la Policía Nacional, por parte de la citada enfermera y la auxiliar que asistieron al cirujano plástico aquel jueves 4 de diciembre.

La instrucción judicial deberá aclarar qué tipo de sedación administraron a la presunta víctima de esta agresión sexual, ya que existen dos tipos y siempre se acuerdan con la paciente en consulta, según explican desde la Sociedad Murciana de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.

De forma que esta vecina de Molina de Segura tuvo que firmar un consentimiento informado, para someterse a un aumento de pecho, bien mediante el método clásico de anestesia general con intubación, con la asistencia de un respirador, o por el método de sedación, con medicación administrada por vía intravenosa, sin respiración asistida.

No recuerda nada

“El nivel de relación, analgesia e hipnosis, es mayor en una intubación que en una sedación”. “Los pacientes no suelen acordarse de mucho. Algunos dicen que recuerdan algún sonido del quirófano o de la música que a veces se escucha”, según explica de forma didáctica la Sociedad Murciana de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.

Todo apunta a que esta vecina de Molina de Segura no podrá aportar detalles de interés a la investigación de su agresión sexual y el peso de las pesquisas recaerá en su evaluación forense, así como en el testimonio de la enfermera, la auxiliar y el famoso vídeo furtivo que le hizo al doctor Javier.

"Somos médicos, velamos por la salud de nuestros pacientes y casos como estos manchan nuestra profesión”. “Los cirujanos plásticos estamos comprometidos con la ética y esperamos que esto no se vuelva a repetir porque no nos representa como profesionales”. “Nuestra postura con todas las agresiones, incluidas las sexuales, es tolerancia cero". "La Justicia debe actuar”.